愛釣又愛吃 辭工出畫冊 魚癡畫魚 留住鮮活一面

「百足咁多爪」的曾慶靈

以往站在鎂光燈下接受訪問的，是獨立樂隊False Alarm、Teenage Riot成員的阿靈；今日站在鏡頭前接受訪問的，是以畫家身分出場的Ling Ling Ling。兩者身分大不同，卻有一個共通點，均衍生自曾慶靈的興趣。以「百足咁多爪」來形容他，就最適合不過，玩黑膠、攝影、砌模型……興趣多過人，連IG帳號都比一般人多，5個帳號裏有2個都跟魚有關。

「小時候，魚已存在於我的生活內。」魚與曾家頗有淵源，他的祖母無魚不歡，家中飯桌上定必有魚；爸爸則喜歡釣魚，他在小學三、四年級時已跟爸爸出海，即使暈船浪也沒被嚇怕。「基本上我（全程）是躺在船上釣，但都釣到一條很大條的沙鑽！」直到升上中學後，他對畫畫產生興趣，生活重心轉向藝術，魚才慢慢游離他的生活。

看大師魚畫 重燃藝術魂

中大藝術系畢業後，他成為平面設計師。2000年初，發現漁護署網站內有個「每月一魚」欄目，定期分享海魚知識，並輔以一張由中國木刻版畫家唐英偉繪畫的魚畫，吸引他每月到訪。後來，他又接觸到本港的魚畫畫家尤炳軒的作品，對魚畫漸有認識。直到5、6年前看見日本畫家長嶋祐成的魚畫，但仍未執起畫筆。「見到他的畫我覺得很佩服、很佩服，如果能畫到像他這樣，我就想畫。」

同是畫畫，有什麼不同？曾慶靈翻開尤炳軒和長嶋祐成的書解說。尤炳軒的畫風偏向科學繪圖（scientific illustration），就像標本一樣寫實，用木顏色筆跟足每條魚的鱗片、魚鰭等特徵繪畫，連科學期刊都會引錄他的畫作；而長嶋祐成筆下的魚「全部都有生命」，畫家用水彩的筆觸技法、色塊堆疊、光暗對比，繪出魚的姿態，那輕盈、通透的感覺，讓牠們鮮活得就像在紙上游泳，吸引大學時曾修水彩畫的曾慶靈重拾畫筆。

由於一邊上班一邊畫畫，難以集中精神磨練水彩技巧，去年曾慶靈索性辭職，專心作畫，「我不喜歡賣時間給別人，（設計）工作雖然未至於不喜歡，但就是沒什麼感覺，只是搵食而已」。雖然他未見過長嶋祐成，但已視對方為「師父」，從長嶋的作品中觀摩不同技法。兩人的人生軌迹亦很相近，長嶋都是放下在東京的廣告公司工作，搬到沖繩石垣島專心畫魚。

大量參考 查證科屬特徵

魚畫與其他藝術不同，不能憑空創作，純粹全盤傾注畫家的創意；需平衡藝術和真確，即使不追求細緻，繪出每片魚鱗，至少不能與原貌相去甚遠。他單是作畫，一幅已耗時3、4天，還未計流連於各大釣魚群組、聯合國糧食及農業組織（FAO），甚至日本魚市場、海鮮網站等蒐集資料的時間，查證魚的科屬、特徵等。「外貌相近的魚，有些可能有三行半鱗，有些是四行半鱗，分類學上就是靠這些特徵分辨（不同的魚種）。」所以即使不是科學繪圖，他都會將魚的重要特徵一一數清楚，確保無畫錯。仔細觀察特徵，如何把海魚躍然紙上，就考畫家功力。起稿前，他會蒐集近20張不同角度與大小的魚相，「很多時候無論怎樣影魚，都未必與心目中一樣，可能是牠的魚鰭被蓋起，可能是魚頭傾側」，唯有透過大量參考魚的各種模樣，才能拼湊出其最鮮活的一面。

最愛泥鯭粥 分享刁鑽食法

曾慶靈筆下有烏頭、細鱗、將軍甲等近40款魚種，但畫得最多的是他的至愛——泥鯭，不止畫冊封面特意選牠，平時釣魚亦專釣泥鯭，貪其魚肉鮮甜，簡單地加果皮、冬菜、辣椒粒同蒸已很好吃；但對他這個老饕而言，泥鯭粥才是極品。他一口氣說起泥鯭粥的煮法，更叮囑記者一定要記下：「先煎熟泥鯭，起骨拆肉後，將骨頭和魚的頭尾熬湯，繼而用湯煲粥，加入魚肉、皮蛋，並切些勝瓜或節瓜入內，煮好粥底後加入大頭葱菜，澆上豉油、熟油，吃時再放些葱，這個食法最刁鑽，但真的是極品！」那魚肉的鮮嫩，綿密粥底的鮮甜，他都一一將這美妙滋味記下。

自小就嘗過如此人間美味，長大後他發現有餐廳將整條泥鯭不拆肉就這樣掉入粥內，大感可惜，可惜在浪費了泥鯭的鮮甜，可惜在錯過如斯美味。

為了吃，可以去到幾盡？曾慶靈幾年前重新執起魚竿。貫徹一向的認真，他試過多種不同釣法：出海、碼頭岸邊等，最後迷上筏釣，在海魚養殖場（即魚排）垂釣。「人們常說泥鯭骯髒，在溝渠附近打滾，但我去的魚排環境很乾淨，更有珊瑚，那裏的泥鯭都很乾淨，好吃很多。」單是泥鯭，他已釣過上百條。

筏釣「戰鬥格」 主動出擊

姜太公釣魚，願者上釣，但他可不是被動地等運到，「釣魚可以很『戰鬥格』，是一種自我的比賽，我們的釣法有50%靠我們積極做一些事情引誘魚過來」，如按目標魚的種類選擇特定魚餌，又按照水流採取合宜的釣法等。作釣時，從早上7時半至下午5時半他都緊守竿旁，雙眼盯緊竿尖傳來的魚訊，任何的輕微抖動，都可能是魚游近咬餌的信號。他笑言這樣釣魚真的「頗chur」，不全然是休閒活動，但這亦正是筏釣的樂趣，「筏釣就像運動一樣，有些地方可以精進，有些地方可以實驗，從經驗中不斷反思」。

魚，從興趣開始，慢慢進佔這位魚癡的生活，成為人生一大部分。有什麼幸福得過找到自己的興趣？就是有機會將興趣實踐出來，做自己真正喜歡的事。認真地釣，認真地吃，認真地畫，無負魚的生命。●

文：張淑媚

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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