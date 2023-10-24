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副刊

飲食

大閘蟹妙配胡椒豬肚雞 辛香暖胃

【明報專訊】淮揚菜餐廳十里洋場今年除了推出大閘蟹8道菜饗宴，其單點大閘蟹菜式亦有不少，足有13道，且大部分都以生拆蟹粉入饌。十里洋場行政總廚欒華宏笑說因為今年江蘇一帶的大閘蟹當造，品質亦好，因而多設計大閘蟹菜式，「有些人不喜歡剝殼，而這些菜式便將蟹膏蟹肉拆出來給他們吃，不用麻煩」。縱觀今次試吃的多道菜式，例如蟹粉脆米遼參、蟹粉蟶子兩面黃、蟹粉蝦多士，伴碟的蟹粉均分量十足。

談到餐單上各種創意菜式，十里洋場另一名行政總廚陳曉鶴認為在食材上應要嘗試不同配搭，只要不違背原則便可，「揚州菜講求原味及不時不吃，不能以濃味蓋過食材本身的味道，由現在直至12月中旬都是吃大閘蟹的最佳時機，所以餐單上便有很多不同嘗試」。他舉例其中一道結合粵揚菜特色的大閘蟹胡椒豬肚雞煲，雖然雞煲是粵菜，但放入揚州當造的食材大閘蟹，以半湯半菜的形式呈現。他說胡椒香氣可提升大閘蟹的鮮味，而湯屬溫性，可中和大閘蟹的寒凉，不過調味及時間控制上就很考功夫，不能讓胡椒及肉類的味道蓋過蟹鮮，同時亦要讓兩者味道融合。試吃時胡椒豬肚雞煲的味道偏向清香內斂，湯汁喝後不會有滿口辛辣的味道；而大閘蟹經過湯汁烹煮，蟹肉帶有微微胡椒香，而且較一般清蒸大閘蟹的蟹肉柔嫩而多汁，但沒有減低蟹膏的鮮甜，近日天氣轉涼，可說是一道不俗的暖胃菜。●

■十里洋場

價錢：十里洋場金秋大閘蟹饗宴，每位$998（須兩位起，另加一）

地址：銅鑼灣恩平道28號利園二期101號舖

查詢：2338 5500

註：1957 & Co. Loyalty Program會員，二人同時享用，享買一送一優惠（加一服務費以原價計算）

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