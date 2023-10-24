交通貼士：候車走路考腳骨力 預早買「4回数券」省時省錢

若想省時省錢，記者建議預先於名古屋站購買伊勢鐵道「快速みえ得ダネ4回数券」，票價3160日圓／約166港元，可在1個月內於名古屋與津站之間乘搭4程（非指定席列車），省卻在比賽日排隊購票的時間（鈴鹿賽道稻生站不能使用IC卡，比賽期間設臨時售票及補票處），每程還可省約16港元。臨近比賽日，伊勢鐵道官方facebook會公布列車臨時運行時間表。

現場取票處 遠離賽場入口

來鈴鹿看賽車，記得預留多點時間和腳骨力。記者從官方渠道鈴鹿賽車場網站購票，卻只能於現場取票。取票位置於開賽前數天由正門改為在遠離賽道的保齡球館（已停業），由車站步行到取票處約花45分鐘，還要再用20分鐘走到H看台。取票後，記者第一時間到紀念品店買掛頸證件套，既好好保存門票，又方便職員查證。正門旁及鄰近的鈴鹿賽車場樂園有多間商店，售賣賽車模型精品、三重縣特產等。

頒獎典禮結束後至晚上6時，部分賽道會開放予F1日本站持票者。記者則在下午4時許正賽完結後離開，隨人潮緩緩走至鈴鹿賽道稻生站，排隊分流到月台，結果花了4小時才回到名古屋站！如想確保有座位，可購買指定席車票，或者往津站方向搭「回頭車」。

[迷途旅人]