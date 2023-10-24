明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
迷途旅人

交通貼士：候車走路考腳骨力 預早買「4回数券」省時省錢

【明報專訊】最近鈴鹿賽車場的主要城市是名古屋，從近鐵或JR名古屋站出發，最近的車站為近鐵電車白子站，以及伊勢鐵道的鈴鹿賽道稻生站（鈴鹿サーキット稲生駅）。其中在白子站需轉乘臨時接駁收費巴士往賽場，車程約20分鐘，惟排隊可能需要逾1小時。鈴鹿賽道官網則建議觀眾往鈴鹿賽道稻生站，再步行約25分鐘至賽道正門；惟此線班次不多。在比賽第2、3天，記者早上8點半從名古屋站出發時，月台已人山人海，要等候近1小時才能上車，再花約50分鐘車程到達鈴鹿賽道稻生站。

若想省時省錢，記者建議預先於名古屋站購買伊勢鐵道「快速みえ得ダネ4回数券」，票價3160日圓／約166港元，可在1個月內於名古屋與津站之間乘搭4程（非指定席列車），省卻在比賽日排隊購票的時間（鈴鹿賽道稻生站不能使用IC卡，比賽期間設臨時售票及補票處），每程還可省約16港元。臨近比賽日，伊勢鐵道官方facebook會公布列車臨時運行時間表。

現場取票處 遠離賽場入口

來鈴鹿看賽車，記得預留多點時間和腳骨力。記者從官方渠道鈴鹿賽車場網站購票，卻只能於現場取票。取票位置於開賽前數天由正門改為在遠離賽道的保齡球館（已停業），由車站步行到取票處約花45分鐘，還要再用20分鐘走到H看台。取票後，記者第一時間到紀念品店買掛頸證件套，既好好保存門票，又方便職員查證。正門旁及鄰近的鈴鹿賽車場樂園有多間商店，售賣賽車模型精品、三重縣特產等。

頒獎典禮結束後至晚上6時，部分賽道會開放予F1日本站持票者。記者則在下午4時許正賽完結後離開，隨人潮緩緩走至鈴鹿賽道稻生站，排隊分流到月台，結果花了4小時才回到名古屋站！如想確保有座位，可購買指定席車票，或者往津站方向搭「回頭車」。

[迷途旅人]

上 / 下一篇新聞