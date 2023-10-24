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迷途旅人

明年4月再戰日本 鈴鹿觀戰F1 揀靚位攻略

【明報專訊】無論是賽車迷還是賽車game迷，對日本鈴鹿賽道都不會陌生。身為賽車遊戲忠實擁躉的記者，在虛擬賽道上風馳電掣數百圈後，上月終於飛到鈴鹿朝聖，近距離觀看世界最高水平的一級方程式賽車（F1），聽聽震耳欲聾的引擎聲和現場觀眾歡呼聲。要投入這趟狂野時速，首先做定功課，以下是「迷」途旅人的初哥觀戰攻略，不可不看。

在虛擬賽車遊戲中經歷千迴百轉的記者，終於踏足三重縣的鈴鹿賽車場（Suzuka Circuit）。在現實世界看到高架橋下的直路暗斜設計，和遊戲世界一模一樣，立時難掩興奮之情；特別是每年一度於這裏舉行的F1日本大獎賽（下稱日本站），車迷／機迷更不容錯過。

今年日本站剛於9月下旬圓滿結束。賽程為期3天，累計逾22萬人入場，創近年新高。首兩天主要是練習賽及排位賽，最後一天是正式錦標賽。同場還有BMW & MINI Racing及Porsche Carrera Cup等「助興賽」穿插其中，讓早早入場的觀眾不怕悶場乾等。

賽前焦點：車手巡遊 花式飛行「賞櫻」

以為排位賽不是正賽就沒看點？衛冕總冠軍的韋斯塔本（Max Verstappen）之前於新加坡站便因為在排位賽失準出局，結果正賽僅得第7名，分站10連勝斷纜。來到鈴鹿，「韋少」重拾水準，於排位賽跑出1分28.877秒的最快圈速，重奪杆位，正賽時排頭位起步。車手必須於限時內做出最快圈速，以決定正賽時賽車的出發位置。由於排位賽的單圈時間通常比正賽更快，可為觀眾帶來極致的速度感。

來到第3天，正賽開始前2小時，先上演兩場助興賽的決賽。F1車手們亦會坐着老爺車於賽道巡遊，向車迷揮手。日本車手角田裕毅經過觀眾席時歡呼聲不斷，其他車迷亦掛起國旗、自製紙牌來支持偶像。賽前儀式上，有日本航空自衛隊表演花式飛行，在天空「畫」出櫻花和心形圖案，贏得觀眾熱烈掌聲。

觀戰準備：帶齊防雨防曬品、食水

儀式完畢，距離正賽還有1個多小時。鑑於去年日本站於暴雨下開賽，記者因此帶備雨衣（看台上不能用雨傘）、防水相機套、背包套。幸好天公作美迎來好天氣，只有其中一天下着小雨。不過長期在戶外無遮無擋，最好帶備防曬乳、太陽眼鏡、帽子、抗UV風褸。指定座位區域以外，有不少車迷一邊野餐一邊觀賽。即使部分路段有鐵絲網圍籬阻擋，也能夠近距離觀看，無礙車迷觀賽的熱情。場內多個小食攤位均出現人龍，記者排了逾20分鐘買了一份熟成牛肉。廁所門外亦人山人海，連看台附近的加水機亦要排隊，記緊要把握好時間返回看台座位，以免錯過開賽時間，建議入場前自備足夠食水。

焦點彎道：髮夾彎考技術 130R考膽識

終於到了下午2時，翹首以待的正賽展開，全程鬥53圈或120分鐘。鈴鹿是目前F1分站中唯一擁有8字形賽道，亦是唯一可順時針和逆時針行車的賽道，其蜿蜒的S形彎道、髮夾彎、超高速彎道「130R」、高低起伏的地形都考驗車手的技術。髮夾彎顧名思義形似髮夾，是全條賽道中最慢的彎道之一，時速約60公里，難度在於車手需要在上一個彎快速右轉的中途開始煞車；煞車時仍承受接近3.5G的重力轉彎，然後左轉進入髮夾彎。車手和觀眾幾乎沒有喘息空間。之後在湯匙彎出彎後，來到約1公里長的西側直線，車手要以時速約300公里通過「130R」彎道，是膽識的大挑戰。

在正賽排頭位起步的韋少，最終勇奪日本站冠軍。今年日本站賽事結束後，明年將提前於4月舉行，若想順道賞櫻花，記得密切留意日本櫻花預測（s.n-kishou.co.jp）。

2024 F1日本大獎賽賽程及售票日

舉辦日期：2024年4月5至7日

公布詳情日期：2023年11月1日

售票日期：3日門票於2023年12月10日在MobilityStation發售；套票即日起在F1官網有售（148,980至536,716日圓，約7800至28,000港元）

鈴鹿賽道官網（英文版）：t.ly/po1Y8

F1 Experiences：rb.gy/8qksk

●日本旅遊錦囊

入境：持有效特區護照可免簽證入境

機票：香港往返名古屋，10月份國泰航空約5731港元起、香港快運約2499港元起；11月份國泰航空約4781港元起、香港快運約2699港元起；均連稅及燃油附加費

匯率：100日圓約兌5.3港元

●有片睇

鈴鹿賽道直擊F1迷朝聖攻略

t.ly/jt6Ka

文：利楚兒

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

[迷途旅人]

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