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健康

瘤言情深：膀胱癌標靶藥

【明報專訊】俗語說「人有三急憋不得」，講的就是尿急、便急、屁急。正常的「三急」不要緊，但頻繁尿急就要注意了，尿頻、尿急甚至是尿血等這些異常信號，可能是膀胱癌徵兆。

膀胱癌雖未入香港10大癌症排行榜，但每年有逾400宗新症，男性明顯較多，男女比例約3比1，常出現於55至70歲人士身上。最常見症狀是小便帶血，小便呈鐵鏽色至鮮紅色，可能沒有痛楚，初時斷續出現，嚴重時會形成血塊，令膀胱脹痛及小便不通，如果腫瘤侵蝕膀胱頸，患者會出現尿頻、小便困難及感到阻塞等。泌尿上皮癌是最常見的膀胱癌種類。

應對患者化療失效

早期膀胱癌，可以手術治療，但若擴散到其他組織，擴散性膀胱癌病人5年存活率大大降低，且不適合手術，需要系統性治療。

晚期膀胱癌現時以順鉑（cisplatin）為基礎的聯合化療作為一線治療，不能使用順鉑的病人會嘗試卡鉑（carboplatin）化療或免疫治療。一旦化療失效或不能繼續治療，首隻針對成纖維細胞生長因子受體（FGFR）基因變異的膀胱癌標靶藥，是患者新希望。

FGFR標靶藥物厄達替尼（erdafitinib）為口服藥物，是膀胱癌第一種特定基因突變標靶療法，已獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准用於FGFR基因突變的局部晚期或轉移性患者。研究顯示，約20%晚期膀胱癌患者帶有FGFR基因突變。當此基因出現突變，FGFR信號通路被異常激活，令膀胱癌細胞不受控地增生和分裂，形成癌症。而這隻標靶藥物正是一種FGFR抑制劑，能依附在變異受體上發揮作用，直接阻斷細胞信號通道，使癌細胞繁殖信號無法傳達，從而抑制癌細胞活動。

治療初期每月驗眼

歐洲腫瘤學會（ESMO）建議，局部晚期或轉移性泌尿上皮癌患者，經過順鉑與其他化療藥物合併治療的一線治療無效，使用二線治療（即含鉑劑合併化療）期間或之後12個月以內病情出現惡化，可使用標靶治療。臨牀研究顯示，帶有FGFR基因突變、標準化療失效的局部晚期或晚期膀胱癌患者，使用FGFR標靶藥的客觀反應率達40%，反應持續時間為5.6個月，整體存活期中位數達13.8個月。由於藥物可能導致眼部問題，在治療首4個月，建議每月接受一次眼科檢查，醫生亦會監察病人用藥後反應，及時調整藥物分量。

利用可靠生物標記物作精準治療的方式，已逐漸成為標準治癌方法。醫生為病人作基因檢測配對藥物已是慣常做法，日後可將相關基因加入測試行列，或許會有更多藥物可以使用，延續病人壽命。

需要特別注意的是，膀胱癌容易復發，一般建議在治療後首2年，每隔3至6個月定期復查，之後每年檢查一次。病人平日應留意身體狀况，一旦發現任何異樣或新病徵，需盡快通知醫生。同時，要養成良好生活習慣，立即戒煙，多吃新鮮蔬果，少吃高脂及醃製食物並多做運動，保持身心健康，用積極心態將疾病徹底打敗。

文：鄺維基（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）

相關字詞﹕化療 標靶治療 膀胱癌 瘤言情深

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