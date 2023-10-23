改善情緒：重建社交網絡 培養興趣多運動

‧藥物治療，包括抗精神病藥（anti-psychotics）、抗抑鬱藥（anti-depressants）、情緒穩定劑（mood stabilizers）、鎮靜劑（benzodiazepine）

‧非藥物方法，包括重建人際社交支援網絡，保持有規律生活作息，培養興趣及鼓勵參與休閒活動，多做舒展身心運動，管控病情，改變個人思考模式

注意飲食健康 作息規律

家人及照顧者的鼓勵支持，以及社會大眾的包容接納，對幫助長者改善情緒困擾十分重要。透過傾談、聆聽、分享、陪伴等，可讓長者感到被關懷、尊重與支持，重建人際社交關係，減少疏離感和無助感，亦可嘗試找出引致長者情緒受到困擾的原因，及早跟進。

除此之外，健康及有規律的生活模式，包括定時起牀、進食、參與活動或復康訓練等，都有助消除負面情緒，讓每日生活變得更充實，減少因為生活空虛或無聊而胡思亂想。與此同時，鼓勵長者發展個人興趣，例如音樂、書法、種植等，邀請他們參與各種有益身心的社交康樂活動，例如棋藝、唱歌、舞蹈、記憶訓練等，藉此增加與他人溝通互動，建立更多互助支援網絡。

另外，可按長者身體狀况，鼓勵多做合適運動，例如步行、放鬆練習、伸展運動等，都有助強健肌肉，改善新陳代謝，而運動過程中大腦所產生的神經物質——血清素（serotonin），可增加快樂和幸福感。

最後，鼓勵長者遵從醫護人員指示，定時服藥及檢查以穩定病情，可減少因擔心病情惡化而產生的不安焦慮情緒。與此同時，教導長者學習以多角度思考，積極、正面的態度去適應生活上的各種挑戰，有助減少思想鑽「牛角尖」，或出現自怨自艾的情况。