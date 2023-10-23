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副刊

健康

脾胃失調 津液不足 暴食熬夜引發口臭

【明報專訊】口腔經常發出難聞異味，不僅有損形象、妨礙社交，更可能反映身體健康出現問題。飲食不節而導致脾胃失調，以及因熬夜缺乏休息而引致陰津虧虛，都是臨牀常見的口臭成因，可以通過中醫療法調治。

要知道自己有無口臭問題，除可向牙醫或信任的人直接詢問外，也可以做口臭自我測試。第一種方法是用舌頭自行舔一下手腕，待口水乾燥後嗅嗅手腕上是否有異味。另一種方法是先用雙手將口鼻捂住（或在佩戴口罩時），然後用口呼出一口氣，再用鼻子聞一聞有否異味。

嗜煎炸肥膩甜食 阻脾胃運化

中醫對口臭的認識由來已久，撇除口腔衛生欠佳的因素外，口臭原因與飲食、勞倦、情志等都有關係。隋代巢元方在《諸病源候論》中認為「口臭，由五臟六腑不調，氣上胸膈」所致，並指出脾胃運化欠佳是口臭主要原因。《聖濟總錄》認為「心脾感熱，蘊積於胃，變為腐臊之氣，腑聚不散，隨氣上出，熏發於口，故令臭也」。脾胃積熱、宿食停聚，容易引起口臭。

飲食不節，包括暴飲暴食，或經常嗜食辛辣煎炸、肥膩多油、太甜、味道太濃烈的刺激食物，容易引起脾胃積聚濕熱，妨礙脾胃正常運化功能。當脾胃運化欠佳，濁氣上逆，上衝於口，口腔便會出現難聞異味，為實證。脾胃濕熱者還可見皮膚油脂、面垢增多、易長粉刺痤瘡、體味濃烈、大便臭穢、舌苔厚膩，治療方面需要清熱祛濕，同時改善脾胃運化。

中藥治療方面，具有清熱祛濕作用的常用方藥包括甘露消毒丹、茵陳蒿湯、三仁湯，可配伍中藥如蒼朮、藿香、佩蘭、薄荷、砂仁、豆蔻等。在中藥分類的「祛濕藥」中有一類是「芳香化濕藥」，藥物多帶有獨特香味（含揮發油），藥性多屬辛溫香燥。通過藥物芳香辛散之性，能宣化中焦脾胃濕濁、暢通氣機，達到芳香辟穢、醒脾化濕功效，臨牀上在治療與濕濁困阻有關的口臭時常用。如果脾胃氣虛，無力運化飲食水液，產生內濕者，可輔以益氣健脾，常用中藥如白朮、山藥、扁豆等。

由於脾胃積熱而引起口臭者，在針灸或按穴方面可選用有清熱瀉火作用的穴位，常用如位於手掌一側腕部的大陵穴（彎曲手腕時可見腕橫紋，大陵穴位於橫紋正中凹陷處），位於掌心的勞宮穴，以及手肘曲池穴和手背合谷穴，可針刺或用中等力度按揉每穴3至5分鐘，每日1次。

睡眠不足傷氣血 虛火上炎

另一種常見口臭原因，為陰津虧虛，陰虛達到一個程度時可見虛火上炎，形成口臭，如清代《雜病源流犀燭》所言：「虛火鬱熱，蘊於胸胃之間，則口臭。」為虛證。臨牀上這類口臭多見於陰津容易虧虛的中老年人。至於平日操勞過度，思慮太多，經常熬夜，缺乏充足睡眠者，亦容易耗氣傷陰。《醫學入門》認為「勞鬱則口臭」，過勞可耗傷氣血津液，蘊積虛火。當虛火燔灼，遷延上焦，便可引起口臭。

這類患者常見口乾舌燥、皮膚乾燥、易生痱滋、心足心熱、煩躁多夢。由於虛火熾盛，津液不足，口腔經常缺乏津液滋潤，可能影響口腔的正常微生物生態，除會帶來口腔異味，患者亦較容易出現牙肉紅腫、流牙血，以致牙齦萎縮、牙齒鬆動的「牙宣」（牙周病）問題。在治療方面，針對陰虛津虧、虛火上炎的失調，需要滋陰降火、生津。

涼茶降實火 無助養陰生津

在中藥治療方面，常用方藥包括知柏地黃丸、玉女煎、百合固金湯，有養陰清熱的作用。具有清熱作用的中藥如生地黃、知母、玄參，和具有養陰生津作用的中藥如沙參、麥冬、玉竹，在治療虛熱口臭時都比較常用。由陰津虧虛而形成的口臭，治療上應以養陰生津為重點，清熱降火為輔助，不可本末倒置。有時候虛火上炎的患者以為可以通過飲涼茶、食龜苓膏解決問題，往往無法奏效。涼茶、龜苓膏都是寒涼之品，光靠它只能清瀉實火，對虛火上炎者無助養陰生津治本，而且過用寒涼更有可能刺激脾胃，耗損正氣。

針對虛熱口臭，可選擇有養陰清熱功效的穴位調治，包括位於內踝上方的三陰交穴，位於內踝尖照海穴，以及位於前臂手掌側內關穴，可用針刺或以中等力度按揉各穴3至5分鐘，每日1次。

銀菊薄荷茶 清熱去濁氣

預防口臭，日常應注意保持口腔衛生，勿暴飲暴食，減少進食煎炸、辛辣、油膩、太甜、味道濃烈食物，以免脾胃積聚濕熱。多吃蔬果和飲用清水，可保持口腔濕潤，同時促進消化，維持二便暢通，能防治口臭。作息方面應避免長期熬夜或經常勞神，要保持充足的睡眠休息，使陰陽調和。精神壓力大者容易煩躁，中醫理解為虛火、鬱熱，建議他們要注意飲食清淡，學習自我鬆弛，長遠要嘗試找出壓力源頭，透過調整心態及與他人傾訴等幫助減壓，穩定情緒。

對於偶爾因飲食不節，而令身體積聚濕熱，上蒸於口腔而形成的口臭，可以通過食療清熱祛濕，辟穢去濁，可飲用銀菊薄荷茶。

■銀菊薄荷茶

材料：金銀花10克、菊花10克、藿香10克、薄荷6克、生甘草6克

製法：水煎煮10至15分鐘，溫服，每日1次

功效：清熱化濕

備註：芳香化濕藥不宜久煎，以免影響其升散宣濕之性

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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相關字詞﹕邱宇鋒 食療 按穴 針灸 熬夜 暴食 清熱祛濕 口氣 口臭 醫食因緣

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