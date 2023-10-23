勿尖叫驚擾 忌亂拍打 遠足小心蛇蟲攞命

一說起蜂螫，攀山專家鍾建民表示，「登山常客普遍都試過被蜂螫，身邊山友不少有此經歷」。臨牀毒理科專科醫生馮顯達亦表示，「全年均有市民被蜂螫，需要到急症室求醫，以屯門醫院為例，平均每日1宗」。踏入遠足旺季，馮顯達提醒，必須注意以下幾類蛇蟲及留意傷勢。

1.蜂螫可致敏 暈眩休克奪命

坊間對蜂類認知少，常常誤解蜂螫等同「畀蜜蜂針」。事實上，蜂主要分兩大類，蜜蜂及黃蜂（又稱胡蜂）；前者毛少偏胖，後者毛多偏瘦。蜜蜂針刺有倒鈎，螫人後針刺留在人體皮膚上，蜜蜂不久便會死亡。黃蜂針刺則沒有倒鈎，可以無限次針螫。因蜂螫入急症室的求醫者，一般沒有針刺留在皮膚上，故推斷以黃蜂針螫為主。

症狀：大面積腫脹 難呼吸低血壓

一般來說，蜂螫傷口會有疼痛、灼熱及痕癢感，並可能出現紅腫，形成小腫塊，一般數日後消退。少數人會出現較嚴重過敏反應，如大面積局部腫脹，甚至全身出疹；或影響其他器官，令氣管收窄致呼吸困難、心跳加速、血壓過低，出現暈眩或過敏性休克，嚴重可以危及生命。

建議：蹲下護頭慢慢逃 硬卡刮走毒刺

遇蜂群襲擊，不要驚慌逃跑，應蹲下保護頭部及用衣物遮擋減少皮膚外露，慢慢離開；蜂類對聲音及震動特別敏感，遠足時切勿嘈吵或尖叫，以免觸動蜂群。一旦被蜂螫而有過敏反應，應盡快到醫院求診。若遇到蜜蜂針螫，發現皮膚留有針刺，傷者可依據針刺插入皮膚的方向，利用信用卡等硬卡將它刮走，減少針刺上毒囊裏的毒液滲入體內而出現較嚴重反應。另可冷敷傷口約30分鐘，減輕疼痛及腫脹。

2.蚊叮 數日後發燒嘔吐快求醫

在香港傳播疾病的蚊，主要包括三帶喙庫蚊及白紋伊蚊，前者可傳播日本腦炎，後者則引發香港常見的登革熱，以及小量個案的基孔肯雅熱。

症狀：痕癢紅腫 2至3日消退

被蚊叮咬後會痕癢及少許紅腫，可塗消腫藥膏，2至3日便會消退。萬一數日後出現頭痛、發燒、紅疹、嘔吐或關節痛等症狀，有可能受到病媒蚊如三帶喙庫蚊或白紋伊蚊叮咬，在潛伏期後開始發病，患者應盡快求醫，以減低併發症和死亡風險。

建議：穿長袖衫 噴蚊怕水

郊遊遠足時盡量穿長袖衫，噴蚊怕水。

3.臭屁蟲噴毒液 傷眼可致盲

臭屁蟲多於6至12月中出現，體長約12至17毫米，多於葉底或樹丫位產卵，孵化成蟲。臭屁蟲雖然不會咬人，但帶有毒囊，受到驚嚇會噴出腐蝕毒液，傷及人體皮膚。

症狀：皮膚紅腫熱痛 8至10日康復

臭屁蟲的毒液若濺到皮膚，會引起紅腫、灼熱，疼痛等症狀，及時治療的話一般8至10日會康復。但若毒液濺到眼角膜，後果可以很嚴重，不止可導致發炎，更可能影響視力，甚至致盲，故必須盡早求醫。

建議：卡片或紙張撥走

對付臭屁蟲的蟲卵，可戴着手套或用柔軟工具輕輕搣走，避免弄穿蟲卵。若遠足時，遇上已孵化的臭屁蟲，可以使用卡片或紙張撥走。如果被毒液噴到，應盡快診治。

4.隱翅蟲被拍打釋毒素 傷皮膚

隱翅蟲狀似白蟻，但屬甲蟲類，體長約7至10毫米，頭部為黑色，腹部以下為橘紅色和黑色相間。不少人遇上昆蟲即會拍打，但隱翅蟲不會主動咬人或螫人，拍打反而令牠釋放體內毒素，傷害人體皮膚。

症狀：疼痛搔癢 或長膿疱水疱

患者皮膚會感到灼熱，然後疼痛和搔癢，甚至出現膿疱或水疱等。及早透過藥膏或口服藥治療，數日便康復；但如果傷口沒有妥善處理，會出現密集水疱，容易波及傷口附近的皮膚，令癒合期延長至10多天，而且康復後疤痕亦相對較大。

建議：吹走或撥走

不要拍打隱翅蟲，可吹走或撥走牠，遠離皮膚以減低毒液傷害。

5、6.蟎及蜱「隱形殺手」

蟎體長約1至2毫米，蜱體長約3至6毫米，均似蜘蛛有8隻腳，兩者均滋生在溫暖潮濕、雜草叢生的地方，為傳播疾病的媒介。前者會傳播叢林性斑疹傷寒，後者則傳播斑疹熱。但一般人被叮咬後未必有感覺，感染數日後才發病，絕對是隱形殺手級別。

症狀：穿鑿狀皮膚潰瘍 淋巴腺腫痛

一旦被蟎或蜱叮咬，感染叢林性斑疹傷寒或斑疹熱，可致發燒、頭痛及肌肉痛等症狀。初期沒有明顯症狀，數日後才發病，被咬位置常現穿鑿狀皮膚潰瘍或結痂，附近淋巴腺腫痛等症狀。若延誤醫治，細菌經微絲血管入侵內臟，可令手指或腳趾壞死，嚴重需要截肢，甚至致命。

建議：皮膚現黑色結痂快求診

一旦有以上症狀，特別是遠足後皮膚出現黑色結痂，必須盡快求診。

7.水蛭爬上腿吸血 勿蠻力扯走

水蛭又稱為吸血鬼，生活在野外密林及山澗中。香港水蛭一般有2至3厘米長，肉眼容易察覺，末端有一個強大吸盤，以血液為食物，透過視覺、嗅覺、振動和溫度來檢測溫血動物。遠足期間，不少人穿短褲，雙腿皮膚外露，一旦被水蛭偵測到，會爬上遠足人士的腿部，以吸盤緊緊咬住吸血。

症狀：皮膚麻木感染發炎

水蛭吸血時會同步釋放麻醉劑，令皮膚麻木，故不少人未能即時察覺。一旦帶有傷口，容易受到感染及發炎。

建議：搽食鹽刺激「鬆口」

切忌在山澗洗面或游水。一旦遇上水蛭，切勿以蠻力扯走，以免吸盤留在傷口，引發皮膚撕裂而受感染，以及毒液留在皮膚而發炎。可以搽上食鹽，刺激水蛭鬆口。

8. 蛇大多膽小 受威脅反擊

大部分蛇都是膽小，只在受到威脅時，才出於畏懼及自保而反擊。香港常見毒蛇，包括青竹蛇、飯鏟頭、金腳帶、銀腳帶等，而本港的毒蛇咬傷個案，逾九成都是被青竹蛇咬。

症狀：不同蛇種 傷害大不同

不同蛇種的毒性，具有不同傷害力。

•青竹蛇：毒性較輕，傷口立刻感到痛楚，數分鐘後傷口局部腫脹。若未經治療，一般數小時後可能出現中血毒，嚴重會流血不止，危及生命。

•銀腳帶、金腳帶：痛楚十分輕微，甚至沒有特別紅腫，但其毒液屬於神經毒素，毒性極高，可抑壓中樞神經。若被咬傷，又未有任何治療，數小時後會出現呼吸困難，以致窒息毒發身亡。

•飯鏟頭：傷口疼痛及紅腫，最嚴重中毒情况可潛伏1至2日，毒液可破壞人體皮膚、皮下脂肪、肌肉及神經線等組織，令皮膚壞死。故被咬傷後，必須留意傷口附近有沒有瘀血和水疱，水疱下的皮膚隨時已受毒液傷害而壞死。

建議：克制減慢中毒 影相辨蛇助診治

遇蛇時要保持冷靜，慢慢後退，與蛇之間保持至少2米距離。一旦被蛇咬傷，盡力克制情緒及減少大動作，以免肌肉收縮加劇中毒速度。若手部受傷，可先透過如三角巾或皮帶，固定傷口位置在心臟水平，盡快到醫院接受治療。公立醫院有不同血清，專治不同蛇毒，故提醒傷者緊記蛇的外貌及顏色，在安全情况下拍照，以便醫療人員分辨蛇種，對症下藥。

文：黃碧文

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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