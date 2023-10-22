明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

ways of seeing：拾起四散細節 捕捉城市不規則日常

【明報專訊】身處取名「常居」的異度空間，四處散落似曾相識的生活細節：回家路上的街燈、兩列車靠近的瞬間，觀者聯想起某一時間點、某件事、某個狀態的自己。置身離散時代，留下來的人怎樣體驗這個城市？「常居」為「不規則複數」展覽第二章，聯合策展人周麗珊闡述系列概念，參考彭麗君在《民現》一書提出的「共居」，「當身邊的人都走了，熟悉的環境、生活方式都變了的時候，我們還怎樣跟一些不熟悉的東西一起住？」有人說家不是一個地方，而是一個人；或許兩者並無衝突，因為家是時地人事掀起的悸動感覺。

1.兩組藝術家 透視城市面貌

「不規則複數」展覽採用雙人展的模式，「常居」一章展出林穎詩、黃加頌及 Benjamin Ryser兩組藝術家的創作。有別於第一章「棲居」與第三章「群居」，周麗珊笑言「常居組合」的作品以「炒埋一碟」方式展示，並無劃分各自的專區。這設計源於兩組藝術家觀察城市的方式，甚或納入作品的元素，有許多共通之處。譬如雙方均留意到路上街燈，各自用鏡頭拍下來；還有同樣以人為基點，從作品透視城市面貌。

因此策展人利用展品與光影，營造融為一體的空間，期望觀眾有種游走於城市的感覺。你可以沿着展區外圍行走，觀賞牆上的浮光樹影。當你站在角落，則可看穿整個空間，不同碎片浮游着、等候被拼湊成一座城市。若戴上耳機，黃加頌和 Benjamin Ryser《太陽下山後，可以帶我走一次你回家的路嗎？》（《太陽下山後》）的聲音作品會引導你穿梭於展場中心區域，看着照片與錄像，思緒和腳步隨之流動。

2. 戴上耳機 走一遍回家的路

兩組城市漫遊者長期蒐集個體對於城市的記憶，創作雖有相似，視角與節奏卻很不同。先由黃加頌和Benjamin Ryser說起，他倆近年遊居歐洲、香港和台灣，關注各地的離散群族，不過這次展出的作品，主角是留下來的人。2019年正值社會運動，黃加頌大部分時間都不在香港，當時的缺席促成創作起點，「我知道發生什麼事，但是看不到。我覺得對我來說是一個很大的缺失，就是我和這個城市的關係」。回港後，她想留下來陪伴這城市，「我感覺到2019年之後，大家都很受傷。在這個意義上， 我們只想了解什麼是最基本的日常生活」。

《太陽下山後》一作源於2020至2021年的大館藝術家駐場計劃，黃加頌和Benjamin陪伴7名友人歸家，沿途聆聽與家相關的故事。黃加頌並沒有為話題設限，朋友在路上隨意分享所思所想，「如果你成長在這個地方，其實沒有辦法避免、不討論某些事情。如果你成長在這個地方，你無法從記憶中撇除，所以它成為了你的一部分」。對話不止關於路途多遠，還有與家人的關係、自己的恐懼。有人說起2019年是如何走回家，整條街空無一人，店舖拉閘關門，只餘下路中心的示威者。

他倆以文字、照片和聲音重新詮釋朋友的故事，曾邀請大眾拿着製成的聲音影像圖書，親身走一次那些回家路。今次展覽中，旅途由城市實景改為展場的虛擬空間，觀眾戴上耳機，按自己的步伐走着，一併接收聽覺與視覺的刺激。

3. 流動的家

既然是2019年後的作品，創作是否有意記錄在那之後的生活面貌？「我不肯定自己會否劃分不同時期，如2019年、2014年，因為移民在香港一直是一個議題，我們都是移民的後代。」黃加頌的婆婆多年前從印度來港後扎根，自己從小看着朋友因移民而「消失」，作品雖挑選現今世代留下來的人，不過香港歷史上來來去去的人們又有多少？「即使你留在香港，如果祖父母或母親離開了，你與他們共存的家已經不在了，家的地標已經不在。這讓你感到（與家距離）很遠，甚至比移民日本更遠。」家不止是一個空間，移民也不止是時間線上空間的遷徙，或許是多重回憶與感覺疊加而成，一個更為流動的概念。

從黃加頌和Benjamin Ryser的作品，策展人周麗珊看出家的流動性，「當流動成為日常，我們還可怎樣透過追尋一些很小很小的回憶、歷史，讓大家嘗試捉住企緊的那片土地」。他們的新作《在我們每天經過的樹下》嘗試比對威尼斯和香港，以樹木的韌性與水的流動，探討扎根的概念。項目仍在進行，「常居」展覽展出香港部分，早前港人經歷世紀水災，與水城確有幾分相似。黃加頌問過當地人覺得威尼斯會否陸沉，「他們說：『是會陸沉，但我估應該不會。』他們有些很奇怪、很non-sense、完全不科學的信念」。答案讓黃加頌想起縱使處於惡劣環境，仍選擇留下或重返的人，心中必然存在某些信念，「我覺得大家和威尼斯人都差不多，你不相信它會陸沉」。

4. 攝錄日常生活 發現觸動瞬間

聯合策展人謝琳禧說邀請這兩組藝術家參展時，發現他們是一動一靜的組合。黃加頌和Benjamin Ryser會主動聆聽別人故事，跟隨對方於城市空間移動；林穎詩則習慣佇立某處，靜待某事發生。謝琳禧形容林在城市的日常中等候着「奇觀」，即某個時刻突然發生的某件事。《你好，再會》為一段黑白錄像，記錄兩架港鐵列車向着相同方向行駛，時而靠近，時而離遠。謝琳禧詮釋：「港鐵（列車）在移動，好像是在跟隨它的節奏，但其實她是在等待這些郁動，好像窗框其實就是她的鏡頭。」林穎詩數件錄像作品坐落展場四角，策展者刻意如此擺放，呼應這位藝術家慣常與觀察對象保持距離。

藝術家習慣觀察周遭事物，林穎詩認為攝錄機是很好的工具，協助覺察自己在關注什麼。按下錄製鍵後，只需耐心等候，「等到攝影機停止（錄影）的時候，中間發生了些什麼，其實都是由世界、由環境去主導」。她選擇聚焦平常不過的畫面，如停駛的巴士（《離開時請隨手關燈》）、橋底釣魚之人（《看、看見》），當下並非為創作而拍攝，純粹想記錄生活中有趣的風景。有人向她分享展覽的觀後感，提到《你好，再會》中列車並行一幕，「其實他們一直覺得那一瞬間很impressive（印象深刻），但是無記錄下來。然後想不到會有一個人，真的把它記錄下來」。

《回來時請把燈亮著》一作記錄街燈失靈的一瞬，同樣是觸動林穎詩的生活細節。當時居住地、工作場所，以至常逛地點都是舊屋邨或其周邊，她每晚途經被照亮的街道，發現街燈經常故障，吸引她注意，「好像這個城市會要求一些東西有用或者有效率，但是當一盞夜晚應該用作照明的街燈壞了，那個狀態我覺得很人性化」。生活上的小奇觀，化成藝術創作，雖然林穎詩有為作品賦予意義，不過她表示感受會隨時代、生活經歷而改變，「我自己很難定義作品想說什麼，但我可以分享那種記錄的衝動，還有再睇返時的感受」。

5. 不規則複數 容納分歧

回到最初命題，留下來的人要如何在陌生的時代，與陌生的人事物共居？周麗珊用了「和而不同」這略嫌老套的詞語，形容「不規則複數」系列展覽想探討的生活狀態。這次展覽的呈現方式，也突顯兩組藝術家「和而不同」的狀態。林穎詩道出當中的「和」，在於她與黃加頌和Benjamin都是在記錄日常，而非大時代下的事物，「當我們都生活在同一個地方，而我們那種記錄就好像創造一種『我怎樣去看我的生活』的主導權。」

即使立場與價值觀相近，你我看事情的方式仍可有很大分歧，這是「不規則複數」的含意。聽着《太陽下山後》游走展場，或許會覺得聲音不完全跟眼前展品匹配，周麗珊指這種感覺也與真實城市相符，「聽到有個人與你說話，但同時也會聽到其他人說話，這些都是我們想營造的感覺」。

問起策展過程的困難，周麗珊說最初會思考展覽想傳遞的感覺，開幕之後，有些觀眾以「唔舒服」來形容觀後感。有人覺得展覽呈現的城市很平靜，「Calm（平靜）是一個我沒有想過的字，但它可能也是我本身在想的」。周聯想起包括自己在內，留下來的人此刻對生活的感覺：「我會形容幾無起伏，不是無一些很觸動你的事情發生，而是你知道自己無太大能力去改變它，只能很calm地繼續坐車回家，繼續見吓間唔時返嚟的朋友，然後再看着他們走。」她把這種感覺，取名為「不舒服的calm」。

「常居」透過藝術家的鏡頭，陳列一道道既熟悉又陌生的城市景觀，絕大部分展品不見人影。觀者是誰？「我們會覺得你就是那個人」，周麗珊說。家如果是一種感覺，是恐懼、不適嗎？還是温暖、有趣？由你定義。

不規則複數：常居

日期：即日至10月29日（逢周一休息）

時間︰中午12:00至晚上7:00

地點︰中環永和街23-29號俊和商業中心8樓WMA Space

網址：bit.ly/45EAPYF

備註：請提前預約

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 鍾林枝、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞