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{文化推廣達人}李安 Minecraft「現代六藝」打動年輕人 推廣中華文化要貼近生活、帶出樂趣

【明報專訊】特首李家超本周三將發表任內第二份《施政報告》，除經濟房屋及教育等重中之重的課題以外，文化亦是一大焦點。有報道指其中包括設立「宣揚中華文化辦公室」，謂以不同形式堅定文化自信，強化香港文化硬、軟實力，並向世界展示云云。有關辦公室的組成細節，甚至是否屬實仍有待公布作實，但消息甫傳出，先讓一直在這個範疇深耕細作的李安肉緊到彈起。此李安並非名導李安，卻於文化出版界內廣為人知，現為三聯文化基金創辦人兼主席，「愚見以為在香港這個地方推中華文化的向度可以闊些……」李安（Anne）關注到成功關鍵在於受眾的接收方面，無疑這裏面有她30多年來在文化事業中跟「受眾」打交道的經驗之談：「總之，切忌照本宣科，狹窄地理解中華文化的範疇和推廣。」無論最後有沒有一個特設辦公室，推廣中華文化肯定是本屆政府甩不掉的角色，於是邀得Anne坐下詳談分享經驗，說說在香港宣揚中華文化之難，和有什麼竅門。

「土製漫畫」系列推手

在出版、文化界，較多人因「土製漫畫」系列認識李安（Anne），她是這個系列的推手，一直也致力推廣香港文化。

她在2005年出版過《繁花盛放——香港電影美術（1979-2001）》，把眾多香港電影工作者訪談輯錄成書；2006年開始，編「土製漫畫」系列，現在知名的插畫師門小雷、黃照達、江康泉都在其中；到2012年，她再策劃「香港經典」系列，把街道、電車等本土特色收錄。

Anne在1991年入職三聯書店，服務30年後，近年以副總編輯的職位退休。對她來說，文化是深度的生活，不止看到事物的表面，這對每個有修養的人都很重要。

Anne加入三聯時，抱着以知識影響社會的信念工作。三聯書店的前身是生活書店、讀書出版社和新知書店，均由關心國是的文人創立，在合併前、後，務求用思想救國；Anne的抱負，或多或少受到他們影響。Anne不是很「中華」的出版人，沒有句句附帶詩歌成語，和普通市民一樣常穿smart casual。但她發現自己面對的受眾，是沒有什麼閱讀習慣，也因填鴨式教育對歷史知識反感的一代香港青年，比自己的一代對中華文化認識更少。

對此，她在2013年轉為編寫中華文化書籍，出版「圖說中華文化故事」系列，與台灣故宮博物院前院長周功鑫教授合作，將趙、秦、楚和齊國的40個成語故事，逐個獨立成冊，亦邀請小學教師修訂，確保內容適合教學。但Anne在2017年編《Minecraft學歷史——中國八大場景》後，才對推廣文化的方式有更多想像。

Anne認識了科技教育團隊「Koding Kingdom」後，發現用青少年熱愛的Minecraft遊戲，可以砌出歷史場景。「年輕朋友讓我大開眼界，原來可以這樣來推廣文化。」她再聯絡香港樹仁大學歷史學教授張偉國寫內容，配搭在Minecraft上還原的8個中國歷史場景，如兵馬俑、《清明上河圖》和滿洲八旗兵制等，遊戲即變成學習。

電玩比賽學歷史 大受歡迎

退休前，Anne着力在2018年成立「三聯文化基金」。她工作的地方，從以前放滿書籍的三聯書店辦公室，變成在葵涌堆滿活動小冊子和道具的共享辦公室。她不再只是出版書籍，而是推廣廣義的中華文化。見記者有興趣，Anne拿出兩個活動時剩下的復刻香囊，供記者留紀念。

她說：「我推廣中華文化，是讓年輕人有一個坐標去認識世界，他們不一定最終會強烈認同自己的中國人身分，可能是世界公民。有些在外國長大的人，可能真的不會覺得自己是中國人，不要緊。」受民政事務局前副局長許曉暉女士的建議啟發，Anne用慈善團體的方式成立基金，讓她有機會申請政府或私人機構的資助，做文化推廣活動。

成立第一年，她就成功延續用遊戲學歷史的方法，獲飛越啟德運動基金資助，舉辦兩屆Minecraft創作比賽「建構中的歷史」。「我們定一個題目，比如成語或歷史場景，然後讓同學們自己發揮。入圍的作品個個都很精彩，他們自發去找素材，我們再讓學者去輔導，修正一些用錯了的元素，到決賽完成度已經很高。」

「做書很被動，賣不賣得好很難講，市場也細。相比之下，做活動很直接，也可以親身接觸同學仔。」Anne說兩屆Minecraft比賽都有數百人參與，學生的踴躍反應也讓她安慰。學生的題目古有唐三藏取西經，近有英國水手殺死村民林維喜。可惜，資助只有兩年，到現在比賽都未有第三屆。

公社科內地考察未到位

雖然Anne在推廣的中華文化，跟內地、香港的教育趨勢一致，但沒有因此與政府廣泛合作。她說，與政府、學校的合作多數是單次委約形式。「政府可以幫忙提供場地，或者傳播資訊，但資源就沒幾多，我們多數靠私人機構資助。」目前，三聯文化基金由Anne義務工作，另有一個合約員工。

Anne觀察近年國民教育活動和公民與社會發展科（下稱公社科）的活動，開始擔心。「公社科要去內地考察，一定會看鴉片戰爭那些。但這樣的安排，有沒有做review（檢討），學生是否看了覺得有趣，有更多國民認同，自豪？」她明白身分認同不是數學，不是「1加1等於2」，沒有一個公式可以計算，但要確保不要「用錯力」。

以教育局資助中學公社科到內地考察為例，Anne懷疑每每參觀課本上出現的歷史地點是不是最好。「教育局考察的初衷可能是見到課本內容有，那考察就去，但不會想這樣重複不一定好。」在每次基金會活動結束後，Anne和同事都會派發問卷，檢討成效。她希望政策不要空泛：「如果成效不好，就要檢討。不是說了有個目標就算，要思考怎麼做才好。」

那Anne的目標是什麼？她回應道，「我們推廣中華文化的出發點，是因為中華文化是源遠流長的，我們自己有孔子，也在印度吸納佛教文化。我們是用一個中性的態度，去認識國家的豐富文化」，「認識之後，（國家身分認同）你有就有，冇就冇。不打緊，但起碼先要認識」。

「六藝」研習生樂此不疲

她眼中的中國文化是一種生活方式、價值和審美。而在香港推中國文化，要夠多元，要人感受到貼近生活和有樂趣。「認識中國文化是找一個坐標，比如琴棋書畫，茶道、花藝，認識是但一樣之後，如果有興趣，再深入去學，再橫向了解其他國家。」

三聯文化基金與港大文學院前副院長陸人龍教授合作編寫的《認識中國》叢書，以主題（地理山河、文字和古書、飲食文化）而非編年史分冊，亦用橫向比較的方式讓讀者認識中國，比如中國的地理、人口與其他國家比起來，究竟差別有多大。

基金另辦「現代六藝」研習營，為中小學生介紹禮儀、樂舞、武術、駕馬車、書法和數學6種「基本」才能。對「禮儀」，Anne找來劇場人，用現代表演藝術切入；對「樂舞」，有中樂團、尺八樂手和舞蹈家的教學；對「武術」，則有香港錦標賽前冠軍示範。她也找專家來講述如何養馬、擺箭陣。參加的同學反應踴躍，「有一次碰上即將打8號風球，有同學說：『可能不會掛8號呢！』他們不想走」。

Anne認為時代變更下，要完全恢復「六藝」已經不可能，也沒有必要；但仍可從現代生活出發，讓學生感受到中華文化的內涵和美學。身為資深編輯，她很強調活動要打動人心，否則受眾無感，就是白費心機。

在「漢服之美──歷代中國服飾復原」計劃中，Anne邀請上海「裝束復原」團隊，來港分享戰國至清初的漢服。同樣地，她不是要照辦煮碗，把古時服裝複製出來。在認識漢服的剪裁和穿戴方法之餘，基金會同時舉辦catwalk及現代演繹工作坊，更邀請時裝設計師鄧達智為參加者分享。Anne透露，因為當時募集的資助不夠，曾自掏腰包為這個計劃提供資金。

結合科技 中文書識講故事

那麼，Anne的下一步為何？當有媒體傳出，本周特首李家超將在《施政報告》公布設立「宣揚中華文化辦公室」，三聯文化基金會還有必要另辦中華文化推廣活動嗎？Anne對政府的計劃不敢完全樂觀，擔心照本宣科，狹窄地理解文化。「政府真的要訂下評估機制，希望未來的文化辦公室不是又一個辦公室，重複跟以往一樣的事情，單向規定。」

Anne正在着手基金會的新發展方向：「從推廣香港文化，到中華文化，現在開始做多元文化。」這可能讓人覺得是Anne的又一個業務轉變，但她說中華和多元文化，是同步的發展方向，通過和不同文化對比，香港的年輕人才能更明白自身。此外，「我們說香港是中西文化交流中心，但其實香港人對其他族裔有多了解？其實是不多，你看，在地鐵如果是『非我族類』，旁邊有時是不會有人坐下來的。中西文化交流不是得個講字，要從教育開始」。

Anne抽出十幾本與教育局合作、針對非華語學生學習中文而設的「快樂閱讀．中文書」系列；除了《中國新年》，還有《開齋節》和《文化共融》。下月，她將為三聯文化基金啟動「香港文化想像」計劃，主要服務低收入家庭和少數族裔，同樣橫跨中外文化。用「點讀筆」在「快樂閱讀．中文書」書頁上一點，筆上的喇叭代替Anne，告訴記者穆斯林「在開齋節會穿新衣，和中國新年一樣」、不同成長背景的人生活在一起，「正是香港的特點」。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 李紹昌、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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