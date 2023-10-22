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2023年10月22日星期日
星期日生活
星期日生活
無名周記：眼見未為真？
學生才是玫瑰
周日話題：少年與玫瑰
周日話題：音樂的戰場：文化史視野的以巴衝突
平安祭：捨愛恨
同場加映：《年少日記》 卓亦謙消極地積極
開門讀書：總在尋找意義的坂本龍一
誰人日記：迪士尼
豐饒的人：海浪淹覆間，潮間帶的生命軌迹
老少女之麻糬周記！
圖文城市：藍調九十九（局部）
同場加映：富都青年日記
五音筆傳：玩音樂的人都黐線
#004 金魚囝
放心寫作：#61 〈用心擁抱〉
讀者來信：遇見好老師
Movie chic, movie style：《4拍4家族》：廣東歌、港產片、香港、樂弦
電影潭：傳承小說精神——《蒼鷺與少年》
家明雜感：《媽，是您嗎？！》 塞翁失馬，焉知非福
影片簡評
星期日文學‧蜂窩裏的文學：以巴的文學政治
{文化推廣達人}李安 Minecraft「現代六藝」打動年輕人 推廣中華文化要貼近生活、帶出樂趣
料理分子：自製三色手管麵 配沙特Q彈藍鑽蝦
通識導賞：四代唐樓側記時代變遷
ways of seeing：拾起四散細節 捕捉城市不規則日常
無定向學堂：教育樞紐再起動 海外宣傳拓收生 更多元包容
未來城市：師生盡訴愛校情懷 教局聽聽玫瑰花落聲
影片簡評
【明報專訊】《 堅如磐石》IIB
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無名周記：眼見未為真？
學生才是玫瑰
周日話題：少年與玫瑰
周日話題：音樂的戰場：文化史視野的以巴衝突
平安祭：捨愛恨
同場加映：《年少日記》 卓亦謙消極地積極
開門讀書：總在尋找意義的坂本龍一
誰人日記：迪士尼
豐饒的人：海浪淹覆間，潮間帶的生命軌迹
老少女之麻糬周記！
圖文城市：藍調九十九（局部）
同場加映：富都青年日記
五音筆傳：玩音樂的人都黐線
#004 金魚囝
放心寫作：#61 〈用心擁抱〉
讀者來信：遇見好老師
Movie chic, movie style：《4拍4家族》：廣東歌、港產片、香港、樂弦
電影潭：傳承小說精神——《蒼鷺與少年》
家明雜感：《媽，是您嗎？！》 塞翁失馬，焉知非福
影片簡評
星期日文學‧蜂窩裏的文學：以巴的文學政治
{文化推廣達人}李安 Minecraft「現代六藝」打動年輕人 推廣中華文化要貼近生活、帶出樂趣
料理分子：自製三色手管麵 配沙特Q彈藍鑽蝦
通識導賞：四代唐樓側記時代變遷
ways of seeing：拾起四散細節 捕捉城市不規則日常
無定向學堂：教育樞紐再起動 海外宣傳拓收生 更多元包容
未來城市：師生盡訴愛校情懷 教局聽聽玫瑰花落聲
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