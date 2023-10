他說盡快褪後,免捲其中,並不是逃避,而是觀俗世而有所悟。歷史充滿戰爭殺戮,仇恨貪欲,層層累積,不公義之事比比皆是,悲劇我們不願見,但卻是「欲界」之必然。當然,身處現世,可以判別是非對錯。殺平民、俘虜無辜,錯;斷水斷糧,錯。但以巴仇恨種籽深埋聖土,血淚斑斑,業報跨代交纏。當下對錯之辨,顯得軟弱無力。

個人集體創傷 身體會記住

歷史學家Yuval Noah Marari身為以色列人,親友在暴力現場,他自己的情緒亦被捲入。他說,哈馬斯大開殺戒,目的是瘋狂地撒播仇恨的種籽,令和解永遠不能實現。殺嬰斬首,廣傳天下,毫不掩飾,令人震驚悲憤,對人性信心盡失。他直言這是一場心靈戰爭,戰場就在我們的身心展開。

這些年我用了很大的心力研究創傷。個人和集體的創傷,身體會記住,the body keeps the score。

善於治療集體創傷的Thomas Hubl,從其多年經驗看到創傷記憶超乎於大腦認知,情緒埋藏在血肉之軀,而且一代傳一代,甚至隔代相傳,就算子孫一生未經歷過納粹屠殺,也會在某時某刻釋放幾代以前的痛楚。

從禪修、心理治療、Eugene Gendlin的「生命自覺」,慢慢摸清楚一條共通的線索,就是你和我的身體裏,都埋藏各種各樣的創傷與智慧,遠遠超越頭腦的認知。也可以這樣說,你的身體記下了很多關於你的過去和性情的密碼。身體密碼不限於言詞,不囿於理智思維,而是出於感應與直覺;只要你花點耐性,誠意聆聽,善意接納,身體刻寫了你的身世,給你意想不到的感知。大多數襌修、靈修的傳統,都企圖平息腦袋的絮絮不休,止而能觀。若可以令暫緩思絮,領悟就有渠道油然而生。

「生命自覺」這個澄心的方法,強調的就是如何從靜默之中,「意感」身體的智慧。香港生命自覺協會近日翻譯了David Rome的Your Body Knows the Answer: using your felt sense to solve problems, effect change & liberate creativity。書名幾乎已說明了書的內容。副題中felt sense就是上文所說的「意感」,對身體的感應。協會出版中英對照,書名《答案在身中》,有興趣的朋友可以找來一讀。

最近W開了一個自命自覺的workshop,我捧場參加,重溫幾年前所學。意想不到的是,課一開始,就觸發我內心深刻的體驗。十多個學員,兩人小組,做一個「我的名字」的練習:A向B問:「你叫咩名?」B安靜下來,讓過去的乳名、花名、別名自然浮現,然後感受一下與名字共生的意感,選出其中一個告訴對方。

我的腦海出現「阿麥」、「麥仔」、「嘜頭」……每個花名都有故事。我把這些名字擱在一旁,繼續安靜聆聽……「老竇」兩個字從心中冒起,我馬上心神領會,這是阿女對我的暱稱。她八年前得病,我和太太陪伴在側,經歷了很長很長的艱苦旅程,屢次走到絕境。直到近一兩個月,看到了康復的希望,我是懷着欣喜的心情參加這次工作坊的。

八年抗戰,終見曙光。我知道為什麼「老竇」這個稱謂,會在此時此刻出現。但出乎意料,當我把「老竇」這兩個字說出來,身體湧現強烈的情緒,面容抽搐,身心痛楚,我在partner面前強忍,畢竟是初相識,而且只是一個warm up exercise,不願表現得如此激動。但忍不到片刻,就豁出去了,容讓身體的感受直接抒發出來。這八年的辛酸,偶有希望,但每次都換來失望。甚至絕望。束手無策的徬徨,病情不受控的無助,沒完沒了的折騰,排山倒海的往事湧上心頭。八年,這漫長的八年!

其實,呢排我個人好地地,安樂,平靜,女兒的頑疾終於看到轉機。腦袋的自我認識,是感激;身體埋藏的記憶,卻是創傷。兩者有很大的落差。這多年的痛苦,我得明白、體會、接納,並衷心欣賞自己和家人的不棄不離。我們經歷的困苦不足為外人道。如今,鬆一口氣,爬出幽谷的喜悅,是真實的;但軀體中那血與淚的痕跡,同樣是真實的。我想起了以巴慘劇中,多少人面對親人慘死的慘况;當事人埋藏心靈的創傷,將會留下多麼長遠的痛苦。我的創傷記憶只是八年;以巴人民身上帶着的,卻是大半世紀愈陷愈深的血海深仇。Yuval Noah Marari說,以巴雙方在此時此刻,極度痛苦而生起極端的怨恨,根本沒有空間為和解留有餘地。冤冤相報,也許正是哈馬斯所願見的。

Workshop最後一個練習,是「清理空間」(clear a space)。導師邀請我們安住當下,閉上雙眼,耐心聆聽,感受身體不同部位發出來的感受,然後逐一把感受放在一個適當的距離。

我內心安靜,聽到女兒親切的叫一聲「老竇」,胸口感到一陣暖意,這八年的辛勞,具體重現眼前。身體儲存了創傷的能量,在開課時那個練習中釋放了出來。直面傷痕,苦難轉化為欣慰;我心安穩,迎接女兒康復的新生活。

「清理空間」不單把壞情緒間離,好的情緒也可以間離。不是壓抑或丟棄,而是把情感安置在青草地、溪水旁,為心靈創造空間。我就把那深深的感激,安放在天邊的白雲之上;穹蒼見證,我家攜手走過了死蔭幽谷。捨離悲歡,而後就是安靜、澄心、祥和。

禪修老師說得好,坊間流行正念:正念瑜伽,正念繪畫,正念用餐……但修行更重要的是「捨心」,「捨離之心」:捨愛恨,捨喜惡,心清明。佢咁話:「個心唔郁,淨係通過身體,感受一份平靜之樂。」禪修心離五蓋(貪欲、瞋恚、睡眠、掉悔、疑慮),離而能定,捨而得樂。我覺得與「清理空間」有共通之處。

我們為遙遠的以巴衝突所能做到的甚少。心靈是戰場,不捲進仇恨,不受暴戾唆擺,不背書殺戮,不輸掉人性,內心留有一個悲憫的空間,給和解留一個機會。

