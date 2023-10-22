明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

無名周記：眼見未為真？

【明報專訊】當地時間10月17日晚上7時，加沙一間醫院發生爆炸，諸如BBC、《紐約時報》、法國《世界報》等傳媒最初發布的新聞快訊，都引述巴人的說法，指醫院為以色列擊中，但以色列隨即指是加沙武裝分子發射火箭炮失敗誤中醫院，並展示一批片段和錄音佐證。雙方都拿着影片來做證，爭論不休，互相指摘對方有偏見。

且先擱下以巴衝突這沉重話題，談談一些有趣的東西。數月前曾閱讀We are Bellingcat一書，作者是著名調查報道機構Bellingcat的創辦人希金斯（Eliot Higgins）。希金斯在書中回顧自己如何由一名閒來上網打機的打工仔，演變成Bellingcat的創辦人。他憶述，2011年「阿拉伯之春」令他開始追看國際新聞。當時智能手機及社交媒體才告興起，「阿拉伯之春」現場的影片得以讓大家看到。希金斯興致勃勃觀看利比亞、敘利亞的影片，發展出如何核實影片時地的技能，更歸納出一套開源調查的原則。讀着Bellingcat的創立經過及諸如2014年MH17馬航客機墜毁等調查，趣味盎然，也叫人對OSINT（open-source intelligence，開放來源情報）有所期盼。

戰爭中的「開源調查」

《經濟學人》早在2021年8月便以OSINT作封面故事，認定這趨勢有極大潛力，令有所隱暪的壞分子無所遁形。隨着翌年烏克蘭戰爭爆發，OSINT在傳媒報道中更扮演了重要角色。在俄羅斯入侵烏克蘭前，傳媒早就透過分析社交媒體的片段及衛星圖片，追蹤俄軍調動；戰爭爆發後，社交媒體的片段亦有助傳媒了解俄軍的編制及軍備。對Bellingcat來說，OSINT還有助戰爭罪行蒐證，以便戰後將戰犯送上法庭受審。希金斯在書中自言Bellingcat的角色很不尋常，「不完全是記者，也不是人權活動家，也不是電腦專家，也不是檔案學家，也不是學術研究人員，而是這些範疇的紐帶」。他相信，開源調查可以確立事實的優先，不為任何議程左右，更可充當防止假資訊的防火牆。

回頭再看以色列跟哈馬斯的戰爭中，OSINT可否讓我們接近真相？10月7日哈馬斯突襲以色列濫殺平民，以色列隨即向哈馬斯宣戰，圍封及空襲加沙；社交網站熱鬧非常，充斥各種宣稱是實地拍攝的影片，顯示哈馬斯襲擊或以色列人質的片段。我在事發之初也嘗試在近年大熱的TikTok（國際版本，非「抖音」）及Telegram追看新聞，標籤以色列或巴勒斯坦的影片排山倒海，有的宣稱由哈馬斯拍攝，顯示哈馬斯襲擊音樂會的片段；有的宣稱是哈馬斯挾持以色列人質的片段。因為影片數量實在太多，部分又太血腥，我又未經OSINT訓練，很快便放棄，還是乖乖地看BBC、半島電視台、《華盛頓郵報》、以色列《國土報》等報道，讓專業新聞機構代為整理資訊。與此同時，新聞機構的事實核查部門亦忙於打假：這條片是上月音樂會的，不是10月7日被襲的音樂會；那條片是翻炒數月前的火箭炮發射片段；這個跟小孩一起的人不是哈馬斯，片段早在數月前於TikTok出現……另外，有人冒充BBC發片，聲稱Bellingcat調查發現烏克蘭軍援哈馬斯，Bellingcat連忙發聲明以正視聽。

社交網成資訊戰場

社交網站亦成為以色列跟哈馬斯的資訊戰場，雙方都以影片來展示事實：以色列的影片是10月7日的襲擊，親哈馬斯的頻道則主力播放加沙人民在空襲下的慘况。10月7日哈馬斯突襲以色列平民後，哈馬斯一直否認有襲擊平民，以色列官方及一些社交網站戶口發布片段作反證。本周初，社交網站便出現一些片段，宣稱來自當日被擊斃武裝分子佩戴的GoPro鏡頭，以第一身鏡頭紀錄當日以色列受襲的經過。對開源調查有認識的都知道，影片需要時間核實及定位（Geolocate）。人權觀察（Human Rights Watch）10月18日公布，已核實三段由汽車攝錄鏡頭及閉路電視拍攝的襲擊影片。Bellingcat亦在10月20日宣布核實武裝分子拍攝的影片，並重組事發經過。兩家機構的影片都取自Telegram上的頻道South First Responders（SFR）。Bellingcat的報道有交代SFR是一個親以色列頻道，亦指出部分影片有經剪輯的迹象，但仍可以核實。

看到這裏，人們可能會質疑，影片來自一個親以色列頻道，它可靠嗎？Bellingcat每次調查報道都有詳細解釋核實影片的過程，讓讀者自行判斷是否可靠。但不信者自然會繼續不相信，可以想像以下對話：「你怎知道影片不是編造的？」「影片已經核實。」「核實者可能有偏見，而且就算影片是真，我怎知片中不是經悉心安排的演戲？片中的武裝分子可以是演員。」「10月7日哈馬斯發動襲擊基本上是公認事實，以色列人忙於應對，還有時間排戲？」「你不知道以色列情報機關神通廣大嗎？」「……」

以上對話可以出現在任何立場的人身上。就算對話不以陰謀論作結，也可以扯到其他問題，例如質疑斷章取義，又或者會說要放在以巴衝突的歷史脈絡去理解（雖然如何放在脈絡，亦難以為哈馬斯屠殺平民開脫）。換成是加沙平民遭以軍炮火傷害的影片，親以色列者可能也會質疑影片經編排，或是哈馬斯用平民做人盾，也可能指出，以軍的軍事行動是哈馬斯襲擊導致的。

有跟進以巴衝突及相關「口水戰」的大概對這些態度不會陌生。只是今次我們面對的是更多影像資料。隨着我們擁有更多數據，我們離真相到底是近了還是更遠？

沒有指引的一堆拼圖

長年從事情報工作的英國戰略司令部司令霍肯霍爾（Jim Hockenhull）去年演說中談到OSINT，說情報分析一直像拼圖，但沒有完成圖為指引；OSINT亦同樣沒有完成圖指引你完成拼圖，但你手上卻是無窮無盡的拼圖塊，對情報分析構成巨大挑戰。如果情報人員也對OSINT感吃力，普通人對着無窮的資訊，到底可以怎樣？其中一個可能後果，便是資訊反而成為鞏固偏見的工具。更多的資訊沒有令眼界開闊，因為資訊太多，必須選擇，而普通人選擇接收什麼資訊，最方便的是依據已有成見作判斷。過多資訊亦製造假象，以為我們看到的便是事實全部，卻忽視世界很多事情其實並沒有人拍片放上社交網站。

於是，加沙醫院被炸，雙方都看到自己一直以來看到的東西：在阿拉伯世界眼中，美國情報支持以色列的說法？那只反映美國一貫偏袒以色列的態度；在親以色列立場看來，BBC沒有肯定並非以色列打中加沙醫院？那反映BBC一貫偏袒巴勒斯坦、反以色列的立場。

加沙醫院的爭議也跟傳媒最初報道手法有關。BBC最初的突發消息引用巴人說法，指醫院遭以色列擊中，算是不夠謹慎。事後，不少傳媒都有反思，例如在衝突中不應單方面接受一方的說法，對於足以惹眾怒的指控更要小心。各傳媒機構事後都嘗試拼湊醫院被炸片段，但一般人單看片段其實很難肯定是什麼導致爆炸，必需找專家分析；專家的背景，又可以引起對其中立的質疑。當然，最好是一名有公信力的記者在現場蒐證，但這似乎沒可能。在過多資訊和太多懷疑下，要得出人人信服的真相，可謂難於登天。

文˙林康琪

編輯•利永倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞