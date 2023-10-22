無名周記：眼見未為真？

且先擱下以巴衝突這沉重話題，談談一些有趣的東西。數月前曾閱讀We are Bellingcat一書，作者是著名調查報道機構Bellingcat的創辦人希金斯（Eliot Higgins）。希金斯在書中回顧自己如何由一名閒來上網打機的打工仔，演變成Bellingcat的創辦人。他憶述，2011年「阿拉伯之春」令他開始追看國際新聞。當時智能手機及社交媒體才告興起，「阿拉伯之春」現場的影片得以讓大家看到。希金斯興致勃勃觀看利比亞、敘利亞的影片，發展出如何核實影片時地的技能，更歸納出一套開源調查的原則。讀着Bellingcat的創立經過及諸如2014年MH17馬航客機墜毁等調查，趣味盎然，也叫人對OSINT（open-source intelligence，開放來源情報）有所期盼。

戰爭中的「開源調查」

《經濟學人》早在2021年8月便以OSINT作封面故事，認定這趨勢有極大潛力，令有所隱暪的壞分子無所遁形。隨着翌年烏克蘭戰爭爆發，OSINT在傳媒報道中更扮演了重要角色。在俄羅斯入侵烏克蘭前，傳媒早就透過分析社交媒體的片段及衛星圖片，追蹤俄軍調動；戰爭爆發後，社交媒體的片段亦有助傳媒了解俄軍的編制及軍備。對Bellingcat來說，OSINT還有助戰爭罪行蒐證，以便戰後將戰犯送上法庭受審。希金斯在書中自言Bellingcat的角色很不尋常，「不完全是記者，也不是人權活動家，也不是電腦專家，也不是檔案學家，也不是學術研究人員，而是這些範疇的紐帶」。他相信，開源調查可以確立事實的優先，不為任何議程左右，更可充當防止假資訊的防火牆。

回頭再看以色列跟哈馬斯的戰爭中，OSINT可否讓我們接近真相？10月7日哈馬斯突襲以色列濫殺平民，以色列隨即向哈馬斯宣戰，圍封及空襲加沙；社交網站熱鬧非常，充斥各種宣稱是實地拍攝的影片，顯示哈馬斯襲擊或以色列人質的片段。我在事發之初也嘗試在近年大熱的TikTok（國際版本，非「抖音」）及Telegram追看新聞，標籤以色列或巴勒斯坦的影片排山倒海，有的宣稱由哈馬斯拍攝，顯示哈馬斯襲擊音樂會的片段；有的宣稱是哈馬斯挾持以色列人質的片段。因為影片數量實在太多，部分又太血腥，我又未經OSINT訓練，很快便放棄，還是乖乖地看BBC、半島電視台、《華盛頓郵報》、以色列《國土報》等報道，讓專業新聞機構代為整理資訊。與此同時，新聞機構的事實核查部門亦忙於打假：這條片是上月音樂會的，不是10月7日被襲的音樂會；那條片是翻炒數月前的火箭炮發射片段；這個跟小孩一起的人不是哈馬斯，片段早在數月前於TikTok出現……另外，有人冒充BBC發片，聲稱Bellingcat調查發現烏克蘭軍援哈馬斯，Bellingcat連忙發聲明以正視聽。

社交網成資訊戰場

社交網站亦成為以色列跟哈馬斯的資訊戰場，雙方都以影片來展示事實：以色列的影片是10月7日的襲擊，親哈馬斯的頻道則主力播放加沙人民在空襲下的慘况。10月7日哈馬斯突襲以色列平民後，哈馬斯一直否認有襲擊平民，以色列官方及一些社交網站戶口發布片段作反證。本周初，社交網站便出現一些片段，宣稱來自當日被擊斃武裝分子佩戴的GoPro鏡頭，以第一身鏡頭紀錄當日以色列受襲的經過。對開源調查有認識的都知道，影片需要時間核實及定位（Geolocate）。人權觀察（Human Rights Watch）10月18日公布，已核實三段由汽車攝錄鏡頭及閉路電視拍攝的襲擊影片。Bellingcat亦在10月20日宣布核實武裝分子拍攝的影片，並重組事發經過。兩家機構的影片都取自Telegram上的頻道South First Responders（SFR）。Bellingcat的報道有交代SFR是一個親以色列頻道，亦指出部分影片有經剪輯的迹象，但仍可以核實。

看到這裏，人們可能會質疑，影片來自一個親以色列頻道，它可靠嗎？Bellingcat每次調查報道都有詳細解釋核實影片的過程，讓讀者自行判斷是否可靠。但不信者自然會繼續不相信，可以想像以下對話：「你怎知道影片不是編造的？」「影片已經核實。」「核實者可能有偏見，而且就算影片是真，我怎知片中不是經悉心安排的演戲？片中的武裝分子可以是演員。」「10月7日哈馬斯發動襲擊基本上是公認事實，以色列人忙於應對，還有時間排戲？」「你不知道以色列情報機關神通廣大嗎？」「……」

以上對話可以出現在任何立場的人身上。就算對話不以陰謀論作結，也可以扯到其他問題，例如質疑斷章取義，又或者會說要放在以巴衝突的歷史脈絡去理解（雖然如何放在脈絡，亦難以為哈馬斯屠殺平民開脫）。換成是加沙平民遭以軍炮火傷害的影片，親以色列者可能也會質疑影片經編排，或是哈馬斯用平民做人盾，也可能指出，以軍的軍事行動是哈馬斯襲擊導致的。

有跟進以巴衝突及相關「口水戰」的大概對這些態度不會陌生。只是今次我們面對的是更多影像資料。隨着我們擁有更多數據，我們離真相到底是近了還是更遠？

沒有指引的一堆拼圖

長年從事情報工作的英國戰略司令部司令霍肯霍爾（Jim Hockenhull）去年演說中談到OSINT，說情報分析一直像拼圖，但沒有完成圖為指引；OSINT亦同樣沒有完成圖指引你完成拼圖，但你手上卻是無窮無盡的拼圖塊，對情報分析構成巨大挑戰。如果情報人員也對OSINT感吃力，普通人對着無窮的資訊，到底可以怎樣？其中一個可能後果，便是資訊反而成為鞏固偏見的工具。更多的資訊沒有令眼界開闊，因為資訊太多，必須選擇，而普通人選擇接收什麼資訊，最方便的是依據已有成見作判斷。過多資訊亦製造假象，以為我們看到的便是事實全部，卻忽視世界很多事情其實並沒有人拍片放上社交網站。

於是，加沙醫院被炸，雙方都看到自己一直以來看到的東西：在阿拉伯世界眼中，美國情報支持以色列的說法？那只反映美國一貫偏袒以色列的態度；在親以色列立場看來，BBC沒有肯定並非以色列打中加沙醫院？那反映BBC一貫偏袒巴勒斯坦、反以色列的立場。

加沙醫院的爭議也跟傳媒最初報道手法有關。BBC最初的突發消息引用巴人說法，指醫院遭以色列擊中，算是不夠謹慎。事後，不少傳媒都有反思，例如在衝突中不應單方面接受一方的說法，對於足以惹眾怒的指控更要小心。各傳媒機構事後都嘗試拼湊醫院被炸片段，但一般人單看片段其實很難肯定是什麼導致爆炸，必需找專家分析；專家的背景，又可以引起對其中立的質疑。當然，最好是一名有公信力的記者在現場蒐證，但這似乎沒可能。在過多資訊和太多懷疑下，要得出人人信服的真相，可謂難於登天。

文˙林康琪

編輯•利永倫

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