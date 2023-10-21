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旅遊

遊文化園 買人氣精品 歎美食 深圳童話世界 與「萬鴿」打卡

【明報專訊】北上深圳，當然已不再是為買餸慳那一角幾毫，而是找尋不一樣的體驗。近年深圳除了工商業發達外，文化展覽的水平亦不容小覷，多個創意文化園區經常舉辦多元化展覽，成為藝文青喜歡蹓躂的地方。加上內地不少以Z世代為目標顧客的創意潮牌進駐當地，更為城市加分不少。當然再來一桌「平靚正」的活烤鰻魚美食，深圳一日遊，應該夠晒大滿足了。

天使與白鴿 反思愛與和平

成千上萬的鴿子在你我的身邊群飛，聽起來有點不可思議，不過走入華僑城內的最新展覽，就可以體驗如此震撼場面，兼可以擺甫士影靚相呃like。這群鴿子其實是以一萬隻仿真鴿佈局而成的藝術品，名為《和平廣場》，是現正舉行的「新童話主義：周藝文個展」中最核心的作品。由內地知名藝術家和童話作家、有「童話爸爸」之稱的周藝文操刀。今次展覽是繼上海站後「周藝文當代藝術全球巡展」的第三站，透過場中的40多幅畫作及6個大型裝置藝術作品，傳達他對愛、和平與環保的思考。

除《和平廣場》外，展場內多個大型藝術裝置展品，讓大家打爆卡之餘，亦值得參觀者反思箇中况味。例如甫入場看到的《綠馬》，儘管馬腳在淌血但依然繼續奔跑，更讓羽毛騰飛，意境深邃。拐個彎瞥見的《保鮮期》，在牀上鋪滿真假攙雜的櫻桃，展期裏櫻桃將一天天腐爛，最後只剩下假櫻桃，反映的是兩性關係。另有3個以天使為名的藝術裝置——《沉睡的天使》、《天使的誕生》和《天使在歌唱》，既說戰爭和平，也在說人，打卡之餘，值得大家思考。●

新童話主義：周藝文個展

舉行日期：即日至2024年1月7日

入場費：正價1人108人民幣（約116港元）；2人188人民幣（約202港元）；透過票務平台抖音、貓眼、美團等購票，58人民幣（約62.4港元）起

時間：上午10:00至晚上9:00（逢周一休息，周一為公眾假期除外）

地點：華僑城創意文化園南區F2棟展廳A

交通：深圳地鐵1號線華僑城東站A出口，轉入恩平街後步行約5分鐘即達

潮玩精品旗艦店 動漫人物雲集

福田區的大型商場「卓悅中心」，總面積比3個又一城商場更大，逛一整天也逛不完。作為福田區商場的老大，場內有數之不盡的商店和餐廳，雖有不少是連鎖店，但仍不乏特色和創意的旗艦店，就像今次介紹的KKV × X11！KKV是內地近期冒起甚快的生活潮流零售品牌，以Z世代為主要目標顧客群，首間店於2019年5月在東莞開業後，旋即成為熱話，在短短數年遍地開花，目前有分店超過400家，分佈全國各地。除了以黃色集裝箱設計為主調的KKV，同一集團還有將科技融入設計元素的品牌X11，而在卓悅中心的這家店，正好將兩者結合，成為別樹一幟的地標式旗艦店。

手辦模型盲盒應有盡有

旗艦店樓高2層，共佔3000平方米，在去年開業後迅即成為全深圳最大潮玩精品店，走進去像劉姥姥入大觀園，最吸睛的當然是各式各樣的動漫人物手辦、公仔、模型、盲盒及周邊產品，由動漫角色JoJo、火影忍者、多啦A夢、迪士尼系列、Be@rbrick、Laura、超人、Iron Man、到鹹蛋超人……應有盡有，無論是小朋友和大細路都會興奮莫名！店內還有多款文具玩具，也有軍事、航天等林林總總的模型及積木，而女生當然最喜歡店內的生活潮物。他們引入的貨品跟內地大型超巿的貨品不同，即使是大家耳熟能詳的品牌，包裝外貌都來個大變身，由「娘」變「潮」，自然能吸引一眾消費新人類！●

KKV × X11

地址：福田區金田路2030號卓悅中心北區N109-N112 & NB126A-G號

交通：乘深圳地鐵2、10、11、14號線至崗廈北站，再經深鐵匯步行約10分鐘前往4號出口即達

韓式炭燒活鰻 鮮嫩滑脆

不少香港人北上，就是要嘗試不同的餐飲體驗，就像燒鰻魚，在香港能嘗到真炭燒店愈來愈少，但北上仍有不少選擇，例如「北村韓食」就是一家以韓式燒烤為主的餐廳，當中每枱必叫的就有韓式炭燒活鰻魚，下單後，店員會活捉新鮮鰻魚「現宰現燒」，剪件後直送至客人桌上，再放在炭爐上慢烤，炭燒至鰻魚差不多熟透時，再在鰻魚皮上刷上秘製醬汁，慢烤一會後便遞上給客人品嘗，配上紫菜和海鹽，入口鮮嫩滑脆，超讚！●

北村韓食

地址：福田梅林街道梅豐社區梅華路103號

交通：乘深圳地鐵4號線至上梅林站C2出口，再沿中康路轉入梅華路約10分鐘即達

茅台×雪糕 啖啖酒香

最近醬香拿鐵超爆紅，茅台其實也有其他周邊產品，與德芙（Dove）推出醬香巧克力外，亦推出茅台冰淇淋！雪糕裏有2%茅台酒，絕對貨真價實，並非只萃取茅台香味，更顯誠意！既然用上茅台真身，每杯售價66人民幣（約71港元）仍是物有所值。

除了茅台冰淇淋，還有不同口味選擇，包括經典丶香草丶抹茶丶酸奶及青梅煮酒等口味，有得揀，自然人人開心！●

茅台冰淇淋旗艦店

地址：福田區福華三路卓悅INTOWN商場L1樓L103-2

交通：乘深圳地鐵1號線至會展中心站A1出口，再沿金田路轉入福華三路約15分鐘即達

● 旅遊錦囊

證件：回鄉卡及申報健康黑碼

匯率：100人民幣約兌107.5港元

文：綽希

美術：謝偉豪

編輯：王翠麗

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電郵: feature@mingpao.com

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