元宇宙變「時光機」 點點滴滴保育舊地

「時光機」3字聽起來浪漫。會心地嚮往是因為：人總幻想回到過去，回去熟悉的舊街舊樓舊記憶消失以前。趕至微波國際新媒體藝術節「一切堅固的東西都煙消雲散（上）」展期最後一天，在昏黑的唐二樓裏，把虛擬實境（VR）裝置調緊至頭形大小，隨即進入蕭家恒依着皇都戲院、茶果嶺村、香檳大廈、珍寶海鮮舫打造的一趟時空漫遊。

蕭家恒正在英國修讀人工智能（AI）相關課程。我們在視訊軟件的方框見面，他背後一扇窗口聳立着低低的英倫房頂，我這邊則是預設的虛擬綠草背景。這樣香港—愛丁堡隔空7個鐘時差的遠距離訪問，好似已很有一種「元宇宙」的氛圍。蕭家恒說，要編造像《情迷香港》般的地景模型，技術層面而言其實沒想像中複雜。5年前，他還是中四學生的時候，埋頭於外國的教學影片，發現只要以點雲技術大量拍照，即可在三維坐標系統重建真實世界的外觀。那數碼副本簡單來說，由數百萬至數十億的「點」組構而成，各點存取物體現實對應的位置和顏色數據，點與點連在一起便成了立體。

點雲重建 VR朦朧游走

點雲如其名，視覺上滿盈顆粒感。這粉塵效果在「一切堅固的東西都煙消雲散（上）」展內更為突出：從VR的全方位屏幕望出去，微粒形態的實境低像素得失去了某些地方的辨識度，如清醒夢一樣游走（快碰牆時，眼前會浮起警號紅線），皇都戲院的拋物形天台拱橋、真體字的光亮招牌、珍寶海鮮舫的船廊走道等景色以模糊之姿再現，而只要撞響碰鈴，整個環境便會跟隨嘹亢的迴聲化成流沙，碎散，往下方無盡的黑空間傾倒，再聚合成新場景。如此展示，蕭家恒稱有幾個原因，其一是技術自身特質，其二是現實條件限制（如VR裝置無法運算太多數據），其三是希望鼓勵觀眾多細察多思考，「（點與點之間）原本不會那麼疏，我特意調低像素，加了很多效果，有一種奇怪的淒美感，還有一層抽象意境。這堆點讓你花時間湊近去看，去想，究竟是怎麼一回事呢」。

不清不楚的質感，恰如現代人的集體記憶。城市之變快而無可挽回，總有舊事物被剷除，總有新事物被更替。展名不是蕭家恒的主意，但摘自馬克思19世紀面向資本主義的這句定論，正好把「情迷香港」指認的這座城凝固在其特殊處境——計劃英文名為「The Lost Metropolis」，「迷」原來是迷醉與迷失的雙關字，「我覺得『元宇宙保育』是很獨特的香港議題。比如我人在英國，住的這幢公寓差不多200年歷史。如果我叫另外一個國家的人體驗（《情迷香港》）這件事，他大概會想，我阿嫲的房子比它們還老舊，才幾十年歷史的東西為什麼要保育？」清拆，重建，一切遺落於時光裏。香港的懷舊恍如一種現在進行式。

珍寶海鮮舫印證了此說法。這座船齡52年且號稱「世界上最大的海上食府」的巨型建築，去年6月沉落南海，由泊於香港仔避風塘、被拖運至東南亞某地維修，以至戲劇化地入水、翻轉，整個消失無蹤的過程僅僅6天。其時，蕭家恒與團隊乘小艇靠近大舫，以無人機捕捉那些仿中國宮廷的精細裝潢，竟成了最後見證者，「挺搞笑的，我們拍的時候廚房船已經傾側，大家都在問，喂是不是要沉了，結果下一天它被拖出海，真的完全沉沒」。他的心得是：要快——城市的消逝速度不可預測，上一刻眼前掃描之物，下一刻或已不再存在。

還原「世外桃源」皇都故事

低幽嗚咽的浪聲，以及VR視角仰見的鬼船影子，是那海上奇觀留在展內的全部痕迹。蕭家恒回述，找不到願意受訪的相關人士，加上時間緊迫，珍寶海鮮舫對他來說就只是個「scanning（掃描）好靚」，卻缺少故事感的「沉悶」符號。這些年來住在港島東區，他印象最深的保育地始終是現正復修的皇都戲院，亦即《情迷香港》的原點。「我小時候很喜歡街頭攝影，拍些舊區舊樓。有一次走到北角，那時皇都戲院還未重建，好低調，好似沒人知道它的存在；裏面永不見天日的，黑漆漆，舊舖三四十年來沒怎樣變過，舖主們一群朋友開桌打牌……像神秘的世外桃源，很有趣。」戲院被圍上地盤棚網前的一段日子，蕭家恒試驗點雲技術，巨細地檢取外牆、桌球室、商場等景貌，錄取口述歷史，更依循《明報》多年前的一篇報道，找着帶位員何福和，驚喜發現對方原來是隔籬屋街坊，「他很友善，帶了很多以前的照片給我看，我們聊了四五個小時。我覺得這是很有趣的連繫，是真正的友誼」。

記憶指向現實。然而虛擬載體真能呈現現實？比照五感世界，我們應如何檢視那些屏幕上方只寄存於光點之間的模糊風景？蕭家恒把問題拋回來——究竟怎樣定義「現實」？那些不再存在於當下感官經驗的「過去」，亦是「現實」一部分。《情迷香港》把消逝的數碼景觀重疊在「現在」時態，試圖打通的是「時間」這四維面。像部時光機。置身現在，眼見耳聽由VR重構的5年前、10年前、20年前光景，「我們未必只留在一個時間，我們可以自由選擇另一個時間去體驗同一個空間」。想起展場擺着一部與VR不夾調的厚身舊型號電腦，讓觀眾不太靈活地操控那滑鼠指標，游走於同樣的地景模組內，兩種同時行進的視角，恰展示了時空穿梭某意義上的可能。

盼普及開放資料 全民保育

光靠VR並不足夠。蕭家恒的未來藍圖包括：探索擴增實境（AR）媒介、完善掃描拍攝的機械人、打造一個全民參與的元宇宙保育平台。盼進化成大型社區計劃，是因獨力蒐集資料過於耗時，也因居民、設計師、學者等持份者所珍視的截然不同，如他在展覽介紹寫道：「每個人都能夠為清拆地區記錄和存檔，而個人體驗是無法被取替的。」別人上載至雲端永久凝定的記憶絕非唯一。蕭家恒認為，普及開放資料（open data）這概念十分重要，「政府部門或公營機構常會掃描一些地方，但那些資料總被隔絕在私人archive（檔案）內，我覺得很可惜」。他饒有興致地說起地政總署1924年至今的航空攝影，那些俯瞰鏡頭若夠整全，理論上，可搭出一年又一年的香港立體模型。

記錄一個空間的路徑千方百樣。就像蕭家恒找來傳理系的同學幫忙訪問，邀得工程系的朋友研發機械人，又在微波國際新媒體藝術節遇上專長各異的藝術家和策展人……別規限想像力。不是媒體藝術科系出身的他覺得，大專院校只教授特定軟體程式，容易使創作變得一式一樣，「有學生參觀時問我，那VR投影地圖是不是用某個軟件、是不是做了很久，但它其實只是一個（以WebGL砌成的）全屏幕網站」。他歸結：「不要只保留學校教的套路，用一些你平時不覺得是做藝術的工具來做藝術，探索空間會大很多。」如果科幻電影那樣的異世界能夠成真，當前的虛擬體驗極其量只是第一小步的應用。或許不久後的某一天，我們都能施魔法般砌現自我生命的「情迷香港」。

文：吳騫桐

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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