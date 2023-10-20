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鐵道微縮模型 設自動化系統 家建路軌 火車馳騁客廳燈槽

【明報專訊】礙於香港居住環境普遍較狹窄，鐵道模型收藏家大多只能將藏品收入櫃桶或寄存迷你倉，平常只可拿上手把玩。不過，有收藏家就善用有限空間，先後在家中製作出兩組鐵道微縮模型，讓他可以隨心放車；又為模型火車加入數碼晶片，通過電腦控制20多部機車（即火車頭）按時自動出車、鳴笛及接力拖車，打造出全自動的鐵道模型王國。

相約到Henry家中訪問，在打開大門的瞬間，記者誤以為走進了異世界火車站，因為耳邊傳來不同的鳴笛聲、鐵輪與路軌摩擦的聲音，與映入眼簾的尋常家居裝潢全不搭調。循聲抬頭一望，便發現燈槽上突出一整排電線杆，有多架似曾相識的火車在看不見的路軌上有序地行駛，當中更包括最先進的高鐵。

不願上鏡的鐵道模型迷Henry說，這已是他親手製作的第2組微縮情景（鐵道模型迷稱為layout），在舊居時他特別在客廳加建了一個大地台，內藏一組微縮情景，當時情景上還有齊合比例的車站、建築物、路人及花草樹木。打開地台蓋，便能將心愛的模型火車放在路軌上行駛，而他亦能從多角度觀看，非常有真實感。他說製作第一個情景時還未結婚和未有小朋友，所以可以隨意使用居住空間。成家後，便要照顧家人想法，不過他內心始終希望能有一個固定情景放車，所以在3年前搬到現居時，已計劃好活用新居高樓底特色，在原來的燈槽位置架設現時這組離地版微縮情景，盡量不影響家人日常生活。

車身裝晶片 自動執行指令

問他為何堅持要有情景？「因為我收藏模型火車並不想買來擺，而是想看到它們在路軌上行駛，雖然可以在每次放車前重新裝嵌路軌，但一來『朝桁晚拆』很浪費時間，二來亦無法做到數碼車控制，所以需要有一組固定的鐵道情景。」Henry口中的數碼車控制系統，原來可通過控制器將各種指令如行駛、停車、鳴笛、按時行車及更換機車等，以數碼信號形式傳送到情景上的各架機車，經車身內的電腦晶片解碼執行，因此在言談期間，上方的情景已在自動執行了很多編排好的指令，例如機車解開牽引後方車卡的掛鈎後，自動回到「車廠」待機，另一機車則從車廠駛出，再駛到客車前完成掛鈎並接力行駛。

開放式易積塵 配件只設電線杆

離地版情景在設計上頗花心思，Henry說現在必須抬頭往上望才能見到模型火車駛過，視線角度較窄，加上開放式設計亦容易在情景上積塵，清潔困難，因此Henry便捨棄舊有場景內的建築物、花草樹木，沒有在路軌上鋪碎沙石，只保留最基本的電線杆配件。為了可見到在內側路軌行駛的火車，他又將這些路軌升高，增加視覺上的層次感。

記者爬上短梯觀看微縮情景全貌，發現上面竟藏有20多架機車與多列車卡，再落地走到客廳牆上的火車模型收藏櫃，發現清一色都是內地模型火車，Henry說自己雖然去過不少國家搭火車，但始終心繫國產版本，他說這種根深柢固的興趣應與兒時跟家人回廣州佛山探親有關，因為親戚家門外約300米有一條火車路軌，他會特意跑到旁邊，等候火車呼嘯而過，當年看到的火車正是東風4B型內燃機車。「這架柴油機車以前會同時拖客、貨車卡，最有印象是火車到站時看到農民將農作物、單車搬上車，而打後幾節『綠皮』客車車卡就用來載人，當時覺得好有趣，所以每次返鄉下都會去睇火車。」

鍾情國產模型 經常北上乘火車

與一般小男孩的興趣無異，Henry開始留意內地火車的消息，也想擁有自己的鐵道模型，不過在1980年代，鐵道模型只有外國火車款式，價錢比較貴，他的第一部模型火車是小學時因考試成績好，家人獎賞了一部HO比例（詳見右文）的火車模型。直至約20年前他大學畢業投入社會工作，加上開始有廠商推出內地模型火車，他才正式入坑，開始儲錢買模型火車，放假時又經常到內地搭火車，由於他經常與火車司機搭訕，因此與很多司機成為好友，讓他有機會接觸到更多火車秘聞。

Henry的鐵道模型收藏幾乎全是HO比例，他解釋說是考慮到這種比例有一定細緻度，收藏空間要求不算高，而且玩微縮情景有更多可能，例如加裝數碼控制晶片。他以東風4B型機車拖着7節22型客車車卡計算，實物約長190米，換轉成HO比例，整列火車模型差不多長2.2米，如要在香港一般家居環境中架設一組可供行走的情景已不容易，所以他認識的鐵道模型迷中，便很少有人能在家中架設固定情景。Henry說雖然可以減少牽引的車卡，但真實機車至少會牽引10多節車卡行駛，如拖得太少便會失去真實感，拖6至7節車卡是最低可接受限度。所以如空間不足而又堅持在家中架設微縮情景，就只可選擇體積較細小的N及Z比例鐵道模型；或要像Henry一樣發揮想像力，開闢出一條可行通道。

常見鐵道模型比例

鐵道模型是按照真實鐵道系統的比例縮小製作而成，一般來說，模型按比例縮小後的體積愈大，做工亦會愈細緻及像真，但如要在路軌模型上行走，所需的空間亦愈大。

G比例（1:22.5 / 1:24）

縮小比例較最大的Live Steam（1:8）低一級，但體積也非常龐大，通常只適合有花園的家庭環境擺設，所以又稱為「庭院鐵道」模型。出名的模型生產商有LGB、Bachmann、Marklin等。

O比例（1:48）

O 比例體積比最常見的HO比例大，且細節豐富。出名的模型生產商有Lionel、MTH、Atlas O等。

HO比例（1:87）

屬於最常見和最受歡迎的鐵道模型比例之一，出名的模型生產商有Roco、Fleischmann、Piko、Trix、Bachmann等。

N比例（1:160）

體積約比HO比例細一半，精細度亦稍遜，是日本及台灣鐵道模型市場最主流的收藏比例。出名的模型生產商有Kato、Fleischmann、Arnold、Piko等。

Z比例（1:220）

目前最細小的商業化鐵道模型比例，但細緻度一般，且因車體太小，無法在車身安裝電腦晶片。出名的模型生產商有Marklin、Micro-Trains Line、Fleischmann等。

文：周群雄

編輯：王翠麗

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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