為城市發聲 兼顧美感 非常版面「論盡」澳門大小事

若你打開《論盡》，用心閱讀當中的內容，或許你更會嘩然：為何設計與傳統華文報紙會來得如此截然不同？種種的不約定俗成，讓我們更想用設計作切入點，讓《論盡》主幹成員之一、執掌設計部的鄭志偉（CK），說着《論盡》與設計之事。

如果要給CK一個頭銜，用「來自澳門的平面設計師」或許不夠準確——他除了會做平面設計，還有自己的書店「井井三一」，更不時書寫以及做策展工作，而且還是澳門獨立媒體《論盡》主幹成員之一。不過他歸納出一個結論：之所以能夠擠進不同領域與範疇，除了是「設計」上種的果，更是《論盡》惹的禍。「剛剛畢業沒多久，認識了一班志同道合的朋友，他們熱中於為在地城市的人民討公道，忙着為城市說話，而《論盡》就是他們在當時澳門最多社會事件發生之下誕生。」公民力量由下而上匯聚成河，最後游向大海，得出《論盡》。無論保育、政治、藝文，《論盡》都會盡力去說，「後來約在10年前，我也正式加入了媒體。開初還是依附着不同報章刊登文章的《論盡》，其後大家都想到內容的完全獨立性，於是就慢慢成就了一個網上媒體、一份月刊報章的面世，而我便執掌設計部分」。

體現故事、思考、內涵

城市究竟為何生病了？為何人民在地只得一種聲音？公共空間為何會突然被私有化了？本是一心想在《論盡》中尋找城市這些問題答案的CK，卻反過來令他每天浮現更多問題。都是《論盡》惹的禍，惹得他不能再以單純的目光看待時事、設計、澳門，以至世界。「團隊所有成員，均非常關心澳門這個地方，也迫使我想好好發揮自己的武器——設計，為文化、藝術，在地所有東西大力發聲。」也讓他找到設計的核心價值，「美感是其次，因為設計師在設計上彰顯『美』是必然的；首要是設計當中必要考慮到體現出『故事』、『思考』、『內涵』。再美的設計，若容不下己見與任何想法，那我不認為自己正在做着正確的事」。所謂對的設計，對於CK來說，就是某些想法可在當中找上一個位置安放起來，然後再談美學也尚未遲。「行距、字距、字的粗幼、用色……以上根本就是我們（設計師）本需掌握的東西，我們是不可能出錯的，所以一些基本功，我覺得已經不需討論了。」

然而芸芸設計當中，CK印象最深刻的正是《論盡》其中一期出版物《土地——地產政權時代》，他所指的深刻，並非設計的滿意程度，而是議題與製作過程的難忘。「編輯部文字來來回回十數遍不在話下，設計有時更被推倒再重來，過程極為深刻。然而，最難忘之處更在於出版物正在討論着澳門土地的黑箱作業。土地資源這回事，無人關心，但其實對我們極之重要，如為什麼這地會多了棟豪宅？那棟高樓大廈為何突然誕生？為何有些景觀會被消失？」《土地》簡介的部分內容如下：「對澳門來說，城市問題確是問題……只要睜眼看看，這些新建的豪宅，發展商是如何取得土地？如何變更用途？如何加高加大項目的發展空間？大概就可以明白，特區成立後的城市規劃是個什麼樣子。」出版物從政治、經濟、社會等多個角度探討澳門城市發展中的重大議題，當中包括土地開發、城市規劃、政府政策等方面。「我做任何事情都是圍繞着城市，無論說綠化、設計、寫作、書店、媒體，我都向着城市作為出發點。」

「之前策劃過一個活動『想像村落』，旨在有機會讓大家了解澳門過去的面貌，訴說着澳門如何由不同的村落構組而成。然而當時還未興起『散步』一詞，我們也經已嘗試以散步的形式，去帶領參與者走遍城市不同角落，用繪畫或靜坐的方式也好，再由城規師去訴說着城市規劃也好，只盼可用不同角度讓大家更認識自己的城市。」

「沒有城市，我們又怎能被孕育？」他說，他的作品不得不說着故事、正確的事，大概就是指城市中的故事，為城市做着正確的事。

報刊設計比書難

來到CK的個人平台，可見除了報章《論盡》以外，更多的是書籍設計。最近作品包括黃宇軒的《城市散步學》、李雨夢的《獨行的距離》、鄭冬的《一瞥矇矓：鄭冬的劇場攝影》，以及梁祖賢的《身體陪伴靈魂的二十個生活行動》等。他表示，報章與書籍的設計考量完全是兩回事，「書的設計，基本上我可套用所有平面設計的元素在內：封面（考量到商業角度）、書籍整體的裝釘（運用邏輯思維），然後選擇什麼字體、字距、行距，再到紙質與印刷……可謂涵蓋了平面設計全部元素。報刊的設計則相對較高難度，因為報章每一期均盛載着不同的字量、圖量，如何在框架內擠進兩者同時又要兼顧美感，着手設計時也絕非易事」。

但CK強調，以上所指的報刊，並不包括《論盡》，因為由他主管視覺方向的《論盡》，設計可以破格、前衛、富實驗性，「我不會想它變成傳統報刊，因為它有一個空間，可變與一反傳統的空間。它的出現本就講述着一個新空間的可能性，於是我從不會將傳統的設計形式應用於此。我每每先消化主題，然後總結出一個最重要的設計元素，因為封面太多話想說會因而變得失焦，那個設計主體出現了以後我再想表達形式，然後我會嘗試將流行雜誌的那一套搬進來。如較為鮮艷的色彩、嘗試不沿用上期與較為頑皮的排版、輕鬆的圖像等，置入設計當中」。他續稱：「讀者以輕鬆的排版看專題，但內裏屬實探討着非常認真的議題。這個反差，我很喜歡。」他還提到報刊的時間線更為緊絀，而來到最後一刻也大有可能需調整設計。相較之下，可見報章設計更考功力。

局外人還是參與者？

「設計」只得兩字，卻為他無限延伸出藝術、展覽、劇場等字詞。他的設計，猶如每每讓他直接介入所有合作單位的舞台之中，成為駐場的第一件作品，而他也認為事實正如此。「譬如與本地藝團『足跡』負責人莫兆忠合作，每次他只留下自己對作品的想法，然後予我很大空間去消化，再讓我用自身想表現的方式去呈現作品，這種溝通與合作的過程，使得我的作品更為『我』。這樣，我的設計，豈不是成為了每一個show的首件作品嗎？」

「幫人做設計，未必覺得自己要對件事負責任，但轉換角度，若然每位設計師，也將自己的創作當成其舞台上率先曝光的首個作品呢？那我仍然是當中的局外人，還是參與者呢？」當你看過他的設計，便自有分曉。

文：王海燕

編輯：鄭穎琦

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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