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開眼 大都會文藝誌

【香港】嬉笑怒罵的能力

【明報專訊】時光飛逝，原來當年電影《光豬六壯士》（The Full Monty）上畫之時，已是20多年前（1997年）的事情。今天以電視製作形式重現屏幕，當中各個角色人物自然不再屬於可以「一脫求生」（當年電影中失業「麻甩佬」組隊跳脫衣舞，「絕地反擊」反而挽回尊嚴）的年紀，他們處於退休年齡前後，繼續細味人生，有苦有甜。

連續劇The Full Monty依舊以前工業城市Sheffield為背景，一晃20多年（而且換了好幾個首相），可是平民的生活仍然充滿挫折。跟原來的電影一樣，連續劇對當代英倫社會提出了不少批評。當中最直接的一段是，劇中人Horse嘗試爭取他的福利保障，卻受盡各種官僚主義的冷漠對待。他憤怒地批評，大意是：「我作為經歷過戴卓爾時代的人，忍不住要說一句，為何今天大家說話比當年還要刻薄？」跟電影一樣，這套劇的主題、內容都是蠻認真的，不過手法卻是嬉笑怒罵，時而天馬行空，時而貼近現實。20多年過去，低下層的生活卻看不見更多希望。於是，主角Gaz那種自作聰明，但不懷惡意的所作所為，叫人發笑，卻笑中有淚。

劇中的社會批評其實不分左中右。對歷屆政府、執政黨（基本上是輪流留下爛攤子）表示失望，這是相當明顯的。活生生的例子實在太多，要穿插於各集的劇情之中，製作人的技巧相當熟練。要觸及觀眾的痛處，並不困難，但要他們一邊感到痛楚，而同時又反思社會的荒謬，這才是最困難的地方。由於原裝電影集中於一兩個主題（去工業化、工人階級的無助、男性處境），這相對地好處理，也較易引起共鳴。轉變為連續劇之後，製作上的困難是焦點變得有點模糊，不容易引觀眾投入其中。而更大的挑戰是，今回製作人意圖「左右開弓」，既對現實表達不滿，尤其是對年輕人的困境更是看不見未來，同時又不斷嘲笑社會上愈來愈嚴重的political correctness。如何在嚴肅題材的喜劇中保持一份light heartness，實屬不容易。或者也就是這個原因，當評論人拿連續劇跟原裝電影比較時，很容易會作出新不如舊的結論。

分兩日從Disney+看完8集The Full Monty，忽然想起為何本地電視台已失去創作嬉笑怒罵、嘲笑現實生活種種的劇集的能力？The Full Monty的主體是那幾個「麻甩中佬」，再加插他們身邊的一些角色，但故事怎樣發展下去，可以頗為無厘頭，但又可以觸及現實議題（例如：難民），有時不着邊際，有時又頗為貼近生活。為什麼南韓富人會像天外來客一樣突然出現，輾轉又發展出友誼？或者沒有必要深究。同樣，劇中人的婚姻問題，何去何從，也許沒有必要了解將來劇情如何銜接並發展下去。重要的是，製作人能將故事講好，嘻嘻哈哈有之，可是言之有物。

看The Full Monty的時候，其實想起《愛．回家之開心速遞》（我近年最常看的電視節目）。相信無綫的製作人大概沒有興趣將社會元素注入節目，他們玩天馬行空、「咁都得」，得心應手。但The Full Monty提醒，其實還有其他可能。

文：趙東尼

（仍愛看電視的香港人）

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