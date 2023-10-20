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開眼 藝述速遞

Friday Planner：今期有好戲

【明報專訊】近年香港人愈趨關注香港電影，不少朋友開始留下電影門票紀念。深水埗大南街Whatever. Coffee正舉行「Cult片•斷片•海報展」，展出百多張電影宣傳廣告，其中最遠久的海報甚至屬於1970年代電影，當中不乏經典，不知你能認出幾多？

另一邊廂，「中國內地電影展2023」正在放映，今年選片探討的主題比較普世，有講網絡暴力的《保你平安》，又有《人生大事》探討死亡議題。但如果想看深度片之餘，還能在周末笑一笑，明天（21日）晚上7時半在香港科學館上映的《宇宙探索編輯部》是不錯選擇。電影中《宇宙探索》雜誌主編唐志軍把科學熱誠發揮到極致，做雜誌已經山窮水盡，聽到遠方城市有外星人迹象後，仍馬上變賣家當前往；同事都笑他傻。然而，隨着唐志軍搭火車出差，到農村探路，中國內地的城鄉議題便閃現觀眾眼前。

除了電影，香港人關注的本土文化也開始多元。畫家Ling Ling Ling之前出版《香港魚畫》，又在合舍擺展。下星期六（28日）他再於中環展城館辦AR工作坊，參加者繪畫的海洋生物可以變身成立體模型。如果講「Arts Tech」顯得高深，那親身參與過這個「香港海魚繪畫」工作坊後，晚上到尖沙嘴看看一群香港及海外藝術家，在信和光影藝術幕牆展出的創作「見幽覓微」，應該就可以知道，藝術家們究竟在做怎樣的東西。

#Whatever. Coffee #Cult片•斷片•海報展

#中國內地電影展2023 #宇宙探索編輯部

#香港海魚繪畫 #見幽覓微

[開眼 藝述速遞]

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