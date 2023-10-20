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開眼 藝述速遞

與「巨型昆蟲」眼神交流 細賞「跨國」順滑塵磚

【明報專訊】藝術源於生活，相信不會有人反對；但藝術「取材」生活，可能只有少數像藝術家梁美萍的人做得到——她收集頭髮，織出過百雙鞋；她收集數之不盡的茶包，構成別樹一格的裝置作品。她常常收集常人眼中微不足道的生活物件，轉化成喚人嘩然的藝術創作，今次，是螞蟻和塵。

螻蟻、微塵，人自謙微不足道時就會如此自况，然而當我們看見真正的螻蟻和塵時，卻恨不得除之而後快。藝術家梁美萍早年留學美、法，每逢搬遷時整屋空無一物，所有昆蟲無所遁形，「慢慢地在生活中都會留意到，牠們（昆蟲）其實和你共處」。

從生活經驗出發，她開始留意昆蟲和蜘蛛的行為，一般而言，除非有得開餐，牠們理應移動神速。但她試過餵蜘蛛喝咖啡，蜘蛛反而會神經錯亂，織出不規則的網。當她停下來看昆蟲，昆蟲又會否停下來看着人？「牠看着你，你又看着牠，但你又不知道牠看什麼。總之牠看着你一會就走了，所以就做了這些動畫。」她創作數段黑白色和X光效果的昆蟲動畫（《微類誌》），極度像真，片段約10餘秒，放大動畫遍佈整個展覽空間的角落。

展覽空間刻意充滿「空」間感，令觀眾集中力放在平時避之則吉的昆蟲身上，真真正正跟牠們對望。假作真時真亦假，昆蟲動畫感覺是真，另一邊廂《蟻忘錄》投影濃縮工蟻短暫一生的30多分鐘紀錄片段都不是真實，只有用無數蟻屍砌成的蟻磚（《足下之地》）才真正存在於這個空間，但數量之多令人無法看清每一隻螞蟻。「你所看到的東西是真的，但是你看不清的；你看到好像是真的，但是它們是假的。」梁美萍解釋。

收集911遺留的塵

螞蟻生命短促，塵卻需要時間累積。在911事件翌年，她到事發地錄製一段約3分鐘的片段（《2002. 911》），相隔1年，曼哈頓區仍然被白濛一片塵籠罩着。梁美萍估計建築倒塌時的塵藏匿於周遭建築物，於是她也收集了當時的塵。回看那段短片，偌大建築群莫名有一個空位，但「旁邊會有小船繼續走，你看到下面有些小車繼續走」，塵反而證明那座消失的建築存在過。

那年在曼哈頓區收集到的塵，她摻和到法國教堂收集的塵，「好像你夾杏仁餅那樣」，將塵夾成磚狀兩年，即使不加膠水，塵磚亦不會散開。那座教堂每逢平安夜才開放一次，她在當地擔任駐地藝術家時，當地人讓她保管教堂鎖匙1個月，「那我就進去吸塵，吸塵的時候就發覺他們的塵因為一年只開一次，他們的塵是特別滑的」，砌出來的塵磚同樣意想不到地順滑，也想不到物質前身竟是塵。

順滑塵磚旁另有一塵磚，看起來相較粗糙，她稱是來自廟宇的灰塵，「它們的灰塵通常比較多，因為拜神的煙香比較多」，但是看來也比一般灰塵滑溜。因為灰塵來自貴州隆里古城遠山上的廟宇，以及不常對外開放的韓國海印寺，兩個地方均人煙稀少。

「這兩間寺廟和教堂，我總覺得那些塵是最純正的，和在你家裏的吸塵不同。你家裏吸塵黑黑的，會捲來捲去的，但在這幾個地方是不會有捲的塵，都是很粉的。所以我覺得最寧靜、最純正的塵，其實都是我們生存空間裏最純粹的東西，存在的物質是最純粹的。」梁美萍說。如果對應人的狀態，在寧靜之中方能返璞歸真。

■微類誌

日期：即日至11月18日（周日及公眾假期休息）

時間：上午10:30至晚上6:30

地點：觀塘興業街20號聯合興業工業大廈4樓奧沙畫廊

詳情：bit.ly/3ZGd29p

文：嚴嘉栢

[開眼 藝述速遞]

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