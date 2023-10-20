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旋律衝破國界 引中日共鳴 谷村新司成就廣東歌時代

【明報專訊】日本著名歌手谷村新司本月8日去世，享年74歲。據共同社報道，谷村新司今年3月起，一直在治療急性腸炎，目標是明年以「Alice」隊員身分登上舞台，如今願望卻落空。谷村新司與香港的緣分，始於他作曲作詞的《昴》。這首歌被關正傑翻唱為《星》，又被羅文翻唱為反戰歌《號角》。後來，香港不少經典流行曲，都是出自他的手筆。

比起千禧年後流行的情歌，谷村新司的歌更像是風景畫。《昴》開頭就唱到「荒野に向かう道より（除了前面荒野的道路）」，「他に見えるものはなし（什麼都看不到）」。但是無名星群讓他不至泄氣，反而昂首面對前路，「我は行く さらば昴よ（我將獨行遠去 再會吧 昴星啊）」。

香港和內地聽眾未必聽得懂日文，但透過關正傑的《星》，谷村新司作品獨有的時代感被帶到中國。關正傑唱出「再張開眼睛」、「怕觀望前程」，但儘管有「荒野路」，「伴我獨行是流螢」；「踏過荒郊」，可在「苦中找到安靜」。

助港星更上一層樓

谷村新司曾見證梅艷芳的天后之路。1982年，他獲邀出席無綫電視第一屆《新秀歌唱大賽》，擔任表演嘉賓和評判，見證梅艷芳奪冠。澳門文化評論人李展鵬表示，「80年代時，我一方面聽梅艷芳唱《壞女孩》、張國榮唱Monica，好有型，但與此同時看到他們的另一面。曾『孤身走我路』、『有誰共鳴』」。他讚歎道，谷村新司的歌旋律很特別，「是能夠超越情歌的境界，而且歌和詞很能表達到意境」。

另一方面，他形容當時本港流行音樂的歌詞多有古典味，「歌是很好聽，但好似不夠，人們期待新的風格」。於是，香港就借鑑造星文化更厲害、「既有東方味道又很摩登」的日本。而且，當紅歌星所屬的華星唱片，跟日本大洋音樂很密切，比較容易取得改編歌的版權，成就了日文歌改編的風氣。

李展鵬說，谷村新司等日本音樂家的歌曲，實際上幫助香港歌星事業更上一層樓，「這種音樂借鑑更不是100%的複製，而是創作性使用，用後變了自己的東西，獨樹一格。張國榮和梅艷芳到日本亦受歡迎，有很多粉絲」。

香港樂評人袁智聰聽到谷村新司的歌，想起的都是小時候回憶。「我不是忠實fans，但經過80年代香港音樂洗禮的人，對他一定印象深刻。《昴》的旋律很特別，聽到就聯想到小學生時候，那時候我們剛剛開始追歌來聽。」

他說，在《昴》變《星》成功後，日本成了香港改編歌的對象，「是賣座保證」。而且谷村新司較知名，產出的音樂也多，就成為一股風潮。「香港改編的歐美歌，聽眾很少會keep住follow同一個音樂家，但谷村的改編可以多到出一張專輯，你聽過就會慢慢聽埋其他。」

不過，袁智聰提及他漸漸對日文改編歌的興趣減退，「太多改編歌，讓本地原創歌空間少了，所以我們才對本地原創那麼着迷」。他說現在改編歌已經不多見，「成個音樂體制不同了，本地有很多創作人，要傾外國改編歌反而更困難」。但谷村新司帶起的深度抒情歌，仍別樹一幟，深遠影響廣東歌。

鄧小平面前激情彈奏

除了與香港樂壇有密切關係，谷村新司也致力於中日、世界和平。在本周一谷村新司逝世消息公布後，中國外交部發言人表示哀悼就可見一斑。袁智聰解釋，這可能是因為谷村新司和內地不斷合作，「1981年已經踏足北京，而且形象比較正氣」。

谷村新司所屬的樂隊「Alice」，在1981年受邀到北京工人體育館演出。當時中日音樂的交流很少，初時現場氣氛安靜。面對這樣的情景，谷村新司拿着吉他走到鄧小平前激情彈奏。鄧小平隨即笑着站起來拍手，全場霎時掌聲不斷。谷村新司在2007年接受《中國青年報》訪問時表示：「那一瞬間，我深切感受到音樂是沒有國界的。」

1984年，谷村新司與譚詠麟及韓國歌手趙容弼共同創建音樂組合PAX MUSICA（「音樂的和平世界」），並先後舉行多次「亞洲和平音樂會」。2003年SARS後，他再到內地辦音樂會感謝醫務人員。他曾說：「聽同一個音樂作品，與聽眾是哪國人也沒有關係。」雖然谷村新司的巔峰時期早已過去，但他留下的歌曲，讓港人緬懷一代回憶，也讓全球聽眾繼續聽見，對命運坦然以對、懷抱希望的可能。

■評論人推薦歌曲

袁智聰

谷村新司《昴》、山口百惠《いい日旅立》、Alice《冬の稲妻》

推薦語：聽到《昴》就想起小學生時期，《いい日旅立》純粹是很好聽，而《冬の稲妻》是1970年代的日本rock，很清爽

李展鵬

梅艷芳《孤身走我路》、張國榮《有誰共鳴》

推薦語：兩首歌好聽之餘，可見到二人的另一面，原來他們也在事業過程中捱過，面對難過和辛酸

文：梁景鴻

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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