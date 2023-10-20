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副刊
開眼

腦洞大開

【明報專訊】英國藝術家Anish Kapoor在1992年創作裝置藝術Descent into Limbo（《墮入地獄》），在地上挖出圓形坑洞，並塗蓋黑色顏料。2018年在葡萄牙Serralves Museum展出期間，改用由Kapoor擁有專利、吸光率達99.965%的物料Vantablack，但因為黑得如一個平面，一名六旬男子失足跌入這8呎深的「黑洞」，幸無大礙。

上期「開眼」江記所繪的女孩被吸進藝術黑洞，與Kapoor的作品不同，盡處是光是出口，比起深不見底的黑洞，更似是穿越時空的蟲洞。作為這4期封面接龍的總結，Pen So藉這幅畫表達：「我們開了眼似是黑洞，吸收大量藝術資訊，離開黑洞後，過程吸收到的成為觀賞新角度，由新角度看見另一個世界。」女孩離開時光隧道，踏出「上帝之眼」拱門來到新空間，首期的巨型章魚正爬出大衛像的頭顱，她以不同視角觀看舊有事物，「開眼」地體驗這世界。

下期封面將畫風一轉，由本地畫家黃進曦與李香蘭以寫生對話。

■藝術家簡介

Pen So（蘇頌文），本地知名漫畫家及插畫家，擅長將香港景色以精細黑白線條，呈現出都市獨有的人文面貌，近作《回憶見》於去年12月獲國際漫畫界的最高殊榮之一、日本國際漫畫獎銀獎，在全球500多部作品脫穎而出。倪匡、馬榮成為Pen So繪本《香港災難》作序時，分別形容為「筆法細緻、畫面震撼」及「別樹一格的新一代畫風」。過往作品包括《災難之後》、《九龍城寨：場景故事畫集》、互動繪本《禁靈書》等。

文：明報藝文部

編輯：林曉慧

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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