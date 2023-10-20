Live house 夜夜笙歌更繽紛

除了是消遣場所，作為小型音樂表演場地，live house也擔負了發掘和培育本地音樂人的角色，然而現時一刀切及程序繁複的牌照限制，或窒礙不少良性發展。

Live house在香港流行已久，這種小型音樂表演場地小則容納數十人，例如一間餐廳、茶餐廳或咖啡室包辦現場音樂表演，只要打開門賣票收錢，便須領牌；大者則多至數百人，最惹關注的應數已結業的獨立音樂重地Hidden Agenda（HA）。HA屢被政府部門檢控，據《公眾娛樂場所規例》，無論是否收取入場費，只要是容許公眾入場的娛樂項目或活動，均要申請「公眾娛樂場所牌照」或「臨時公眾娛樂場所牌照」。原HA團隊部分成員在沒有財團支持下，於2018年在油塘商業大廈新址成立This Town Needs（TTN），卻至2020年因疫情經營困難，無法負擔每月32萬元租金，結業收場。曾經是TTN臨時公眾娛樂場所牌照持有人、現為音樂平台OC2S創辦人阿正感嘆，當初申請牌照花了很多心機，耗時大半年跟政府部門溝通。

申牌照繁複 須與多部門溝通

「要透過食環署申請，再走不同流程，經過不同部門，如警務處、民政事務局（現稱民政及青年事務局）、消防處。收到並回應牌照牽涉的所有部門後，大家都OK，才能落實申請。」阿正說。食環署指引列明須於舉辦活動前42個工作天遞交申請，不過，遞交申請的前提是，申請人已經部署好場地，也有相關文件和圖則，能夠讓相關部門審核。

阿正解釋，如果申請在九展或會展，時間會短一些，因有齊過往的業務紀錄和圖則。但若要搞一個新的live house，則需要在有關場所準備好所有重量、垂吊裝置，舞台結構等資料，申請才可展開。當日的牌照屬臨時性質，也有成本的取捨。「如果你申請一個permanent（永久）牌照，過程會更加繁複，部門要求的文件會更加仔細，計算要求更高。」

「在西九不能獨立經營」

Live house申請公眾娛樂場所牌照當然有成功例子，無獨有偶，位於西九的留白Livehouse（下稱留白）和大角嘴商場利奧坊的Lost Stars Livehouse Bar & Eatery（下稱Lost Stars），背後均有大機構支援。

留白2019年在西九文化區（西九）開幕，佔據表演場地自由空間地下一隅。留白除有餐飲業務外，負責人麥波稱，考慮到在留白的音樂演出可以賣票，便與西九一同着手申請公眾娛樂場所牌照。可是即使有西九協助，留白又是第一手使用該地空間，理論上較易配合牌照要求，麥波卻嘆道︰「那時都用了超過3個月才正式入到（牌照）申請。」因西九有專門的音樂部門，留白的音樂節目主要由西九網羅本地和海外的音樂家，在平時周五、六晚，或者在10月舉辦的自由音樂爵士節演出。留白的live house演出有分公開及閉門。一種是客人在留白飲食就能享免費音樂，「閉門表演」則是音樂專場，公眾須購票入場。

雖然留白背後有西九支持，但同時亦受西九的園區性質限制。麥波不諱言，西九周五、六因為自由空間有音樂節目，特別人多，其餘時間人流不足，當自由空間休息，留白亦會跟着閉門休息。因此他認為留白在西九裏並不能獨立經營。

辦婚禮搞活動幫補收入

另邊廂，2018年成立的Lost Stars同樣既是live house又是餐廳。Chief Administrative Officer張可澄（Krystle）2019年加入Lost Stars團隊，她透露團隊在開業前已期望找到地舖和高樓底的單位，位置足夠容納大量觀眾，場地音質達要求自是不在話下，自然考慮商場舖位。他們聯絡過許多商場洽商，最終恒基旗下的利奧坊願意接納。因為Lost Stars是利奧坊首批進駐商戶，利奧坊便協助他們申請live house所需的公眾娛樂場所牌照，加上Lost Stars其中一名合伙人是室內設計師，熟悉物料和條例。然而即使兩者通力，牌照申請前後也用了一年多時間。

「我在這裏最感動的時刻，是看到很多本身在我們這裏唱的樂手，他們都慢慢可以走出去。」誠如Krystle所言，per se、吳林峰等音樂人成名前，都曾在Lost Stars演出，如今也登上更大的舞台。

「我們看到很多香港本地樂手，可能欠缺的就是一個平台。」Krystle說。但經營並不容易，Lost Stars除了餐飲業務，疫情前已有接辦婚禮，幫補收入。「因為我們有很好的音響，也有一個漂亮的舞台，我們可以開始走（辦）婚禮這條路，或者一些公司喜歡搞歌唱比賽，我們就慢慢去做不同活動，令自己的生意更加實際。」

面對如此繁複的申請流程，另一間位於九龍區的複合式live house的負責人則表示，他不會考慮申請牌照。該店舖本來經營的生意，在疫情期間銷情慘淡。本身是樂手的負責人，在一次日本旅行後，從旅店的音樂會得到靈感，決定在店舖增加live house業務。店舖現在多辦jazz（爵士樂）音樂會，因為不肯定經營是否合乎法例要求，負責人要求不具名報道。

香港法律研究者黃啟暘指出，一個場所是否公眾娛樂場所，視乎公眾人士是否能純粹以「公眾人士」的身分「入場」。如果場所容許任何人士自由入場（或者即場買票入場），它在法律上就會構成一個公眾娛樂場所。反之，如果場地負責人對進入場所的人以某種形式加以控制，譬如用膠帶圍起有關地方，或有人檢查會籍的出入口，這個地方就不是公眾娛樂場所。不過，如果核實身分的機制不全或不嚴謹，法庭可能會認為核實身分的過程只是掩飾手段，進場者實際上是以公眾人士的身分入場，該場所仍可能會被視為公眾娛樂場所。

上述複合式店舖的live house活動，最初讓人免費入場、自由捐款，後來採用年費會員制度，要先入會才能參加音樂會。為進一步減低違例風險，負責人表示會在接近活動開始前才宣傳。這樣的安排看似足夠「私人」，也杜絕walk-in（無預約參與），但負責人仍然不放心。「當然最好就是申請娛樂牌，但我們沒能力負擔牌照費，也不清楚細節。」

負責人無奈道：「風險怎樣都會有，所以我也想過放棄live house，但暫時感性大過理性。這樣的一個空間很有意思，可以connect（連結）到喜歡jazz的人。每次活動結束，看到musician、觀眾很開心，自己都高興。」

格林美獎得主演出 喜跟觀眾更親密

爵士樂餐廳在外國盛行，紐約老字號爵士樂餐 廳 Café Carlyle 在香港也有分店，廣邀本地和國際爵士樂手。Café Carlyle Hong Kong在本月上旬更請來格林美獎得主Lisa Fischer來港演出。她並非首度來港，2016年曾在香港藝術節亮相，但今次由舞台轉戰餐廳。她認為在餐廳可以跟觀眾更親密，同時更多音樂平台開放，才能培養新音樂人才，讓他們繼續發展和進步。‍

Café Carlyle位於私人會所Carlyle & Co.內，Carlyle & Co.的Director of Music & Artist Curation（音樂及藝術家策展總監）Francisco Ricafort認為，「音樂在任何類型的夜生活場所中都是必不可少的——沒有音樂就沒有氛圍」。若要營造夜生活的氛圍，「香港夜繽紛」的下一步會否就是香港夜音樂？近日消防處亦配合「香港夜繽紛」活動，只要夜市營運者符合基本消防要求，就能夠在夜市場地設置攤檔明火煮食。於是記者向民青局查詢，會否配合「香港夜繽紛」，放寬、豁免或簡化live house申請公眾娛樂場所牌照。局方回覆指，「政府一直密切留意公眾娛樂場所牌照的申請情况及審批程序，盡量在確保公眾安全的前提下，便利申請人處理有關牌照申請事宜」。

文．梁景鴻、嚴嘉栢

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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