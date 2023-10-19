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Men Matters

fashion week Special：2024春夏時裝周 品牌易帥重拾輝煌

【明報專訊】不是每季時裝周都有時尚大品牌易帥，更少有像2024春夏季度如走馬燈般，既有由新任創意總監主理的系列，也有現任創意總監的告別作。時尚圈就如其他產業一樣，人事變動乃平常事，不過轉換設計主腦的影響可大可小，新人為品牌重拾輝煌，還是遭遇滑鐵盧，就要看品牌高層的周密決策，是否能如預期般一擊即中。

Gucci

由繁雜設計走向簡約

除了早前由Pharrell Williams接替離世的Virgil Abloh成為Louis Vuitton男裝創意總監外，2024春夏季還有Peter Hawkings接替Tom Ford離任的同名品牌，設計師Ludovic de Saint Sernin首擔Ann Demeulemeester創意總監的大旗，當然最千呼萬喚始出來的，還有今年1月公布的Gucci新任創意總監Sabato De Sarno。

說Sabato De Sarno千呼萬喚，並非是他在時尚界已經有亮眼往績，雖然他曾於Prada、Dolce & Gabbana等一線品牌任職，在Valentino亦默默耕耘10多年後進身為Pierpaolo Piccioli的得力助手，卻一路處於幕後沒有刻意強出風頭。那令人期待的是Sabato De Sarno莫名的個人魅力嗎？又不是，他只是一個穿得低調並蓄短髮留鬚根的普通意大利男子。終究原因，是他的前任Alessandro Michele太成功了，自成為Gucci創意總監後，為品牌帶來翻天覆地改變，他的極繁主義設計席捲整個時尚界，其長髮長鬚外形亦是一絕。既然珠玉在前，人們對接任的Sabato De Sarno自然抱有極大期望。

早有傳聞Gucci高層希望Alessandro Michele改變其極繁主義不果，至令雙方分道揚鑣。在品牌創意總監一職懸空時的幾個系列，設計方向明顯由繁雜走向簡約，外界早有心理準備，卻仍然渴望知道Sabato De Sarno會為Gucci帶來什麼新氣象。在系列發布前夕，品牌特別推出Gucci Prospettive刊物，融會藝術、文學、音樂、電影、時裝及歷史，第一期的主題為Milano Ancora，與之後發布的秋冬系列Gucci Ancora呼應。Sabato De Sarno主理的首個系列亦一如所料，極為簡約大氣，西裝加原子褲已經是系列中的key look，對一般人來說極易駕馭。品牌的經典元素GG圖案、紅綠色織帶、馬銜扣等點綴於衣飾間；亮面漆皮、閃片刺繡或流蘇在低調的系列中顯得光芒四射，漆皮面的Gucci Diana手袋及船踭Gucci Jordaan loafers，則是來季的重點配飾。●

Alexander McQueen

Sarah Burton告別作

在時裝愛好者心目中，設計師Alexander McQueen在生前已是一個活的時尚經典，其打破傳統禁忌的大膽設計，令他取得「時尚界流氓」、「英倫壞孩子」等外號。McQueen於2010年僅40歲就英年早逝，猶記得當年時尚界一片哀鴻，品牌去向亦成眾人關注焦點，可幸品牌很快就找來與McQueen共事超過14年，品牌的女裝設計主管Sarah Burton接任創意總監一職。

2010年至今轉眼也13年，Sarah Burton不像McQueen充滿個人魅力和話題，其設計也不能與McQueen神級般的開創和實驗相比。不過回顧過去她執掌品牌時的設計，也是佳作不斷，長賣長有的oversized sneakers也是商業上的成就。不過天下無不散之筵席，在2024春夏系列發布前，品牌就宣布此乃Sarah Burton的告別作，她亦親自為這個名為Anatomy II的系列解說：「這一系列靈感來自女性身體構造、伊利沙伯一世、血紅色玫瑰以及Magdalena Abakanowicz，一名敢於挑戰規則、極富創造力、拒絕妥協的藝術家。這場騷獻給Lee Alexander McQueen，長久以來他一直希望賦能女性；也獻給我的團隊，感謝他們的熱情、才華以及忠誠。」Sarah Burton的肺腑之言，確已簡潔道出她的設計概念，以及對Alexander McQueen本人和同名品牌的情誼，令人點滴在心頭。

至於Sarah Burton的繼任人Seán McGirr，曾任Dries Van Noten的女裝設計師，以及JW Anderson的成衣部門主管。雖名不經傳，卻曾在大品牌裏工作且經過一定歷練。唯外界在Seán McGirr未發布作品之前，已在社交媒體口誅筆伐，論據竟是Kering開雲集團旗下的品牌招攬太多白人男子佔據創意總監要職，這樣不看別人能力而只看其膚色和性別，完全不乎常理的「醒覺」評論，沒什麼參考價值。惟Seán McGirr真的沒有像Sarah Burton般與McQueen的多年合作關係，傳承品牌精神可會有所不及？且等待Seán McGirr的作品，才能作進一步評論。●

Chloé

精緻造型 植物中取材

歷年曾執掌過Chloé的設計師，每一個都可算是時尚界獨當一面的風雲人物，如1960年代和1990年代初的Karl Lagerfeld、1980年代的Martine Sitbon，再到1997年的Stella McCartney、2001年Phoebe Philo、2008年Hannah MacGibbon和2011年的Clare Waight Keller。當中尤其是Stella McCartney以來的4名女設計師，在1997至2017這20年間令Chloé躍升為當時得令的跨國時尚品牌。

可惜之後的創意總監Natacha Ramsay-Levi（2017）和Gabriela Hearst（2020）的加入沒法讓Chloé的強勢持續，反而讓品牌在時尚舞台的光芒逐漸褪色，管理層亦不得不易帥以挽回昔日光輝，因此來季乃Gabriela Hearst在Chloé的告別作。系列精緻的造型從植物中取材，貫徹品牌這些年來塑造的可持續時尚理念。新委任的創意總監Chemena Kamali，曾於Phoebe Philo和Clare Waight Keller執掌Chloé的年代與兩名創意總監共事，人選似乎反映品牌有意重回當年的輝煌時代。●

Loewe

將平凡變得華麗玩味

2024春夏系列以Jonathan Anderson典型的風格揭開序幕，首個出場的模特兒，身穿寬鬆編織連身長外套，點綴巨型金色鈕扣，展現出戲劇化的比例。系列亦注重外觀輪廓，延續2024春夏男裝的設計，短身剪裁西裝首次亮相女裝，還有高腰長褲造型。Jonathan善於將平凡變得華麗玩味，例如把金色金屬針固定在皮短褲的褶縐，或將水晶花朵創作成兩件連在一起的上衣。另外，品牌亦再度與藝術家Lynda Benglis合作，除了在騷場放置她的巨型青銅雕塑，亦邀請她參與製作配飾。●

Prada

一剛一柔 獨特剪裁

來季繼續由Miuccia Prada與Raf Simons操刀，兩人呈現了一場探索Prada歷史根源的時裝騷。系列以獨特的剪裁輪廓為核心，肩線硬挺的oversized襯衫，利用腰帶突顯出腰線，配搭高腰短褲或輕盈透薄的裙子，塑造出一剛一柔的對比。配飾方面，一款由Mario Prada於1913年設計的手袋成為來季重點，經重新詮釋後，採用奢華的Nappa皮革和可持續再生尼龍為面料，取代原來的波紋絲綢；手袋上的手工雕刻扣環，更刻有神話人物的頭像，呈現品牌對東方藝術美學的迷戀。●

Chanel

輕鬆法國度假造型

Virginie Viard在服飾中呈現輕鬆愉快的法國度假風格，靈感來自法國南部的Noailles別墅，2024春夏系列展現了輕鬆愉快的度假造型，包括平底涼鞋、寬鬆花呢連身裙、泳衣配斗篷沙灘氈套裝，以及精緻的睡衣和牛仔布料造型。配飾方面，每個造型都配搭了太陽眼鏡、珍珠頸鏈或腰帶、手鐲和細金鏈，與1980年代的華麗裝飾不同，Virginie Viard將珠寶設計得細緻和簡潔，更貼近當代女性的個人風格。她亦在設計中融入源自Cubist花園的靈感，呈現出棋盤格拼接和幾何層次的設計。●

Dior

黑 白 米色為主調

來季，Maria Grazia Chiuri繼續宣揚女權主義信息，她堅持僅採用黑、白和米色為主調，當中夾雜數個牛仔布造型，素雅用色柔和卻充滿力量。Maria Grazia Chiuri的靈感除了來自反叛、獨立的女性，還有女巫，這從不少中世紀風格輪廓和裙裝中顯而易見；系列還融合了男裝元素，像是西裝、襯衫（改良露肩領口）、男性化的外套和大量經過處理的牛仔布料。細節部分透過看起來破爛或撕裂的喱士和褶縐裝飾，強調品牌少見的糜爛感。●

Louis Vuitton

呈現1980年代輪廓

Louis Vuitton的時裝騷選址於香榭麗舍大道103號，那裏曾是一間酒店，為1900年巴黎世界博覽會的客人提供服務。Nicolas Ghesquière把騷場背景打造成熱氣球的內部，牆壁上懸掛着橙紅色布料，營造出日落色調的氣氛，展現出探索和旅行的精神。服飾融入了運動元素，展現出輕盈和流動感；皮革外套紋理豐富，袖子像降落傘一樣；蓬鬆的裙子則綴以薄紗和綢緞，猶如舞者的身影。造型中還出現了寬腰帶、開襟長袍和條紋連身裙等，呈現出1980年代的輪廓，卻保持着當下的時尚感。●

Valentino

織物浮雕 巴洛克風格

Pierpaolo Piccioli總能大膽地運用色彩，他為Valentino操刀的作品，很大程度被色彩界定。雖然創造了深入民心的Valentino Pink PP，但Pierpaolo卻努力作出更多嘗試，來季他將注意力集中在服裝結構和Valentino對輪廓的理解上。

2024春夏系列名為L'Ecole，旨在透過女性主義角度重新定義女性身形。為了強調這點，品牌邀請了FKA Twigs和一班舞者在騷場作肢體編舞表演。系列以一連串純白色裝束揭開序幕，Valentino Garavani本人曾於1968年發表一個全白色系列而成為經典，來季的白色主調正是向這段品牌歷史致敬。服飾採用工藝Altorilievo（意大利語浮雕的意思）將織物雕刻成儼然無縫的立體形態，構成自然主義的藝術表達，把巴洛克風格的植物紋飾、水果、花朵和動物圖案，如畫框一般環繞着身體，襯托出一種純真本質。●

Dolce&Gabbana

性感誘惑 展現女性魅力

Dolce&Gabbana於時裝周發布2024春夏女裝WOMEN系列，但品牌何以要強調「WOMEN」一詞？因為系列實在太過女性化，而且爆發出異常澎湃的性感誘惑。Stefano Gabbana和Domenico Dolce使用了以下關鍵元素來主導系列，包括1960年代由Catherine Deneuve主演的電影《白日美人》（Belle de Jour）、品牌的1995/1996秋冬系列、透視／束身衣／內衣、硬朗特質、黑／白／裸色、豹紋／圓點／細條紋。以上眾多元素發掘女人灑脫的個性，品牌同時借系列定義何謂「感性真實的女性魅力」。用色以歷久不衰的黑白為基調，與1960年代盛行的精緻優雅，以及簡潔利落的線條與廓形和諧交織，也以蕾絲、透視面料、內衣剪裁、鏤空絲襪等締造綽約迷人、自信不拘的各個造型。

當模特兒的倩影在完騷後悄然散去，隔天在同一騷場上，又上演了由Dolce&Gabbana贊助Karoline Vitto的2024春夏女裝騷，不過整場騷選用的卻全是plus-size模特兒，Karoline Vitto特意從Dolce&Gabbana的1992春夏女裝系列，以及其標誌的內衣作為靈感，效果是性感與肉感俱備，來自模特兒接納與生俱來的體態，散發額外的快樂和自信。●

COS

解構手法 創新剪裁

時裝周不一定由價位動輒5位數的高級品牌佔據，中價時尚品牌也會藉時裝周盛會展示來季新品，即使價位只是千元甚至百元，亦有令人心動的服飾予以選擇，最佳例子莫過於COS。品牌一向深受時裝人愛戴，近幾季推出的雲朵包更是比大牌包袋更為熱賣，是潮人的must have item。

在早前的紐約時裝周，COS有別於其他品牌，發布的是2023秋冬而非2024春夏系列，發布後緊接在專門店及官方網站發售。之前提及的必備單品雲朵包推出了特大的皮革版本，服裝則利用解構手法探索實用而創新的剪裁，將經典洋裝從內至外徹底革新。系列超過92%採用可持續方式採購的物料製造，包括以回收及GCS茄士咩製成的優質針織服。●

Anteprima

時尚遊樂場突破界限

Anteprima一向是創意與用料並重的時尚品牌，衣飾既符合女性日常所需，又不乏優雅個性細節。來季主題為Game On，寓意要超越時間、界限和想像，打破規則來塑造一個極致時尚遊樂場。

系列以繽紛燦爛的設計回應每個人心目中對玩樂的嚮往，撲克牌遊戲為重要的靈感來源，當中4種花色可詮釋為代表社會範疇及力量的符號，例如「皇后」牌象徵「女性自強」，品牌從「愛」出發的核心概念則以「心形」刺繡方式演繹。來季特別邀請日本著名藝術家竹村京（Kei Takemura）推出一系列聯乘作品，品牌名物Wirebag當然是其中一員。●

Diesel

破爛中蘊含細緻工藝

成立於1978年的Diesel，形象一向年輕叛逆，在1990年代至2000年代間，其大膽、幽默兼破格的廣告，更讓品牌成為時尚界奇葩。多年後Diesel似乎由高峰下滑，幸好自2020年由Y/Project的Glenn Martens兼任創意總監後，不單令品牌從低谷翻身，更驕人地將品牌再度打進年輕人的心坎。Glenn Martens那種無畏無懼的叛逆設計正中火熱的千禧風尚，社交媒體上Gen Z網紅穿上品牌展現的性感型格，對同儕的影響更是威力驚人。來季的大型時裝騷以一個長達8小時的狂歡派對形式舉行，共免費發放7000餘張門票，氣氛熾熱無比。模特兒的造型亦個個火辣，其中燒花丹寧的破爛效果懾人，看得出在破爛之中蘊含細緻工藝。●

Theory

簡約「都市制服」

Theory一向視紐約的都市生活為靈感泉源，因此在紐約時裝周期間發布的2024春夏系列也顯得分外入型入格。儘管Theory的設計一向主張實穿簡約，而且來季以「都市制服」為主題，卻依然能找到令人眼前一亮的造型。系列啟發自男性化和女性化間的對比元素，傳統的男士羊毛面料與亞麻斜紋、金屬絲綢斜紋和縐紗互相結合。層次豐富的炭灰、海軍藍和象牙色令系列整體感覺大方得體，一組玳瑁花紋的造型則從系列中突圍成焦點。另一組採用亮白閃片布料的造型，包括平肩胸衣襯以低腰鉛筆裙、吊帶連身短裙及有領短袖恤衫襯以極具垂墜感的闊腳長褲，更是高雅得令人眼前一亮。●

H&M

與Rabanne聯乘

H&M之前與Mugler推出的聯乘系列獲得空前成功，似乎讓品牌對聯乘合作獲得更大信心，尤其與一些像Mugler般曾在1980、1990年代以偏鋒設計而紅極一時的設計師品牌合作，就更能迎合千禧後時尚愛好者的口味。時裝周期間，H&M發布與法國時裝品牌Rabanne合作推出全新聯乘系列。Rabanne由Paco Rabanne創辦，其劃時代風格由現任創意總監Julien Dossena於2013年起繼承。出席系列發布派對的除了H&M女裝設計負責人兼創意顧問Ann-Sofie Johansson和Julien Dossena，還有一眾明星名模身穿系列的派對服裝出席，完美演繹這個璀璨華麗的設計師聯名系列。●

文：溫兆明、劉詩言

編輯：陳淑安

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