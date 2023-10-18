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星星之伙：下西貢海上南朗山的「指南」

【明報專訊】近數十年來，人均碳排放量年年超標，日積月累，星火燎原，氣候暖化，天氣極端！為減緩氣候變化，近年各地訂立碳中和目標，我時任環境局「星星局長」時，籌劃香港力爭2050年前碳中和，港人均碳排放量亦由2014年6.2 公噸峰值，降至近年約 4.5 公噸。今年7月，我應邀成為香港海洋公園保育基金的保育大使，藉此繼續連結更多「星星之伙」，同行氣候行動及環境保育。

護鯨梓南

九月暴雨後，我參與了保育基金在海洋公園後山的南朗山生態調查，夜與晨共兩回。首回黃昏出發，一行多人，有生態博士、爬蟲類專家等，還有因近月西貢布氏鯨事件而被追訪的保育基金科學主任陳梓南 (Compass)，同行夜探南朗山。約4年前梓南加入「鯨豚擱淺行動組」，至今負責整個行動組，他希望每個屍體都可像「無言老師」留下音信，助保育海洋生態。他曾解剖時見牠們胃內積存海洋垃圾，大家日常「走塑」BYOB減少即棄塑膠，其實有助護海護鯨，同時減碳。

南朗指南

年輕的梓南不止擔任「鯨豚擱淺行動組」負責人，同時為南朗山生態調查團隊核心成員。相較於應對擱淺個案，他指南朗山生態調查屬「防患於未然」的保育方法，旨於評估山頭環境和生態價值，並指望連繫社區，結伙伴齊保育。當天由日落紅霞至天色全黑，一行人登山邊行邊左右觀察，記錄不同種類的蛙、鳥、蟲等，包括長尾的紅嘴藍鵲、金邊的土鱉。途中，梓南人如其名「指南」，指路夜探小溪，希望再探望細如小拇指的本地特別物種——盧氏小樹蛙。

滴滴之喃

南朗山只是俯瞰海洋公園及觀賞日落的打卡點？梓南指：「兩棲爬行學家兼生態保育學者劉惠寧博士在南朗山一次偶遇，聽到了盧氏小樹蛙的獨一無二『滴滴』叫聲。」在瀕危物種紅色名錄中被列為「瀕危」的盧氏小樹蛙，原棲地在赤鱲角、大嶼山和兩個外島，因興建赤鱲角機場，當年劉博士便參與遷地保育計劃，將盧氏小樹蛙族群遷至8個地點，但其實南朗山並非遷居點之一！這物種平常活於樹林底枯葉層，需要在不受污染、水質清澈而無魚的小水體中繁殖。由此可見，南朗山的生態環境，值得大家更珍重。

綠在島南

為了觀察盧氏小樹蛙，梓南間中播放牠們的叫聲。3至9月正值繁殖季節，雄蛙會發聲吸引女伴，更會與對手「鬥好聲」爭寵。一行人至溪邊，各自在角落靜候，梓南剛與我一起，聽到「滴滴」叫聲。其他人以為梓南又在播聲，其實是真的遇上了！星星夜空下，見遠遠華燈，細聽盧氏小樹蛙「滴滴」喃聲，感受南朗山之妙！下山時梓南說起：「日常在港島南返工，想貢獻當區保育相關工作，令社區人士珍惜南朗山的『綠水青山 金山銀山』，更可與居民和學生同行，合力構想如何更好地保育南朗山。」

保育基金及海洋公園的南朗山生態調查及復育計劃剛起步。為全面了解其生物多樣性，團隊分別在乾濕兩季，日夜上山調查。政府在推展「躍動港島南」計劃，可會考慮青年保育工作者如「指南」的社區營造綠色方向？●

文：黃錦星（前環境局長及香港海洋公園保育基金大使）

（本版刊出的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕保育 西貢 南朗山 黃錦星 星星之伙

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