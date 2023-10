Watch News：時間概念融入數碼藝術

【明報專訊】近年不少腕表品牌也跟藝術拉上關係,這次跟Digital Art Fair合作的不是個別品牌,而是東方表行。表行近年以Take Your Time為品牌概念,提醒大家腕表不只是報時工具,也代表一種生活態度。今次主題延伸成Take Your Time to Rediscover The City,贊助Digital Art Fair 2023,一同利用數碼藝術以嶄新的方式展示及保存香港豐富的文化遺產。