GPHG精選獨立表 「變色龍」表殼 全新運行邏輯

Felipe Pikullik 立體月相

德國獨立製表師Felipe Pikullik推出的Mondphase 1 立體月相腕表風格獨特，表盤採用低調的灰色噴砂裝飾，指針、月球、齒輪、表帶等組件全部為手工製作，對傳統製表工藝可謂極致追求。41毫米精鋼表殼厚10.5毫米，表盤經噴砂和鍍銠處理，精鋼時分針一側噴砂處理，一側鏡面拋光。

3D月相位於10時位置，月球上有刻意模仿的環形山痕迹，8時的分鐘齒輪組系，以時間流動呼應月球運轉。手上鏈機芯由ETA/Unitas 6497改裝，所有橋板均手工切割、鏤空、倒角和拋光，擺輪夾板經手工雕刻和鍍玫瑰金處理，非常講究。腕表競逐「日曆和天文」腕表獎項。

Simon Brette 人手精細打磨

在工匠兼木匠父親的工作室中長大，Simon Brette對手工技藝非常沉迷。他於瑞士一所專業大學的製表工程系畢業後，花上逾12年在獨立製表商處磨練技能，直至2年前創建自家品牌。

Chronomètre Artisans腕表靈感來自20世紀的製表師工藝，結合複雜機械結構和精心製作裝飾。表盤採用實心5N紅金打造，以手工獨特裝飾，機芯四分之三橋板的精細倒角、手工拋光邊緣，或鑲嵌在純金套筒中的鏡面拋光凹形螺絲，均由人手精細打磨而成。表殼採用輕質、耐用且高度耐腐蝕的鋯合金。機芯配有大型擺輪，游絲和其他擺輪組件可微調，停秒機制讓用家可精確設定時間。腕表候選「最佳男裝表」。

ArtyA 納米變色龍

不少品牌均以藍寶石來製作表殼，ArtyA卻研究出納米藍寶石技術（Nano-Sapphire），讓藍寶石表殼根據光線的溫度而改變顏色。這款Chameleon「變色龍」表殼在自然光下（較柔和的黃光，色溫較低時）會呈現琥珀橙色，當受到白光、日光燈照射時（色溫6500K或更高），便會變為美麗的綠色。Tiny Purity Tourbillon Chameleon腕表，直徑為39毫米，鏤空的表盤設於3時位置，下方設有雙發條盒，陀飛輪則設於9時位置，角逐今屆「男裝複雜表」獎項。

Xhevdet Rexhepi 靜止兩秒再同步

獨立製表師Xhevdet Rexhepi是Rexhep Rexhepi的弟弟，Rexhep正是近年急速冒起的獨立品牌Akrivia的靈魂人物。弟弟Xhevdet一樣熱愛鐘表，這次競逐「最佳男裝表」的Minute Inerte腕表是他的第一枚創作，秒針和分針用上全新的運行邏輯：秒針每58秒轉動一圈後，會在初始位置停止2秒，進入「靜止狀態」，當秒針重新啟動，分鐘指針亦會跳動一格，以達到秒針、分針同步。機芯的設計同樣特別，機芯背部垂直地一分為二，採用日內瓦條紋和噴砂的不同裝飾方法為機芯帶來對比層次。

Studio Underd0g 甜美西瓜腕表

由年輕工業設計師Richard Benc創立的Studio Underd0g，將創業熱情與製表藝術和諧融合。為了慶祝與迪拜的Perpétuel收藏藝廊合作，推出以阿拉伯文數字作為時標的 Watermel0n Perpétuel限量版腕表。腕表僅生產50枚，靈感來自令人愉悅的水果。優雅的表盤巧妙地融入了種子狀的刻度和誘人的粉紅色，與表盤邊緣引人入勝的綠色呼應，讓人立即想起充滿甜美汁液的西瓜。這個富有想像力和味道的創作充滿幽默感，讓人一看到就會心微笑，為「挑戰獎」類別入圍表款。

Louis Moinet 立體老虎拼圖

除了機芯，表盤的裝飾工藝也是腕表的重要一環。入圍「最佳工藝表」的Louis Moinet Savanna Tourbillon Tiger腕表，表盤是一幅微型拼圖，描繪一隻具有迷人特徵的老虎。81片拼圖在立體層次上相互嵌套。畫家必須拆開拼圖耐心地繪畫每塊拼圖的邊緣，再仔細地重新組裝。飛行陀飛輪則位於表盤6時位置，由手動上鏈機芯驅動，具備96小時動力儲備。●

網址：gphg.org/horlogerie/gphg-2023/nominated-timepieces

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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