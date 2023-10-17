論盡教育：救救玫瑰崗學生

王師奶不評論滿天飛的傳言，先跟大家從另一角度看天主教教育和香港的關係。香港自回歸祖國，經歷5任特首，當中曾蔭權、林鄭月娥和李家超都在天主教的教育中成長，兼且成為教徒。說天主教栽培了不少香港棟樑，絕對是鐵一般事實，信手拈來，政壇的有：鄧蓮如、孫明揚、陳方安生、梁愛詩、黃星華、任志剛、曾俊華、余黎青萍、羅范椒芬、陳茂波、林定國……其他行業的頂尖精英如李柱銘、夏佳理、吳靄儀、余若薇、梁家傑、葉玉如、陳美齡，真係多不勝數，隨口噏噏到口攰。

百多年前，天主教修會來香港傳教兼辦學，神父修女一磚一石興建，篳路襤褸。傳道人刻苦、堅毅、鍥而不捨的精神，為香港由漁村衍變為國際都市貢獻良多。發展初期，歷史悠久的天主教學校大都自建校舍，並由神父、修女或修士任校監校長，堅持天主教辦學宗旨，發揚基督博愛精神。時代演變，全世界聖召的人減少，修道人也愈來愈缺乏。近30年來，天主教學校大多由平信徒管理，甚至有些校長並非教友，校長校監已不再由神父、修女或修士擔任。遠的不說，玫瑰崗學校從幼稚園、小學至中學，校長都是從外聘請。

家教會要求中學生原校畢業

道明會奠基於1215年，創始人是西班牙人道明古斯曼。香港玫瑰崗學校創辦於1959年，歷史不算長，但也經歷過風光和坎坷的日子。王師奶相信道明會也缺乏人手，才會進退失據。站在局外人來看，家教會要求全體中學生原校完成中六，並非無理：你收得我的子女讀中一，就有責任讓他讀完整個中學階段，𠵱家忽然在中途斬纜，而且匆匆忙忙、無商無量，連校董會和校長都唔知，呢啲係乜嘢管理吖？小婦人振臂「大」呼：家長有理，不要讓步；道明會有「絕對」責任讓玫瑰崗的學生完成中六，不可中途斷纜，不理學生死活；蔡若蓮局長，請大發慈悲，救救學生，幫幫家長，不要讓辦學團體一意孤行。

王師奶以教友身分向道明會請教：

1、將接手幼稚園及小學部的道爾頓學校，是一間私立國際學校，教育路向和課程都不同。請公開何以認為「道爾頓是最能繼承玫瑰崗學校的願景和使命的機構」？在新校名加上「玫瑰崗」3個字，就代表承傳學校精神？

2、設立「校史館」、聖像和小聖堂，就代表弘揚天主教精神？這些是硬件，重要是道爾頓學校能否切實地傳教，在課程上加入宗教課？它是一間私立的國際學校，小小硬件有何難？期望道爾頓去宣揚教理？這不是他們辦學目的。道明會神父們，你哋唔係咁天真啩！

3、道明會說「絕對沒有商業考慮」，無端端將一間咁靚咁宏偉嘅校舍給一間收費高昂的私立國際學校使用，豈非好蝕底？尊敬的道明會神父，你們真是不食人間煙火吖！

最後，小婦人再呼籲：家長要堅持學生原校讀完中六；道明會要顧全辦學道德；教育局要制止不理學生前途的辦學團體一意孤行。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第471期]