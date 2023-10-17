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Happy PaMa 教得樂 第471期

Happy Pa Ma

言語自聊：支持高敏孩子的成長路

【明報專訊】近年來，關於高敏孩子（highly sensitive children）的討論和研究逐漸增多。這些孩子對於外界刺激和環境變化更加敏感，容易受到情緒的波動和壓力的影響。然而，我們常常對這些孩子的特點和需求缺乏理解，導致他們在學校和社會中面臨種種困難。

高敏的孩子對周圍的環境反應強烈，他們可能比大多數人更受環境影響。儘管沒有官方的「高度敏感」臨牀診斷，但已有不少「高度敏感孩子行為量表」在心理學期刊上發表。根據估計，約有三分之一的兒童處於「高度敏感」範疇中，當中有的孩子有自閉症譜系的診斷，但更多的是正常發展的孩子，他們只是比一般人對環境的轉變較敏感。

臨牀心理學家兼這領域的領先研究者Elaine Aron指出，高敏的孩子大多有以下特徵：

深度思考：高敏的孩子往往思考深沉，比一般孩子想得多，有時亦可能對父母或教師提出出人意料的問題。

對外界刺激的敏感：無論是五感的刺激或是他人情緒的變化，對高敏的孩子都有很大的影響，儘管每個孩子敏感的範圍都不同，但由於他們對內部和外部環境的高度感知，高敏的孩子常常容易過度刺激。在孩子身上，情緒爆發、不耐煩和疲憊都是過度刺激的症狀。

高度的同理心：高敏的孩子往往非常關注自己和他人的情緒體驗，使他們具有高度的反應和同理心，有時甚至會犧牲自己的感受，透過觀察父母的情緒來判斷或回應。

讚美孩子 教導情緒調節技巧

 而由於具備以上對環境敏感的特質，家長的教養方法對高敏孩子的影響力，會比其他孩子更深遠。以下有3個教養高敏孩子的小貼士：

1. 給予正面肯定和支持：

讚美孩子的優點和努力，讓他們知道他們的敏感特質是一種特殊的資源。鼓勵他們追求興趣，並給予適當的挑戰，使他們發揮自己的能力。

2. 創造穩定和安全的環境：

敏感的孩子容易受環境影響，所以提供一個穩定、安全和支持他們的環境十分重要。建立規律的日常生活和作息時間表，提供安靜的休息空間，並培養正面的家庭氛圍。此外，敏感的孩子容易感到過度刺激和疲勞。盡量減少過多的刺激，例如過多的社交活動或嘈雜的環境。同時，給予他們充足的休息時間，讓他們有機會恢復能量並處理情緒。

3. 教導情緒認知和管理技巧：

幫助孩子學習辨識和理解他們的情緒，以及有效地管理和表達它們。教導他們情緒調節的技巧，例如深呼吸、放鬆練習和冥想。鼓勵他們找到自己的情緒表達方式，例如藝術、寫作或運動。

 總括而言，高敏的孩子並非脆弱，相反，他們擁有獨特的優勢和才華。只要好好了解他們的需要，提供足夠的安全感，善用他們對細節和情感的敏銳感知能力，以及豐富的創造力，各位爸媽定能好好支持高敏孩子的成長路。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第471期]

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