明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第471期

Happy Pa Ma

教大GPS：繪本與幼兒STEAM教育

【明報專訊】STEAM已經成為當今社會的重要教育內容，其核心是透過設計、製作與改良的工程（Engineering）活動，學生在過程中自主探究及運用科學（Science）、數學（Mathematics）與技術（Technology） 等，再加入人文藝術（Arts）元素，創造出製作物，從而解決生活中的實際問題。

雖然STEAM是跨學科課題，但不代表小學甚至中學生才能掌握。幼兒階段是大腦發展的關鍵期，孩童對周遭事物充滿好奇，在此階段實施STEAM教育，能發展幼兒對這方面的興趣與探究能力，為未來的學習奠定基礎。

筆者的研究團隊在過去3年，透過「幼兒STEAM：探究式學習」研究計劃觀察了12間幼稚園的學生及採訪了24名幼教教師，發現大部分幼兒在教師的帶領和鷹架下，能自主探究STEAM活動，製作具創意的製作物，以解決生活中的問題。教師表示只要編排適合幼兒能力的STEAM活動，他們就可以自主完成活動。

教師主導轉變成幼兒主導

不過，幼教教師一般在師訓中未接受過STEAM培訓，缺少相關知識、資源和教學策略。筆者在幼兒STEAM教育的研究中發現，如何配合幼兒的年紀和能力，將合適的STEAM學習內容與教學策略融入校本課程中，是幼師在STEAM教育的新挑戰。幼兒階段實行STEAM教育，需要有效的專業發展培訓計劃，以裝備幼師STEAM教育的內容和知識，共同開發統整的STEAM課程。另外，教學活動需要從教師主導轉變成幼兒主導，讓幼兒在真實且適切的STEAM教育環境中，自主獲得有意義的學習。

從繪本有趣和生活化情節 提取STEAM概念

筆者的研究團隊通過上述計劃，在多間幼稚園制定教師專業發展培訓，內容包括結合繪本設計STEAM探究方案。優質的繪本是幼兒學習STEAM的良好媒介，透過教師的專業課程規劃，可以在繪本具生活化的情節中有效地整合STEAM教育及幼兒階段的六大學習範疇。善用兒童喜愛的繪本，可以幫助教師預先規劃相關的STEAM概念和課程中所需的教學資源，從而減少教師課前準備的焦慮。教師能夠從繪本有趣和生活化的情節中提取相關的STEAM概念，發展成探究活動和方案，讓幼兒學習STEAM知識和技能，從而解決繪本中或生活中出現的問題。

結合繪本教學設計STEAM探究方案，能讓幼師將STEAM自然地結合學習主題、選取教材，更容易掌握讓幼兒探究的教學技巧，有助STEAM教育在幼教界普及，亦有助幼兒更容易過渡至小學的STEM課程。

文：梁衛文（​香港教育大學幼兒教育學系助理教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第471期]

相關字詞﹕幼稚園 繪本 STEM教育 香港教育大學幼兒教育學系 香港教育大學 名人KOL 教大GPS

上 / 下一篇新聞