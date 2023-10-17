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副刊
Happy PaMa 教得樂 第471期

Happy Pa Ma

看得起遊戲：遊樂設施 玩得安全

【明報專訊】我們致力推動兒童遊戲，相信遊戲是孩子生來已有的本能，對他們成長發展帶來諸多好處，而促成兒童平等樂享遊戲的其中一個重要空間便是公共遊樂場。

為提升本地遊樂場的質素，我們多年來不斷以專業知識，配合紮實經驗，親身參與創建多個公共遊樂空間，計有2011年的百子里公園兒童遊樂場、2012年的大本型商場天台花園、2018年的屯門公園兒童遊樂場、2019年「捐山窿公園We Park」的「真渠管遊樂裝置」、2021年的東啟德公園彩虹樂園及2023年的茶果嶺海濱公園（園景平台）。

訂製設施須符歐美標準

於是，本地的小朋友得以在遊樂場玩水、堆沙、跑斜坡、藏山洞、跳彈牀、推氹氹轉、走平衡轉盤、試滾筒滑梯、瀡8米高金屬滑梯、嘗旋轉吊椅、挑戰人力滾輪、爬樹屋、玩迷宮、與動物雕塑交朋友、盪各式各樣的鞦韆、玩鬼馬籃球架、漫遊草地看風車、探索秘密花園、安坐小屋靜靜玩花草……

好玩刺激、具挑戰及多重感官遊樂設施的引入，令遊樂場不再單一沉悶，看見小朋友玩得樂而忘返，養兒一百歲長憂九十九的家長們，又隱隱約約擔心起來——設施安全嗎？

小朋友群起玩鳥巢形鞦韆，安全嗎？承托得到嗎？

在高高的樹屋繩網吊橋攀爬，安全嗎？有可能跌下來嗎？

金屬滑梯在酷熱的天氣下，安全嗎？燙傷怎麼辦？

請放心，本港的遊樂設施不論入口或訂製都需要符合國際安全標準，以防止危及生命及無法逆轉的嚴重意外，來自美國的主要以ASTM F1487為規範，歐洲的則以EN1176及EN1177為綱領。就不同遊樂設施的製造物料、人體工學、建議年齡、使用人數、安全距離、下墜高度（fall height）、遊樂場地墊衝擊承受力（impact attenuating playground surfacing）等，兩個標準均有詳細列明各項性能要求的安全準則。

除了出廠時的狀態外，遊樂設施及地墊的安裝、日常運作、定期保養至年度檢查等，都要符合國際標準/指引及作業守則的要求，才能確保其安全表現。

至於由誰來確保呢？負責安全檢查的專業人士，對應美國標準的名為Certified Playground Safety Inspector（CPSI），歐盟的則為Register of Play Inspectors International（RPII），兩者均設專業課程，完成嚴格考核，才能考獲牌照以執行相關檢查；智樂自2000年開始舉辦培訓認可遊樂場安全檢查員的證書課程，務求提升本地遊樂空間的安全水平，確保檢測技術與國際標準看齊。

家長是孩子最強守護者

要注意的是，本地未有就遊樂空間的安全檢查及維護制定法例規管，不同的供應者/營運者各有各的一套處理方法，因而有可能發生因地墊日久失修而引致失足絆倒，或損壞的遊樂設施被長期圍封的現象出現。

除了硬件設施，不適當使用或不恰當的成人照顧，也會引致意外發生，例如抱着幼兒玩滑梯有可能令孩子骨折，身有掛繩而陷入纏頸危機，未有留意設施的表面溫度而不幸燙傷等。說到底，家長才是小朋友的最強守護者，選擇合適的時間，考量設施的狀態，時刻留意周遭，就可讓孩子在遊樂空間玩得安心、放心又開心！

文：袁漢昌（智樂兒童遊樂協會遊樂環境顧問）

作者簡介：智樂兒童遊樂協會成立於1987年，多年來肩負起推動兒童遊戲的使命，期望建立一個尊重、保護、實踐遊戲權利的社會，讓孩子樂享童年。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第471期]

相關字詞﹕親子筆陣 公共遊樂場 袁漢昌 智樂兒童遊樂協會 看得起遊戲

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