華德物語：一齣音樂劇 兩種心情

《獅子王》台詞幽默惹笑

在德國演出的《獅子王》,演員的台詞和歌詞都是德語,劇中丁滿與彭彭開玩笑的時候也非常地道,有一段劇情關於牠們幫森巴引開幾隻野狗,就跳起「艷舞」來,配合舞台桃紅色的燈光效果,丁滿唱歌引誘野狗來吃野豬彭彭,而彭彭強調自己是有機豬肉「Bio Schwein 」,非常應景的台詞令德國觀眾歡呼聲不絕!另外一段,已故獅子王的大鳥被奸角囚禁時,唱起「let me go, let me go」,回應近期在《獅子王》隔壁劇院上演的《魔雪奇緣》,大家也哄堂大笑!不諱言,配角們因為這些情節都把主角光環搶走了,以致主角們用德文唱出經典歌曲Can you feel the love tonight,也帶動不了氣氛,實在是有點美中不足!

兩父子無共鳴:終於完了

大概我對音樂劇的狂熱基因只遺傳給妹妹Annabelle,所以她非常享受3小時的劇情,而且十分專注,完場後也能回想起相關音樂和情節!但華德和華德爸兩父子則未能有共鳴,完場後只有「終於完了」的四字「真」言。8歲的華德哥哥更在開場後10多分鐘後便嚷着「太吵了」、「我要回家」、「所有人都在胡鬧」,這場音樂劇令他非常反感。我在看劇的同時,要安撫他的情緒,在群演載歌載舞時幫他掩住耳朵,以及不斷鼓勵和感謝他的配合。雖然我未能全心全意地觀賞音樂劇,但因而更加了解華德的社交障礙,原來他會因為不明白其他人的行為和動機而暴躁和抓狂,就如剛入幼稚園時,幼師和小朋友圍圈坐,一起唱生日歌時,3歲的小華德也被嚇得躲在我後面,這些記憶串連起來了,也能好好地反饋給心理醫生、學校了。

題外話,最近無獨有偶地跟不少新手爸媽通話,有個老朋友當起全職「奶爸」,支持太太重回職場,我問他:「那你自己呢?別忘了自己啊!」然後才揭露他有抑鬱的情緒。近來我都很喜歡鼓勵新手爸媽們,只要孩子健康,就別忘了自己的事業啊!篇幅所限,下回再分享華德媽的事業線發展論。

文:華德媽

作者簡介:年輕媽媽,在德國經歷了懷孕、生產、坐月、育兒等種種經驗,日常最愛寫下兒女的一切,好讓將來能夠好好回味。

[Happy PaMa 教得樂 第471期]