多元導航：成績好，要逼出來？

這是小劉（化名）在第一次踏足社工室時的第一句說話。小劉的成績一向名列前茅，在其他同學眼中，他是一個較為內斂的「學霸」，他上知天文，下知地理，所有考試的內容，他全都通曉，不管同學在功課上遇到什麼疑難雜症，他都能一一解答。但從來沒有人想過，在外表溫文爾雅、為人友善，而且學業成績優異的背後，小劉其實承受着巨大的壓力。

優才生壓力爆煲 母自責

在該次會面中，小劉把他自升中以來所積累的壓力和盤托出。他表示父母對他的管教十分嚴苛，他們強調成績優異的重要，也期望他能仿效他們，成為一名成功人士。久而久之，他內化了父母對他的期望，終日處於高壓當中，害怕自己未能達成父母的期望，亦害怕自己的成績稍有差池而令他們失望。漸漸地，他便被壓力淹沒了。

在第一次接觸小劉，我主要安撫他的情緒，並邀請他填寫情緒自評量表（DASS），評估小劉抑鬱、焦慮及壓力水平。不出所料，小劉的焦慮及壓力皆達至嚴重水平。在得到小劉的同意後，我聯絡了小劉的媽媽，以對小劉的情况有更全面的了解。一聽到小劉在社工室泣不成聲後，媽媽感到詫異和自責。在媽媽眼中，小劉一向十分乖巧，從不反抗，並且會盡他所能完成父母的要求和期望。媽媽得知父母的要求成為了他的壓力來源後，感到很懊悔。她回想自己過去的育兒方法時，坦白承認自己有時候的確過分逼迫兒子，認為兒子默不作聲，並妥善完成了他們的要求，便能在過程當中成長。

其後，我分別與小劉和他的父母會面。小劉終能在父母面前表明心迹，並承認父母的期望對他造成很大壓力。父母調節了教育方式後，小劉的情况大有改善。他開始學習減壓，主動參加學校的制服團體，而且當他想參與不同的活動時，他都願意主動與父母傾談，去平衡投放在學業與課外活動的時間。

有傾有講 提升家庭幸福感

香港家庭福利會於2022至2023年做了「香港青少年精神健康問卷調查」，並收集超過2400份來自本港中學生的回應，希望能了解他們的精神健康情况，以及影響他們精神健康的主要因素。研究發現，在眾多因素中，學業成績及家人期望最影響他們的精神健康，平均得分為5.3分及5.1分（1分為最不影響，6分為非常影響）。因此，學業成績及家人期望對青少年精神健康所造成的影響可見一斑。要解決以上問題，最重要的是父母需保持開放態度，應多製造溝通的機會，了解親子間常見的價值觀差異，從而促進家庭的溝通，提升家庭幸福感。

「香港青少年精神健康調查」研究摘要：bit.ly/46KL1jm

文：張煒恒（註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

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[Happy PaMa 教得樂 第471期]