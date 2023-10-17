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Happy PaMa 教得樂 第471期

Happy Pa Ma

親子筆陣．民房四寶：在夾縫中說笑的人

【明報專訊】被看見，是活在夾縫中的生命，最真實的需要。只是，有多少人願意花上時間與心力，去關心被困在幽暗中、素不相識的那誰？或許，能走進夾縫的人，本身也是活在夾縫中，每天醒來要面對的，沒有誰比誰容易。然而，他們每天不是在委曲求全，而是一直在忠誠地活出自己的使命。

看了一齣由土生土長的香港導演區焯文所執導的《說笑之人》，電影於疫情期間拍攝，在這個城市最艱難的時候，用心地給香港人寫下了一個夾縫中的故事。一名有輕度智障的單親父親，要獨力撫養兒子，當中的難可想而知。電影說的是父子親情，所呈現的亦是生命對美善的執著。真誠地用最大的善良去愛護身邊每一個人，是困乏中仍然可以堅持的生命選擇。

最困難是來自旁人的漠視與歧視

虛構的電影，大都是來自真實的生活。故事中的父親家華，患有輕度智障，為何會有這樣的角色設定？原來，是源於導演的一個看見。在他家附近的大街上，常有一名輕度智障的叔叔在那裏派傳單，經過的人多，理會的人少，導演卻會特意走近去取他的傳單。在導演看來，叔叔比任何人都忠誠、善良，他會跟所有路過的人打招呼，偶爾有人接過他的傳單，他一定連聲「多謝」。 大熱天時，當所有人都跑進冷氣商場去，大街上，就只有他仍站在那裏，忠誠地等待過路的人給他們派發傳單。導演把一切都看進心裏，也被打動。後來有機會跟叔叔傾談，才知道輕度智障朋友所面對的最大困難不是來自生活，而是來自旁人的漠視與歧視，尤其是他們的家人，這也成為電影為他們要說的話。

電影是夢工場，一群努力在追夢的人其實也置身在夾縫中。算算日子，區導演從演藝學院畢業至今，已超過20個年頭，收入和生活卻仍是不穩定。父親總希望兒子生活安穩，正如電影中的家華，也希望兒子大學畢業後可以去當教師，認為表演棟篤笑、說笑話不是工作。從一開始，區導演的父親已不支持他做電影，去年還叫他去考保安牌，說他有學識，可以當個主任，生活更有保障……

這是一齣令我由衷感動的電影，當中的故事或許是虛構，但劇中人物在笑與淚之中所流露的情卻是撼動人心的，因為說故事的人，都經歷着一份難以言喻的痛。 可以笑着過逆境，是這部作品給大家的祝福，筆者被觸動，大概，就如戲中所說，在笑的裏面感覺到一份痛。今天的香港人，或許都活在不同的夾縫中，但，生活再難，也改變不了我們所要堅持的使命，仍可以自己最擅長的方式，幫助同樣活在夾縫中的人，讓他們被看見、被鼓勵，有着繼續前行的力氣。夜愈黑，星愈亮，忠於使命的人，即使在幽暗中，仍能溫暖人心，仍能閃閃發亮。

文：歐偉民

作者簡介：救恩學校（小學部）校長。愛文字，更愛孩子，堅信親子關係比學業成績重要，在理論與實戰中猛然發現，夫妻關係才是子女快樂成長的基石，育有2女1子。

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[Happy PaMa 教得樂 第471期]

相關字詞﹕歐偉民 親子筆陣 民房四寶

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