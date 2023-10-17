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Happy PaMa 教得樂 第471期

Happy Pa Ma

好去處：暢玩橫琴國家地理探險家中心 闖進古墓迷宮 飛上太空探秘

【明報專訊】深圳以外，鄰近珠海與澳門的橫琴最近亦成為大家周末或短假期輕旅行的選擇，皆因那裏有不少親子景點，其中國家地理探險家中心既有互動遊戲、放電遊樂設施，也可學習動物知識，是一個非常適合親子短線遊的地方。

國家地理探險家中心位於珠海橫琴創新方，距離澳門的橫琴口岸只需5分鐘車程，由國家地理頻道（National Geographic）授權開設，當中多項體驗式探險設施，主題包含自然、動物和科學，甚至保護地球的知識，包括「宇宙出發」、「野外競速」、「極限遠征」等，部分更加入先進的VR和AR等高科技互動設備，非常適合小學生從遊戲中學習。

■INFO

國家地理探險家中心

開放時間：上午10:00至晚上6:00（閉園前1小時停止入場）

票價：113港元起（身高1米以上需購票，每名18歲或以上的成人可免費攜帶1名身高低於1米的兒童入場）

購票：https://s.klook.com/c/V1MvW4mqy0（Klook）

地址：珠海市橫琴新區天羽道111號西南門創新方3層 國家地理探險家中心

交通：橫琴長隆、橫琴口岸、拱北口岸均有前往創新方的免費穿梭巴士（關注創新方公眾號，註冊創新方會員，憑會員中心二維碼即可免費上車，無法註冊的用户，可跟司機說明並登記個人信息後可免費乘車）

文：顏燕雯

模特兒：Yoyo

[Happy PaMa 教得樂 第471期]

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