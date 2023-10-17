明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第471期

Happy Pa Ma

活動推介：體驗「寸步難行」 為殘疾籌款

【明報專訊】香港復康會即將舉行大型戶外體驗活動「無障行者2023」籌款活動，以「海、陸、空親子遊」為主題，歡迎爸媽與孩子組隊參加，透過「看不到、聽不到、講不到、動不到」的情景，親身體驗殘疾人士的處境，培養小朋友同理心之餘，亦替機構籌募經費。

4人組成的隊伍，會由一名義工「領航員」帶領到指定任務點體驗無障礙行程，並於限時內挑戰各個任務。去年，Rita夫婦與子女便曾參與活動，除了試坐電動輪椅，也經歷過在腰間繫上浮板，模擬病友在不能彎腰下去穿著鞋襪（右圖），而最深刻的，是「寸步難行」的體驗，「我們和小朋友一起扮演殘疾人士和輔助者的角色，其間我們的雙腳被綁住，另一人就扮演輔助者扶住對方行路。玩完後，小朋友說平日看似很輕鬆的路線，原來對殘疾人士來說是如此困難。而扮演輔助者時，亦要很有耐性，也學懂一些輔助他人的技巧」。

今年現場同樣會有超過20個體驗攤位，由不同病科和不同類別的殘疾人士主持，參加者可直接與他們接觸交流。每支參加隊伍將獲得證書、活動T恤、香港摩天輪門票及其他精美禮品，名額有限，先到先得。而是次活動所籌得的善款，會用作支持香港復康會的各項運作，讓更多殘疾人士及長期病患者獲得優質服務。

■無障行者2023

日期：12月17日（周日）

時間：上午9:00至下午1:00

地點：中環香港摩天輪

截止報名日期：10月31日（周二）

查詢：2534 3352、6045 1275（WhatsApp）

報名：bb2023.rehabsociety.org.hk

整理：沈雅詩、陳真紀

[Happy PaMa 教得樂 第471期]

上 / 下一篇新聞