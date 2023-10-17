採訪手記：雙職父母也可work-life balance

【明報專訊】香港人常被笑稱是「最鍾意返工」的打工仔，不過對於「打兩份工」的雙職父母來說，「返工」也許是生活需要大於人生興趣；如果可以揀，我猜大部分父母也會選擇做全職爸媽。這個感受對剛放完產假的媽媽來說尤其強烈，以我自己的經驗為例，放產假最寶貴的地方，除了有更多休息時間和可以「埋身」餵哺母乳，更可把那個「麵糰」（剛出生的孩子）24小時放在大腿上細看，感覺就好像看深宵節目《魚樂無窮》一樣，儘管只是看着一群魚在鏡頭前游來游去，一樣吸引。何况每個「麵糰」都是媽媽的心肝寶貝，百看不厭，又怎會捨得外出上班呢？