明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第471期

Happy Pa Ma

個案二：員工子女可享醫保 增工作士氣

【明報專訊】為人父母最關心子女健康，孩子生病固然擔心，既要請假帶他們看醫生，又要支付醫藥費，心力與「荷包」也付出不少。

百農社國際有限公司旗下的日本米御結專門店華御結剛於7月首度推出「全職員工子女醫保計劃」，把醫療保障範圍擴展至所有全職員工的18歲或以下子女，包括住院和門診保險計劃。這個做法在飲食業界比較罕見，皆因公司董事長西田宗生希望把日本人親切誠懇的「款待」（omotenashi）精神帶給員工。

華御結人力資源部總監鄺雯兒（Rachel）表示， 醫療保險一向包括在員工福利之中，不過部門向員工發問卷時發現，有三分之二的同事並沒有為子女購買醫保，於是公司便考慮推行此計劃。

設有薪體檢假

「我們有不少員工來自基層，發現原來沒買保險的話，無法負擔私家醫院費用，去急症室輪候又要等很長時間。公司一向很着重員工健康，一直有為他們提供每年一次的預防性免費身體檢查，同時又發現不少員工不欲犧牲半天工資作體檢，因而未能充分利用這個福利。所以今次除了推出全職員工子女醫保計劃，更增設半天有薪體檢假，鼓勵員工每年做身體檢查。」她指當董事長向員工宣布新計劃時，大家都開心歡呼，認為員工開心，工作士氣會更好。

在長沙灣店工作半年的少菊育有7歲兒子，與其他母親一樣，放假時都想抽多點時間跟囝囝四處遊玩，「照顧小朋友可能會發生很多狀况，這裏上班時間較有彈性，有時想周末請假或調更，可早點向公司提出，大部分時候也可安排得到」。加入公司8個月的Mon表示，對公司一視同仁的管理文化非常深刻，「公司一直很重視員工，每年也會做員工問卷調查，了解我們的需要，願意聆聽我們的需求並付諸行動實現。如今年不少有子女的同事都寫到想要多些保障，最好可以包括子女，因為小朋友最易病，誰知僱主真的認真考慮，最後更不惜成本推行。公司宣布時，大家都不相信，以為只是說說或高層才有，直至收到子女醫保卡才相信」。她指自己女兒有鼻敏感，一方面心痛她辛苦，另一方面是擔心財政壓力，「在香港私家醫生每次要300至400元起，皮膚科等專科更加要過千元。小朋友一病就很難斷尾，感冒都可以咳成個月，所以醫療負擔很重。有這個福利，小朋友（即使）生病，都可以更加安心去處理」。

[Happy PaMa 教得樂 第471期]

上 / 下一篇新聞