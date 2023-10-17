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Happy PaMa 教得樂 第471期

Happy Pa Ma

個案一：三子之母靈活安排工時地點 更有動力

【明報專訊】疫情期間，香港以至全球不少企業均採用在家工作模式，對很多在職父母來說，這個安排能較有彈性地一邊工作，一邊照顧孩子。不過很多企業在疫情過去後都不再推行這個工作模式，少數像3M香港辦公室繼續給予員工採用「Work Your Way」工作模式，這個新彈性工作模式讓員工可因應工作崗位、個人及家庭生活需要，以及不同疫情狀况，靈活安排工作時間和地點。

三孩之母Hera在3M工作超過10年，長子已經17歲，不過最年幼的兒子才6歲，仍需父母密切的照顧。Hera回想疫情期間自己手忙腳亂的情况，「當時小朋友只上半天課甚至停課，他們3個不同時間上網課，就更加混亂，除了要按時間表，有時又上不到線，外傭一個人根本處理不到。幸好疫情剛開始時，公司已給予每個同事一部手提電腦，讓大家在家工作，那時work from home仍是一個很新的概念，我們就已經可以按自己部門的工作性質及與上司配合後選擇每周1至4天在家工作」。

講求互信自律

Hera本身任職顧客服務營運部門，工作性質主要是利用電話、電郵或WhatsApp與營業部及客戶溝通，她選擇每周有4天回公司工作，「無論我人在公司或在家，只要上司一找我便會回應。上班時間是早上8時，如果我在家，甚至早上7時會起來工作，讓時間可鬆動點，中段時間去照顧孩子，晚上吃完飯再開電腦工作，全部可以自己控制和安排，最重要是我可以選擇，令家庭生活和工作同時兼顧得到」。

不過，她認為這樣的工作模式下，一方面公司要信任員工，另一方面員工自律也很重要，「其實（這）反而會更有動力，鼓勵自己完成工作，因為怕他日失去這個制度」。

[Happy PaMa 教得樂 第471期]

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