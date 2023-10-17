明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

旅遊

地道美味：人氣消夜 咖喱炒麵索海鮮香

【明報專訊】基隆，古稱「雞籠」。地緣關係，早在400多年前已被開發，經歷過西班牙、荷蘭、日本等不同族群統治，各式文化給予這個地方不同滋養與歷史記憶。若以飲食方面來說，相信「咖喱香」最叫人想起基隆。無錯，是咖喱！

曾齡儀的《沙茶：戰後潮汕移民與台灣飲食變遷》一書提到：「日本領台期間，咖喱隨着其他『洋食』傳入台灣，在日本人與台灣知識分子之間頗受歡迎，再加上基隆作為台日海運交通的門戶，不少日人在此生活，恰巧基隆的氣候陰濕多雨，來點辛辣的咖喱確實開胃又健脾，久而久之，咖喱便自然地融入基隆當地的飲食生活中。」

距離魚市場約10分鐘步程，有一間叫「阿華炒麵」，因為他的營業時間非常長，由早上10時經營到清晨6時，是不少基隆人的深宵食堂。店面很小，店外放兩三張小桌，位不多，所以常見人龍。而且，店子只有兩個鑊而已，即使廚師不停地炒，也供不應求。他們的麵，美味在濃郁的咖喱香——點了一碟招牌雜錦咖喱炒麵，內裏有豬肝、鮮蝦、竹輪、蜆、洋葱等，店家下咖喱很慷慨，油麵吸索了香料與海鮮的味道，非常冶味可口。

老字號早餐 酥香葱油餅配豆漿

夜貓子的你，如果吃罷咖喱炒麵，仍覺意猶未盡，基隆也有特色早餐可試。有50年歷史的「周家葱油餅」是間豆漿店，他們的葱油餅之所以不平凡，在於上油鑊煎過後再入爐烤，葱油餅吃來倍加外酥內嫩，很多基隆人也愛吃，再配碗鹹豆漿！而且，這裏清晨4:30就開始營業，吃完早餐便可以坐早班車回台北市。●

■阿華炒麵

地址：基隆市仁愛區愛四路1-3號

查詢：+886 02 2429 2163

營業時間：上午10:00至翌日上午6:00，周一休市

■周家葱油餅

地址：基隆市中正區信二路309號

查詢：+886 02 2425 9988

營業時間：清晨4:30至下午12:30，周一休市

上 / 下一篇新聞