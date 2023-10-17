地道美味：人氣消夜 咖喱炒麵索海鮮香

曾齡儀的《沙茶：戰後潮汕移民與台灣飲食變遷》一書提到：「日本領台期間，咖喱隨着其他『洋食』傳入台灣，在日本人與台灣知識分子之間頗受歡迎，再加上基隆作為台日海運交通的門戶，不少日人在此生活，恰巧基隆的氣候陰濕多雨，來點辛辣的咖喱確實開胃又健脾，久而久之，咖喱便自然地融入基隆當地的飲食生活中。」

距離魚市場約10分鐘步程，有一間叫「阿華炒麵」，因為他的營業時間非常長，由早上10時經營到清晨6時，是不少基隆人的深宵食堂。店面很小，店外放兩三張小桌，位不多，所以常見人龍。而且，店子只有兩個鑊而已，即使廚師不停地炒，也供不應求。他們的麵，美味在濃郁的咖喱香——點了一碟招牌雜錦咖喱炒麵，內裏有豬肝、鮮蝦、竹輪、蜆、洋葱等，店家下咖喱很慷慨，油麵吸索了香料與海鮮的味道，非常冶味可口。

老字號早餐 酥香葱油餅配豆漿

夜貓子的你，如果吃罷咖喱炒麵，仍覺意猶未盡，基隆也有特色早餐可試。有50年歷史的「周家葱油餅」是間豆漿店，他們的葱油餅之所以不平凡，在於上油鑊煎過後再入爐烤，葱油餅吃來倍加外酥內嫩，很多基隆人也愛吃，再配碗鹹豆漿！而且，這裏清晨4:30就開始營業，吃完早餐便可以坐早班車回台北市。●

■阿華炒麵

地址：基隆市仁愛區愛四路1-3號

查詢：+886 02 2429 2163

營業時間：上午10:00至翌日上午6:00，周一休市

■周家葱油餅

地址：基隆市中正區信二路309號

查詢：+886 02 2425 9988

營業時間：清晨4:30至下午12:30，周一休市