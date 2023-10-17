手工粵菜伴維港 煎堆發亮添雅興

金華玉樹雞 嫩滑鹹鮮

餐廳廚師大多來自國福樓，粵菜功架紮實，手工菜金華玉樹雞便是代表作。這道被Jacky稱為chicken sandwich的菜式，其實是順德宴客菜，由金華火腿、去骨雞件及冬菇等組合而成。先以上湯浸熟整隻雞，放入冰水降溫，再起骨切成與金華火腿件相若的大小，與冬菇梅花間竹地排列整齊後略蒸熱，上枱前淋上熱高湯芡汁，伴以菜遠，賞心悅目。雞件嫩滑，亦滲入金華火腿的鹹鮮。「聽聞最傳統做法是放勝瓜件，不過其口感較軟腍，賣相亦略遜色，故以菜遠代替。」Pong說。

「Jacky最愛吃叉燒，對此要求極高，所以蜜汁叉燒花了近3個月時間研發，試過日本、西班牙及本地貨，發覺日本豬味道較淡，西班牙豬質素不錯，卻因屬急凍貨難以與本地新鮮豬媲美，最後選用本地新鮮豬的冧肉位。」Pong解釋。冧肉只取中間最嫩滑位置，以薑粉、黃糖、叉燒醬等醃足一晚，用上特別方法做到鬆軟效果，午市晚市各燒製一轉，上枱時還是暖烘烘，叉燒香軟入味，表面燒得微微焦香，突顯肉質爽口與甘香。

店中的甜品亦相當IG-able，燈影煎堆屬必點甜點。薄透的煎堆放在點心架上，配上燈光，賣相恍如皎月般吸睛，Pong指，「要做到又薄又圓其實難度很高，搓揉時麵糰要滲入空氣，油溫控制亦要恰到好處，油炸期間要不停潑油、按壓、轉動，才能做到又圓又薄的效果」。影過相後，店員會將煎堆剪開，趁熱食，香脆不油膩，非常好吃。●

■棽粵

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535 25樓

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註：設加一