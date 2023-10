【明報專訊】對於荒野迷路,求生節目《人在野》(Man vs. Wild)主持Bear Grylls曾在他的著作How to Stay Alive: The Ultimate Survival Guide for Any Situation中提到當人意識到自己可能迷路,多數會感到害怕,但他認為最重要是不要驚慌,保持理智,並實行他建議的「S.T.O.P.」求生法則: