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健康

實心實意：醫療主導安老院舍 為醫院把關

【明報專訊】香港安老院舍由社會福利署規管，許多院舍以社會服務方向出發，醫療成為相對次要部分，但長者有許多疾病，從而影響到身心靈健康。有安老院舍選擇由醫療主導，不僅讓長者活得健康，同時為醫院把關，及早察覺長者病情變化，甚至可以救人一命。

延續興趣信仰 安享晚年

彭伯伯於2010年第二次心臟病發，主因在於他在家中未有依醫生指示吃藥。縱然他接受了診斷，但若不依照醫生指示吃藥，對病情沒有幫助。他的兒子彭紹華是一名退休醫生，當然知道問題嚴重，遂安排他入住以醫療主導的靈實胡平頤養院（下稱胡平），讓他接受專業安老照顧。院舍護士明白定時吃藥的重要，了解到彭伯伯喜好後，知道他退休前是銀行「大班」，而且喜歡簽名，便想出一個好辦法，每次吃藥都要他簽名，他果然定時服藥，身體狀况穩定了，心情也愈來愈輕鬆。

院舍內，彭伯伯可繼續他的興趣和嗜好，包括閱讀報章、談論時事、下棋，並獲院牧提供靈性關懷服務，讓他本來冷淡了的信仰得以重燃。2017年因第三次病發，導致心臟衰竭，轉往靈實司務道寧養院度過生命最後4個多月。他在離世前一晚與家人共膳，次日早晨在睡夢中離世。安息禮拜在靈實禮拜堂舉行，曾經照顧他的護士都有參與，讓家人十分感動。他們重談彭伯伯的往事，為他一生畫上完美句號。

護士細心 及早揭發患病

彭醫生的母親古女士於2015年探望丈夫時，數次在街走失，確診患上早期認知障礙症。由於彭伯伯是胡平院友，彭醫生為方便支援，將媽媽送入同一間院舍。在護士、物理治療師、職業治療師、護理人員和院牧的愛心關懷下，她漸漸適應院舍生活，開始參加群體活動、讀《聖經》和唱詩歌。她愛好編織，經常給院舍護士和同工示範編織，發揮自己所長。入住院舍初期，她接受老人科醫生和職業治療師的評估，認知情况不理想，透過院舍內「社交治療」，讓她不用吃藥也可減慢認知障礙惡化。

許多時候，長者的病徵都很細微，以發燒為例，成因有很多，有時吃退燒藥可解決，但如果掉以輕心，便會延誤診治，甚至危及生命。有一次，古女士發燒，護士觀察她的糞便呈黏土色，知道她的健康可能出問題，便送她入醫院，確診膽管阻塞。醫院為她做手術，移除膽管石。幸好院舍護士細心，觀察院友糞便，救了古女士一命。彭醫生父母的個案，可以看到專業醫護人員為主導院舍的重要。

文：袁麗華（基督教靈實協會長者服務（住宿）主管）

相關字詞﹕靈實司務道寧養院 靈實胡平頤養院 安老院舍 實心實意

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