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健康

兒言自得：病人等醫生

【明報專訊】今年1月4日《英文虎報》港聞版頭條，赫然是「醫院等候時間飈升至18小時」（Hospital waits spike to 18 hours）。內容報道新年過後，公立醫院急症室病人數目大增，病人要苦候大半天才得見醫生。新年假期後第一個工作天，該報記者走訪了4間公立醫院急症室，病人輪候時間的官方紀錄是超過8小時，但記者就地訪問病人，不少都說他們輪候時間遠不止此數，最長的更等了超過18小時。

急症室排長龍，當局解釋一如以往都是和「濫用急症室」、「新年私家醫生放假」、「流感高峰期」等有關，這些應是事實，要應付這問題需要在制度及市民教育方面着手，可能要動「大手術」，不易解決。但平時到醫院或門診見醫生，即使一早預約了時間，醫生準時出現的卻少之又少。病人等醫生，已成了慣例兼「合理期望」，這對病人是否公平？

許多年前我和一班舊同學吃午飯，那是一個周日，我們大多是「打工仔」，都告了半天假，其中一個是私人執業醫生，他午飯時間是下午1時至3時，剛好來得及參加飯局。我們一班老同學，許久不見，自然天南地北無所不談，午飯後意猶未盡，移師到一個私人會所繼續談天，轉眼已到了下午3時，但我那私醫同學仍滔滔不絕，沒有離開之意，將近4時他才不慌不忙地致電他診所的護士，請她們告訴候診病人，醫生正為病人動緊急手術，要6時後才能回診所應診。跟着他還很自豪地對我們說，他的病人對他忠心耿耿，等多久也會等。

預約超額病人 入院「待命」

我一邊驚歎同學病人的耐性，一邊撫心自問，其實我們常常要病人苦候，做法和同學也不遑多讓。明明早上「巡房」到10時多，卻預約病人9時到專科門診等候；明知一個工作天只夠時間為5名病人動手術，卻要6名，甚至7名8名病人早一晚入院「待命」（stand by），那些「待命」病人苦候多時才被告知手術取消，神經無辜繃緊了10多小時，時間當然也白花了。病人到醫院看病，好像也習慣了等待：除了入院見醫生要等外，作各種檢查要等、取藥要等、轉院作種種安排要等、出院要等；有時早上醫生巡房時說可以出院，但等到下午甚至黃昏還出不了，最後可以出院到出納處結帳還是要等。總之林林總總的等待，做病人沒耐性可不行。

病人時間同樣寶貴

以前看過一篇在英國做的有關病人對醫療服務要求的研究報告，報告指出除了醫術醫德、尊重病人私隱等必須條件外，病人也殷切期望醫護能明白他們的時間和醫護人員的同樣寶貴。尊重「病人的時間」，了解到「一寸光陰一寸金」並非達官貴人或個別特權人士的專利，是他們心目中醫療服務須優先處理的項目之一。

多年前曾在台灣一所腫瘤醫院交流，這醫院的病人來自全省，醫院刻意梳理工序流程，節省等待時間，好使病人的應診、檢查、化驗，甚至初步治療能在一天內完成，不用住院。事隔多年，希望這醫院能一直維持這樣高的服務水平。

現在我們常說醫療服務應「病人為本」。以往是「醫護為本」、「制度為本」，都是為了方便醫護人員和醫療機構的制度，看來已過時了。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

相關字詞﹕急症室 輪候時間 霍泰輝 兒言自得

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