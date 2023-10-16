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健康

澤星寄語：多管齊下

【明報專訊】早前我和同事討論有關醫學倫理與人文課程的教學內容，其間有同事問我對「多元」的意見。我認為多元就是廣納其他人的看法，而且是推動社會進步的重要因素。

集思廣益、擇善而從，從來是解決問題或完成計劃的不二法門。我們每個人的學識、經驗都不相同，沒有人能夠精通世上所有學問，遑論獨力解決所有問題。社會上各項問題千頭萬緒，實在需要大家同心協力，各展所長，互補不足，才有望圓滿解決。醫學研究和臨牀服務也是一樣，我們必須參考不同專家的意見，仔細商討，折衷取捨，才有機會取得突破。

由於醫學研究和科技的進步，我們逐漸意識到，即使是最普遍疾病如傷風、感冒，其成因也可以相當複雜；加上每個人體質各異，過往千篇一律的治療，再也難以符合所有病人的需要。同時，愈來愈多病人同時患上多種疾病，醫生必須充分考慮各種疾病、治療方法及藥物可能對病人的影響，不可掉以輕心。然而醫學發展一日千里，專科醫生雖有自己專注領域，卻也沒可能追得上所有專科範疇的最新資訊，因此必須參考其他專科醫生的意見，甚或一起探索，以制訂最完善的治療方案。

瑪麗新醫療中心 專科合作治心血管病

以全球健康頭號殺手、本港第三大致命疾病心血管疾病為例，我們雖已知其風險因素，但如何判斷哪些治療目標和方法對病人最為有效，仍有待進一步研究。此外，不少病人亦同時患有高血壓、糖尿病等其他慢性疾病，更添治療難度。最近港島西醫院聯網總監暨瑪麗醫院行政總監李德麗醫生告訴我，該院正籌建全港首間「心血管疾病綜合醫療中心」，醫務衛生局長盧寵茂教授在8月初視察後也大表讚賞，我聽了深感欣喜。「心血管疾病綜合醫療中心」團隊雲集多個專科的人才，在診斷初期已設法介入，共同規劃每個階段的疾病管理，大幅節省專科之間獨立診治和互相轉介的時間，讓病人得到更周全的照顧。

事實上，醫學界愈來愈意識到多專科，甚至跨學科合作的重要。醫學研究上多專科或跨學科合作固然與日俱增，臨牀服務方面也愈來愈普遍，本港多間醫院也陸續推行類似「心血管疾病綜合醫療中心」的多專科合作，實在是可喜的現象。我衷心希望這種「多管齊下」策略能夠逐步擴展至處理癌症等其他疾病，透過及時而精準的治療和完善的支援服務，提升病人生存機會，並改善他們在治療和康復期間的生活質素。儘管這涉及周詳的規劃和統籌，不能一蹴而就，但我深信只要持之以恆，一定可以實現。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕盧寵茂 心血管疾病綜合醫療中心 瑪麗醫院 心血管疾病 健康 港大醫學院 劉澤星 澤星寄語

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