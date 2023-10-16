知多啲：長者打重組疫苗 保護力較滅活高三成

綜合中大呼吸系統科講座教授許樹昌及呼吸系統科專科醫生梁子超的意見，重組技術抗體高一點，研究發現，50歲以上人士注射後，保護效能相對滅活疫苗高三成，所以長者、免疫系統差人士，都可以考慮這技術。若政府把此疫苗引入安老院舍，長者最適合。不過，傳統流感疫苗保護率平均達四至六成，亦具有一定保護能力。

◆滅活疫苗

成分：已死病毒

接種方式：肌肉注射

適合人士：滿6個月大

不適合人士：

•對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應人士

•對雞蛋過敏人士，應在適當醫療場所內由醫護人員接種

•出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應諮詢醫生

價錢：約$250

◆減活疫苗

成分：弱化病毒

接種方式：噴鼻

適合人士：2至49歲

不適合人士：

•對任何疫苗成分或接種任何流感疫苗後曾出現嚴重過敏反應人士

•正服用阿士匹靈或含水楊酸鹽藥物的兒童和青少年

•患有哮喘或在過去12個月內曾患上喘鳴的2至4歲幼兒

•因任何原因導致免疫功能減弱的兒童及成人

•免疫系統嚴重受抑制而需在受保護環境下接受護理的人士之緊密接觸者和照顧者

•懷孕

•在過去48小時曾服用流感抗病毒藥物

價錢：約$400

◆重組疫苗

成分：基因重組技術

接種方式：肌肉注射

適合人士：滿18歲

不適合人士：

•對任何重組流感疫苗成分曾出現過敏反應的人士

•出血病症患者或服用抗凝血劑的人士，應諮詢醫生

價錢：約$600

註：價錢只屬參考，「政府防疫注射計劃」合資格人士可獲$260資助，選擇滅活疫苗一般相當於免費，選擇其他疫苗則需自付餘額

資料來源：衛生防護中心、香港醫學會

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