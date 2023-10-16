明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

流感高峰疫苗開打 中招等4周後接種

【明報專訊】3年新冠疫情下各種防疫措施，令流感傳播大大減低。直至今年3月香港解除口罩令，加上全球復航，流感終再度蔓延。規模雖不及過往嚴重，但爆發時間與以往不同。過去7、8月出現的夏季流感高峰期，今年延至8月底才開始爆發，至今仍未回落。與此同時，新季度流感疫苗接種計劃亦已開展。

正值夏季流感高峰期，新季度疫苗能否提供保護？若最近已「中招」，還需要接種嗎？

季節性流感（簡稱「流感」）過去一般於1至3、4月（冬季流感）和7、8月（夏季流感）較流行。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指出，今年4、5月本港出現小型流感爆發，僅維持5周左右，有別於過往一般規律：4至6星期上升到頂峰，之後6至8個星期回落至基線。5月後出現零星個案，至8月底又再爆發，但規模不算嚴重。

根據衛生防護中心於9月24至30日的周期報告，最新流感病毒陽性比率為14.79%，高於基線水平9.21%，亦高於前一周的13.53%。許樹昌表示，以往高峰期流感病毒陽性比率可升至20%、30%，相比之下，14.79%不算很高。

保護率四至六成 早打早受惠

為何5月小型爆發會提早到頂？為何病毒水平不及過往厲害？許樹昌解釋：「社區中估計起碼仍有三成人戴口罩。口罩防飛沫，是很有效防止感染方法。此外，這幾年市民的個人衛生做得不錯，加上上季流感疫苗接種率不差（見表一），都對減低流感傳播有一定作用。」

衛生防護中心預計，夏季流感將會持續一段時間。除保持個人衛生、戴口罩外，接種疫苗亦是重要一環，保護率平均為四至六成；除非病毒出現大型轉變，抗原漂移，則作他論。

許樹昌表示，疫苗除減低感染率外，就算中招亦能降低嚴重程度。接種率愈高，對整體保護率愈好，尤其是高危群組。一老一幼通常最受影響，H3N2病毒株對長者殺傷力較高，H1N1病毒株則有可能導致兒童腦炎或其他嚴重併發症。今年夏季流感錄得210宗嚴重個案（截至10月4日，見表二），包括122宗死亡個案；其中12宗兒童嚴重流感個案，1人死亡，12人中只有4人接種了上季流感疫苗。他提醒，接種疫苗後需約2星期才產生抗體，盡早接種盡早得到保護，為明年1至3月冬季流感高峰期作好準備。

上季疫苗仍有保護力

上季度（2022/23）與今季度（2023/24）流感疫苗病毒株十分相近。對於已接種了上季度，但暫時因一些原因而未接種今季疫苗的人士，「舊疫苗」能否產生一定的保護效果？

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，上季度流感疫苗與目前流行品種匹配，基本上的改變是H1N1，對H3N2的匹配仍然相對好。由於4月已有一次H1N1傳播，而現時流感佔逾八成是H3N2，H1N1則約一成多，所以上季疫苗仍然有相當保護。雖則不能預計冬季流感會否出現新品種，但新季度流感疫苗亦有更新，預計可改善H1N1病毒的覆蓋。

既然夏季流感仍然持續，若不幸這段日子中招，又該否接種流感疫苗？

許樹昌提醒，若出現上呼吸道感染徵狀，先要確診是否流感引起，「因為可能是傷風、鼻敏感或其他疾病，有鼻水、喉嚨痕、幾聲咳，其實以鼻敏感居多。若一旦檢測確實患上流感，由於體內已有相關抗體，就不急於打流感針」。

避免出現免疫干擾

梁子超亦認為流感患者不用急於接種新季度流感疫苗。「感染流感後，體內有自然免疫反應及交叉免疫反應。通常2、3個月內不會重複感染同一病毒，對其他流感病毒亦有一定保護作用。例如你感染H3N2，對H1N1亦有一定程度交叉免疫。可以等到完全康復，約4至8星期後才接種，目的是預防冬季流感。」再者 ，有些流感後遺症可能在5、6周後才出現，如果康復後相隔一段時間才打針，可避免出現不必要的免疫干擾或其他問題。

文：黎芸迪

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕健康 流感針 流感病毒 流感高峰期 流感疫苗 流感

上 / 下一篇新聞