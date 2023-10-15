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副刊

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民間故宮：珍藏家婆瓷甕 守一個承諾

【明報專訊】戴着常在老一輩手腕上看到的翡翠玉鐲，那雙滿是皺摺的手把玩着一個迷你黃色罐狀物體，上面有個別緻的小蜜蜂圖案，像個中看不中用的蜜糖罐，問她那是什麼，口罩下的85歲的黎金妹藏不住眼神中的笑意，說那是她奶奶（家婆）用來裝茶葉的瓷甕，完好保留至今30多年，即使奶奶不在了，她自己也添了媳婦，媳婦想要那個瓷甕，她也堅決不讓，只為兌現跟奶奶「有你（黎金妹）在一天，不要扔掉，也不要傳給別人」的承諾。

家/婆/舊/物/

借出珍寶 生活館展示

黎金妹隨丈夫一家住華富（二）邨30多年，家中藏了許多奶奶的「寶」，奶奶去世了，華富邨也重建在即，她也不再「收收埋埋」，把寶物全都展出於華富邨生活館中。驟眼看有紫砂茶壺、暖水壺、茶葉甕、茶杯、花瓶和擂茶缽，其中一個買了30多年的玻璃膽保溫瓶更是全新沒用過，也許是固有印象中老一輩十分節儉，便認為金妹家中不該出現「沒用的東西」，一時詫異，問她：「買回來就這樣放着不用？」好答：「對啊！無用過！」記者這番提問倒顯得大驚小怪。本以為她純粹是找不着用處才拿出來獻寶，誰知展品件件都離不開她跟奶奶的日常，便聽她娓娓道來她跟奶奶的相處點滴。

眾多寶物中，金妹只鍾情於那個茶葉甕，原因簡單而真實，「它好袖珍，很可愛，又不佔地方」，她邊看着掌中之物，一層層的像一座塔，隨即憶起家鄉肇慶的「番塔」，原來中秋節時肇慶人會用磚頭、石塊和瓦片堆砌「番塔」，並在村落的大空地上燃燒，訪問當日剛好過了中秋節，想來金妹大概在思鄉吧。她說這個茶葉甕是「奶奶的寶貝」，奶奶喜歡用它裝貴價茶葉，她依稀記得以前買茶葉是以「錢」計，一錢約3.125克，當時大約70元一両（即十錢）茶葉，不過她感覺多說無益，像是現在沒人能懂她似的。她曾跟媳婦提起舊時如何買茶葉，媳婦反問她什麼是一錢兩錢，她只能比喻「好像買黃金一樣」。

三/代/婆/媳/

小小瓷甕 視如珍寶

問那個茶葉甕的歷史，金妹不知道它的由來，只說是奶奶託付給她的，「她（奶奶）跟我說錢可以扔，這個不要扔」，苦口婆心叮嚀金妹茶葉甕有何珍貴，是懷舊而現在用錢也買不到的東西。泥黃色的光面，除了印有蜜蜂圖案，還寫着「honey miel」字樣，二詞同樣解作蜜糖，「honey」是英文，「miel」卻是法文，具有西洋色彩，算是很摩登，讓人不解懷舊之處，金妹只道是奶奶告訴她，「這是很久以前製造的陶瓷，扔到地上也不會爛」，感慨以前的東西耐用，現在的東西反而「好化學，好易爛」。沒實測過茶葉甕會否摔破，但看它保存多年仍完好無缺，它不止是金妹奶奶的寶貝，也是金妹的「掌上明珠」，不容許任何人「橫刀奪愛」。

茶葉甕精巧玲瓏，在金妹家中人見人愛，她說她的兒女都很喜歡這個瓷甕，小兒媳望見也感新奇，問金妹：「幾得意喎！你在哪裏買到這麼古老的東西？」金妹告訴她那是奶奶的東西，從金妹踏進華富邨姜氏家門的那時起早已存在。兒媳主動向她要茶葉甕，金妹直言：「你要來幹什麼？有我在一天，你都不能拿走。」金妹自己不愛喝茶，她留着茶葉甕也只是放着，拿出來展覽也是擺着，送給媳婦豈不是一舉兩得，搞好婆媳關係，又能「得物有所用」。金妹卻奉奶奶的話為鐵律，奶奶是這般說的：「有你一天，也不要傳去下一代，如果你去世了，你就可以傳給其他人了。」奶奶人不在了，金妹仍銘記她的說話。

銀/髮/智/慧/

不敢不聽老人言

這麼看來，金妹十分敬重她的奶奶，彼此相處融洽，沒有婆媳糾紛。金妹忍不住笑：「我哋做人新抱邊敢出聲？唔敢駁嘴㗎，佢講咩你咪聽囉。」她開始細數奶奶在世時要遵守的繁文縟節。那時她要「三跪九叩」，新婚初時每個早晨都要穿著裙褂上香、斟茶和遞水，奶奶說三，她不敢說二，「這個儀式要做到我生第一個小孩為止」。大時大節拜神要「拜四角」，奶奶告訴她這樣做能保平安，吃飯時筷子一定要放在筷子托上，不能放在碗上。從鄉下遠嫁而來的金妹坦言她的原生家庭沒那麼多規矩，那時候守諸多禮節令她覺得很辛苦：「做足囉，度度鄉下（習俗）不同。」心裏覺得苦，卻從沒厭棄婆家，有外人以丈夫的姓氏開玩笑，說「你先生姓姜，咪無人『姓』？」，暗諷她夫家規矩多多「無人性」，金妹隨即拿出氣勢反駁：「不是沒人姓，只是少人姓。」大抵在她心中，婆家再多的規矩也有它存在的道理，正所謂「不聽老人言，吃虧在眼前」。

話說金妹的二兒子少時曾感冒久咳不癒，看幾次醫生也未康復，奶奶說要冲「陳年舊酒的茶」給兒子喝，兒子喝到「硬梆梆帶點酒味的東西」感奇怪，原來是奶奶用酒蒸煮後，放到鍋裏慢慢烘乾的飯焦，再用飯焦冲茶，據說飯焦茶能暖胃驅寒，「有什麼頭暈身㷫都會冲嚟飲」，金妹起初半信半疑，但見兒子喝下後有奇效，也不禁嘆服老人的智慧。

華/富/點/滴/

騎樓上喝茶看車

從茶葉甕到飯焦茶，金妹的奶奶似乎對「茶」甚有研究。「她每個早上都會冲一壺茶」，尤其酷愛龍眼杞子茶，而那冲泡龍眼杞子茶用的茶葉以前正正放在黃色塔罐狀茶葉甕裏。是什麼貴價茶葉如此矜貴，要另外放一些在那麼嬌小的瓷甕中？金妹說她也不知道，「奶奶都是自己買茶葉自己冲」，從不將泡龍眼杞子茶這項任務假手於人。奶奶與世長辭時已年逾八旬，但她那時仍十分眼利，「她還能穿針引線，我們也穿不到！」自己用針線縫補衣服，不知是否杞子護眼明目的功效了得。奶奶連去酒樓飲茶也會自備茶葉，金妹記得以前去華富邨嘉豪酒家飲茶，有善心伙計欲幫忙：「婆婆，我們幫你冲泡吧！」奶奶信不過別人冲茶的手法而拒絕，說「你們直接把茶葉丟進去加水」，不會先用沸水浸泡茶葉，倒走茶湯後再冲，讓茶香不能滲出來。奶奶獨有泡茶的竅門，金妹和她幾個兒媳都學不來，「看着她（奶奶）把水倒了又倒，倒了再倒」。

金妹說她不太喜歡喝茶，因為茶的咖啡因提神，使她難以入眠，而且茶味太濃，「我覺得好難飲」，但奶奶冲出來的茶是「甘甘甜甜」的。她們一家住在華翠樓，從騎樓遠眺是私人屋苑置富花園。平日得閒沒事幹，奶奶總愛擔張櫈出騎樓，拿上一壺龍眼杞子茶和一罐酒浸棗子，邊吃邊喝，數着街上車輛，不時問金妹幾句：「這幾輛車載的是什麼人？那是什麼車？」金妹便解釋：「小的是叫van仔，大的叫巴士。」奶奶好奇載的是否都是有錢人，金妹告訴她有錢人都自駕私家車外出。與奶奶並肩而坐，看着她日復日都喝龍眼杞子茶，就這樣愜意過了一日。

家翁家婆和老公早已不在人世，兒女長大各自成家， 金妹獨居華富邨十多年了，華富邨還有什麼是不變的嗎？「無喇，全部都無晒，無戲院，無銀行」，金妹說自己一個人很悶，但又不想跟兒女同住，「常聽到隔籬鄰舍的婆媳吵架，我不想這樣」。華富邨重建在即，金妹住的華翠樓是最後一期施工的，預期至少要2040年才入伙新屋。她說她現居單位前年曾經試過一整個月都沒廁所水，她要使用樓下公廁，對於新居，她只有一個微小又實際的願望：「一定要有穩定的廁所水！無水真係好頭痛。」

聽/眾/交/流/

金妹的擂茶缽

阿楓是華富邨生活館的負責社工，平日街坊想要獻上家中寶物供展覽都會找他，這些寶物多數是壓箱底，久未使用卻又保存得不染一塵。金妹有一個從家鄉嫁到香港一直帶着的擂茶缽，她奶奶在生時也會用來擂米、黃豆、花生、芋頭等，做擂茶和芋頭糕。

阿楓：這個擂茶缽有一則趣聞，它附上的荔枝樹木棍不是金妹的，是街坊May姐的，剛好金妹沒有擂茶棍便湊成一對展出。

記者：金妹你以前用的擂茶棍也是荔枝木製的嗎？

金妹：我們以前會用盲雞欓（即簕欓花椒），一定要用無毒、不會食壞人的樹枝。

記者：這個擂茶缽在哪裏買的？

金妹：這個擂茶缽是在我家鄉肇慶買的，香港買不到，在內地叫它做「擂盆」，我們習慣叫它「牙盆」，奶奶會用它把幾種豆擂在一起再炒，炒香煲糖水給我們吃，我的兒子從小吃到大，那個味道讓我想起兒時母親擂的甜湯。

記者：你的媳婦也懂得擂茶嗎？

金妹：她們曾用來擂糯米，但她們不喜歡這樣做，因為「擂」的工夫很累人，每次都弄得汗流浹背，所以她們習慣用攪拌機。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 鄧宗弘

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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