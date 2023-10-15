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2023年10月15日星期日
星期日生活
星期日生活
在港以色列及巴勒斯坦人訪問——請聽人民的訴求
世紀血債
無名周記：無處可去的路線圖
周日話題：閱讀以巴衝突
周日話題：波蘭選舉，如何影響俄烏戰爭？
開門讀書：化解仇恨的並行與弔詭
誰人日記：拍照
同場加映：Hardpack宣布復出——回歸音樂 更近自我
老少女之麻糬周記！
圖文城市：人人喜歡的巴士路線 沒可能——
立德立言：真理與政治：借鑑鄂蘭，思考過去與未來之間
同場加映：藝術書寫是一個光譜
#003 金魚囝
平安祭：璀璨都市。自由之窗
放心寫作：#60 〈遇見好老師〉
讀者來信：重複的劇本
阿貓阿狗：#208 奢侈
甜蜜的復仇：差異與重複
movie chic, movie style：《我的天堂城市》 姜濤狀態不錯，但……
家明雜感：別矣！泰倫斯戴維斯——特立獨行的電影作者
影片簡評
單元連載：香港書70
星期日文學‧《司卡班的詭計》：莫里哀和他的司卡班
{中東遊達人}伍珩 帶團深度遊中東 高牆鐵網下 見真實以巴
讀食時光：白酒煨全雞 全靠小火與厚鍋
民間故宮：珍藏家婆瓷甕 守一個承諾
ways of seeing：《東德名模日記》導演：自由這東西 在乎心境
通識導賞：為女性勞動故事補白 戈爾丁展現經濟史活力
未來城市：家庭分工定型老是出現 職場男女懲罰與惠利
movie chic, movie style：《我的天堂城市》 姜濤狀態不錯，但……
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【明報專訊】台灣片《我的天堂城市》近日上映，花邊新聞是非特別多，因為有姜濤？一切是非又與電影本身的文藝氣質格格不入。
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在港以色列及巴勒斯坦人訪問——請聽人民的訴求
世紀血債
無名周記：無處可去的路線圖
周日話題：閱讀以巴衝突
周日話題：波蘭選舉，如何影響俄烏戰爭？
開門讀書：化解仇恨的並行與弔詭
誰人日記：拍照
同場加映：Hardpack宣布復出——回歸音樂 更近自我
老少女之麻糬周記！
圖文城市：人人喜歡的巴士路線 沒可能——
立德立言：真理與政治：借鑑鄂蘭，思考過去與未來之間
同場加映：藝術書寫是一個光譜
#003 金魚囝
平安祭：璀璨都市。自由之窗
放心寫作：#60 〈遇見好老師〉
讀者來信：重複的劇本
阿貓阿狗：#208 奢侈
甜蜜的復仇：差異與重複
movie chic, movie style：《我的天堂城市》 姜濤狀態不錯，但……
家明雜感：別矣！泰倫斯戴維斯——特立獨行的電影作者
影片簡評
單元連載：香港書70
星期日文學‧《司卡班的詭計》：莫里哀和他的司卡班
{中東遊達人}伍珩 帶團深度遊中東 高牆鐵網下 見真實以巴
讀食時光：白酒煨全雞 全靠小火與厚鍋
民間故宮：珍藏家婆瓷甕 守一個承諾
ways of seeing：《東德名模日記》導演：自由這東西 在乎心境
通識導賞：為女性勞動故事補白 戈爾丁展現經濟史活力
未來城市：家庭分工定型老是出現 職場男女懲罰與惠利
在港以色列及巴勒斯坦人訪問——請聽人民的訴求
世紀血債
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通識導賞：為女性勞動故事補白 戈爾丁展現經濟史活力
未來城市：家庭分工定型老是出現 職場男女懲罰與惠利
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