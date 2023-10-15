無名周記：無處可去的路線圖

哈馬斯突襲以色列，既叫人驚訝又屬意料之內：驚訝的是計劃周詳而殘暴，以色列情報機關竟懵然不知；意料之內是因為巴勒斯坦今年一直緊張，有論者警告巴人第三次起義將會爆發，只是沒想過會以這樣血腥殘暴的方式出現。執筆之際，加沙200多萬居民斷水斷電，並連日遭轟炸，以色列雖然促加沙北部100萬多平民撤走，但他們根本無處可逃；地面戰一觸即發之際，他們再次淪為以色列跟哈馬斯衝突的犧牲品。

仇恨掩蓋人性感受

以色列《國土報》10月10日的報道中，電話訪問了一些加沙人，受訪者不諱言初時聽到哈馬斯突襲以色列時，覺得是歷史一天，以為巴勒斯坦解放在望，但當知道襲擊規模時才明白過來。34歲女子Maha說：「我們初時欣喜若狂，就像難以醒來的夢一樣。但當我知道有以色列人遭擄走時，我才意識到我們其實在噩夢中、處身地獄中。」受訪的加沙人即使不認同哈馬斯，但當被問及遭哈馬斯殺害或擄走的平民時，他們不約而同迴避問題，或反問：我們的遭遇，你們有關心過嗎？

仇恨已掩蓋了基本的人性感受。以巴的血淚深仇，我已寫過不少次，今次不想說得太遠，姑且從悄悄在9月紀念30周年的《奧斯陸協議》（The Oslo Accords）說起。這份協議雖然有不少瑕疵，而且早已死亡，但締結的過程可能也教曉我們一些東西。

以色列跟巴勒斯坦解放組織誓不兩立，卻在1993年互相承認，並制定邁向以巴和平的路線圖。時任以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin）跟巴解領袖阿拉法（Yasser Arafat）各有現實考慮妥協。1987年巴人第一次起義，哈馬斯等激進組織冒起。以色列鎮壓了第一次巴人起義，但擔心巴解一旦瓦解，以色列將面對更大威脅。至於阿拉法，在第一次海灣戰爭中押錯注，國際聲望受損，更失去好些阿拉伯金主，希望借和談鞏固權威。拉賓曾參與以色列獨立戰爭，也領導1967年的六日戰爭擊敗阿拉伯國家，將以色列版圖擴充至西岸及加沙等地。1987年第一次巴人起義，身為防長的拉賓亦強硬鎮壓。不過，以巴雙方在奧斯陸秘密談判，並在1993年9月13日在美國白宮簽訂協議。

以色列跟巴解由互相仇視到互相承認，拉賓跟阿拉法握手更是歷史時刻，令世人首次看到以巴和平的曙光。據奧斯陸協議，以色列將西岸及加沙部分行政管理權交給新成立的巴人自治政府（PA）。協議亦將西岸分為3區，A區歸巴人自治政府管治，B區則由以巴雙方管治，C區則繼續由以色列管治。協議沒有具體內容，只是訂下談判框架，雙方同意1996年5月就最終的兩國方案談判，並在1999年5月完成。

不過，《奧斯陸協議》一出即惹來反對聲音，著名學者薩伊德（Edward Said）亦狠批協議如同巴人的投降協議；以巴雙方極端分子更激烈反對。1994年，以色列殖民者Baruch Goldstein在西岸城市希伯倫屠殺29名穆斯林；哈馬斯旋即向以色列發動人肉彈浪潮；以色列極右視拉賓為賣國賊，當時的反對派領袖內塔尼亞胡亦煽風點火（拉賓遺屬至今仍不原諒內塔尼亞胡），拉賓在1995年11月4日出席集會為《奧斯陸協議》爭取支持時，遭極右分子Yigal Amir開槍殺死。該場暗殺可以說十分成功，既殺死拉賓亦殺死了《奧斯陸協議》。此後雖然仍有一些努力試圖重啟和平進程，但都不成功。2000年，第二次巴人起義爆發，法塔赫亦愈令巴人厭倦，2007年哈馬斯奪得加沙統治權，加沙長年遭封鎖。

在巴人眼中，《奧斯陸協議》有如噩夢。協議雖然定下兩國方案為日後談判目標，亦設立了巴人自治政府讓巴人自治，巴人自治政府要自行負責治安及公共服務，省卻以色列一筆開支。《奧斯陸協議》亦沒有處理以色列在西岸殖民、耶路撒冷等問題。西岸及東耶路撤冷的猶太殖民1993年只有25萬人，30年後已高達75萬人，這些殖民亦成為以巴衝突的一大根源。

不過，《奧斯陸協議》有關西岸及加沙的安排，本來就只是為期5年的臨時安排，以巴爭端的核心素來棘手，難以一步登天。協議原意是邁出互相承認的第一步，並制訂路線圖，為兩國方案作準備，結果這幅路線圖從沒機會實現，便遭以巴雙方激進勢力破壞：一方是認為應許之地寸土不可失的以色列極右；另一方是迄今仍然拒絕承認以色列生存權的哈馬斯。

以色列近年已愈來愈右，但奧斯陸和兩國方案卻不時被提起，因為已成為不作為的最佳藉口。內塔尼亞胡2009年再次出任總理時宣布支持《奧斯陸協議》，支持巴人立國，但強調要巴勒斯坦立國後「非軍事化」，以確保以色列安全，巴人當然不接受。以色列著名記者Anshel Pfeffer在內塔尼亞胡傳記Bibi 分析，內塔尼亞胡之所以由《奧斯陸協議》反對者變成最熱心的維護者，是因為奧斯陸框架可以維持以巴現狀，讓以色列繼續控制西岸。Pfeffer亦認為，巴人自治政府同樣有自私的理由維持現狀，不跟以色列談判。

這涉及《奧斯陸協議》的另一個遺產，即原來作為5年過渡的巴人自治政府。法塔赫控制的巴人自治政府管治能力本來就受制，再加上領袖層貪腐無能，早為巴人唾棄。現任自治政府主席阿巴斯，2005年上任，任期本來2009年屆滿，但因為哈馬斯2007年霸佔加沙，無法舉行選舉，巴解組織將阿巴斯任期無限延長。阿巴斯的正當性誠為可疑。至於哈馬斯，除了武力抗爭以外，還在加沙擁有社會服務，其管治遠較法塔赫優勝，這也是哈馬斯一向愛吹噓的。不過，Arab News／YouGov今年5月趁巴人Nakba 75周年公布民調（以色列立國至少75萬巴人流離失所，巴人以災難（Nakba）命名之），訪問居於加沙及西岸的953人，63％受訪巴人都不認為哈馬斯或法塔赫有代表性。哈馬斯和法塔赫分別只能得到11％及19％受訪者信任。

極右主導 暴力升級

以色列由極右主導，巴人又乏有力領導，暴力及侵犯人權的行為在過去一年早已不斷升級，一心只為保住權力的內塔尼亞胡去年憑極右支持回朝，主張猶太人至上的原教旨主義者斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）獲委任為財長，今年2月起更負責西岸的民政，不斷擴大猶太殖民區。今年猶太殖民者襲擊巴人村莊破壞及縱火事件不斷。據聯合國統計，與去年相比，2023年以色列殖民者針對巴人的暴力事件增加39%。巴人傳媒及以色列人權組織更用上Pogrom這個本用來描述19至20世紀針對猶太人的暴力襲擊的字眼，來形容巴人的遭遇。截至今年8月，2023年在西岸和以色列被以軍殺害的巴人人數（167 ），超過了2022年全年被以色列軍隊殺害的巴勒斯坦人總數（155），而2022年的死亡人數已是2005年巴人第二次起義以來最高的。一些輿論更認為，巴人現今的狀態跟75年前以色列立國導致大批巴人離開家園的Nakba相似。

巴人爆發其實早可預料。只是內塔尼亞胡相信，一切都在控制中。他的想法大致是這樣的：巴人無資源作有意義的反抗，就算武裝分子發難，以軍仍然發動「精準」襲擊，將武裝分子剷除。雖然早有不少以色列專家及政客警告這策略行不通，但內塔尼亞胡一直無視。於是，暴力便有如永劫回歸。

2015年10月，以色列紀念拉賓遇刺逝世20周年（紀念依猶太曆，跟西曆不同），以色列國內外都討論拉賓沒死的另一種可能。內塔尼亞胡當時不以為然，說：「最近有些人說如果這個人或那個人沒有死會怎樣……這是不相干的，我們總是以劍為生。」

如果拉賓沒有死

本月26日便是拉賓遇刺紀念日（依猶太曆）。拉賓如果沒有死，以巴和平會否實現，沒有人說得準。一些巴人學者便認為拉賓根本不想巴人立國，《奧斯陸協議》只是緩兵之計；但以色列學者反駁，指拉賓堅定相信兩國方案。曾跟拉賓共事的Itamar Rabinovich在Yitzhak Rabin: Soldier, Leader, Statesman一書中便稱，拉賓相信以色列六日戰爭所佔領的土地，並非要永久佔領，而是用來換取阿拉伯人承認以色列的籌碼。儘管以巴談判肯定不容易，諸如如何處理巴人重返家園的權利、如何撤走以色列殖民區，以及如何共享耶路撒冷都是棘手難題，需要雙方妥協。姑勿論如何，我想大部分人都會承認，以巴和平在他任內是最有可能的，因為他有解決問題的意志。

在今天以巴仇恨再添一筆之際，值得重溫拉賓在簽署《奧斯陸協議》後的演說：

「讓我對你們巴勒斯坦人說： 我們注定要在同一片土地上共同生活。我們曾是從戰場上浴血歸來的士兵；我們曾親眼目睹親友被殺；我們曾參加他們的葬禮，無法直視他們父母的眼睛；我們來自父母埋葬孩子的地方，我們曾經與你們巴勒斯坦人戰鬥過。

今天，我們以響亮清楚的聲音跟你們說：血和淚都流夠了。夠了。我們沒有復仇的欲望，我們對你們沒有仇恨。我們跟你們一樣，都是希望建立家園、種樹、去愛；並作為一個人、一個自由人，有尊嚴和富同理心地跟你們共存。今天，我們給和平一個機會，並再次向你們說：夠了。 讓我們祈禱有一天我們可以說：永別了，武器。」

身經百戰的拉賓深明戰爭的代價，才能說出這番肺腑之言。他的夢想最終隨着一顆子彈毁滅；30年後的今天，當和平之路已被以巴雙方激進分子騎劫，再加上雙方領袖都欠缺拉賓的視野及誠信，和平更是遙遙無期。

文˙林康琪

編輯•王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao